Màn đổi đời thành sao hạng A của cô gái từng bị ghét vì Nhã Phương

Gần đây, The Art of Sarah bất ngờ trở thành hiện tượng màn ảnh nhỏ chỉ sau ít ngày ra mắt khi, khiến cái tên Shin Hye Sun một lần nữa trở thành tâm điểm. Trong vai Sarah Kim, người phụ nữ liên tục tái sinh qua những lớp danh tính và lời nói dối được sắp đặt hoàn hảo, nữ diễn viên không chỉ chinh phục khán giả bằng nhan sắc sắc lạnh mà còn bằng màn hóa thân nhiều tầng lớp, chứng minh vì sao cô luôn được xem là một trong những gương mặt thực lực bền bỉ nhất màn ảnh Hàn. Thành công hiện tại của bộ phim chính là cột mốc tiếp theo trong hành trình làm nghệ thuật của Shin Hye Sun suốt hơn một thập kỷ qua.

Quá khứ đóng vai phụ kém nổi, bị netizen ghét bỏ vì làm nền cho Nhã Phương

Chập chững bước vào nghiệp diễn ở tuổi 26, Shin Hye Sun không có xuất phát điểm hào nhoáng. Cô debut bằng vai phụ nhỏ trong School 2013, series học đường đình đám có sự góp mặt của Lee Jong Suk và Kim Woo Bin. Khi ấy, cái tên Shin Hye Sun gần như không được chú ý, nhưng đây lại là bước đệm đầu tiên giúp cô dần ghi dấu trong giới làm phim.

Những năm tiếp theo, nữ diễn viên sinh năm 1989 miệt mài cày vai phụ trong hàng loạt dự án truyền hình nổi bật như Forever Young (Tuổi Thanh Xuân), She Was Pretty, Oh My Ghost, The Legend of the Blue Sea và đặc biệt là Stranger.

Tại Việt Nam, cô được biết đến như “tình địch của Nhã Phương” trong Tuổi Thanh Xuân khi vào vai Han Mi So, một cô gái cá tính, sắc sảo và không ngại đối đầu. Hình ảnh “kẻ thứ ba” ấy giúp Shin Hye Sun được khán giả Việt nhớ mặt gọi tên, nhưng cũng nhận về không ít gạch đá vì hình tượng đáng ghét. Ở Oh My Ghost, cô lại là nữ phụ mang màu sắc bi thương; còn trong The Legend of the Blue Sea, cô tiếp tục đảm nhận vai người chen ngang chuyện tình của Lee Min Ho và Jun Ji Hyun.

Không hề mờ nhạt, những vai phụ ấy chính là kinh nghiệm giúp Shin Hye Sun rèn giũa kỹ năng nhập vai. Từ tiểu tam, nữ phụ bi kịch đến nữ công tố viên tham vọng trong Stranger, mỗi nhân vật đều được cô thổi vào đời sống nội tâm riêng biệt. Chính giai đoạn làm nền bền bỉ này đã đặt những viên gạch đầu tiên cho bước ngoặt sự nghiệp sau đó.

Vươn lên thành nữ hoàng rating của màn ảnh Hàn, đóng phim nào hot phim đó

Bước ngoặt đầu tiên là My Golden Life với rating toàn quốc đạt 45,1% ở tập cao nhất (theo Nielsen Korea). Đây là một trong những mức rating cao nhất của phim truyền hình Hàn Quốc trong thập niên 2010, đưa Shin Hye Sun từ “trùm vai phụ” thành gương mặt bảo chứng khung giờ cuối tuần của KBS.

Tiếp nối thành công, Still 17 đạt rating cao nhất khoảng 11,9%, trong khi Angel’s Last Mission: Love chạm mốc 9,9%. Dù không phải con số bùng nổ như My Golden Life , đây vẫn là thành tích ổn định ở khung giờ giữa tuần, đặc biệt với dòng phim lãng mạn giả tưởng.

Cú nổ lớn nhất trong sự nghiệp cô đến từ Mr. Queen. Tập cuối của bộ phim ghi nhận rating trung bình toàn quốc 17,4%, từng đạt đỉnh gần 18,6%, trở thành một trong những phim có tỷ suất người xem cao nhất lịch sử đài cáp tvN thời điểm đó. Đây chính là dự án đưa tên tuổi Shin Hye Sun vươn tầm châu Á.

Giai đoạn sau, Welcome to Samdal-ri tiếp tục khẳng định phong độ khi tập cuối đạt khoảng 12-14% (toàn quốc), một thành tích đáng nể với phim phát sóng trên kênh cáp JTBC. Trong khi đó, See You in My 19th Life đạt rating cao nhất khoảng 5,2%, mức ổn định với dòng phim kỳ ảo - lãng mạn.

Với Dear Hyeri, do phát sóng trên ENA, đài có độ phủ nhỏ hơn các “ông lớn” như KBS, SBS hay tvN, rating dao động ở mức 2-3%, nhưng lại tạo hiệu ứng thảo luận mạnh trên mạng xã hội nhờ đề tài đa nhân cách và diễn xuất nhiều tầng lớp cảm xúc của Shin Hye Sun.

Nhìn tổng thể, từ mốc 45% của phim quốc dân đến 17-18% trên đài cáp và chuỗi dự án luôn giữ mức rating ổn định, Shin Hye Sun cho thấy cô không phải hiện tượng nhất thời. Thành công của cô là sự cộng hưởng giữa lựa chọn kịch bản thông minh và năng lực diễn xuất đủ sức “gánh” nhân vật - yếu tố giúp danh xưng “nữ hoàng rating” trở nên thuyết phục hơn bao giờ hết.

Tái xuất với nhân vật "nhiều cuộc đời nhất" Kbiz, nhan sắc lẫn diễn xuất vẫn trên cả tuyệt vời

The Art of Sarah mở màn bằng một phát hiện rúng động: thi thể một phụ nữ bị biến dạng gương mặt được tìm thấy dưới hệ thống cống thoát nước của khu biệt thự thượng lưu. Thanh tra Park Mu Gyeong (Lee Jun Hyuk) được giao phụ trách vụ án. Dựa trên đặc điểm cơ thể và một số dấu vết còn sót lại, nạn nhân được cho là Sarah Kim (Shin Hye Sun). Thế nhưng, điều kỳ lạ nằm ở chỗ: trong hệ thống dữ liệu dân cư không hề tồn tại bất kỳ hồ sơ chính thức nào mang tên Sarah Kim.

Để xác minh danh tính, Mu Gyeong mời Jeong Yeo Jin (Park Bo Kyung) đến nhận diện. Tuy nhiên, từ biểu hiện lấp lửng của Yeo Jin và những đoạn camera giám sát thu thập được, anh nhanh chóng nhận ra cô ta đang che giấu điều gì đó. Những lời kể chỉ xoay quanh “phiên bản tốt đẹp” của Sarah, trong khi các mâu thuẫn, đố kỵ và thù hận dường như bị cố tình lược bỏ.

Lần theo quá khứ, Mu Gyeong phát hiện người phụ nữ này từng làm việc tại một cửa hàng đồ hiệu cao cấp dưới cái tên Mok Ga Hui. Trước khi bị cho là tự tử vì vỡ nợ, Ga Hui từng dính líu đến một vụ lừa đảo liên quan đến giao dịch túi xách hàng hiệu với số tiền lớn. Điều khiến Mu Gyeong day dứt là vụ án năm đó đã bị khép lại quá vội vàng. Anh không tin Ga Hui đã chết, và càng không tin mọi thứ chỉ là trùng hợp. Từ đây, hành trình truy tìm mối liên hệ giữa Ga Hui và Sarah Kim bắt đầu, kéo khán giả bước vào mê cung của những thân phận chồng chéo: từ Dua bí ẩn đến Kim Eun Jae kín kẽ.

Theo Netflix ngày 18/2, series đã ghi nhận 3,8 triệu lượt xem, qua đó đứng hạng 3 trên bảng xếp hạng Global Top 10 TV không nói tiếng Anh. Tác phẩm đồng thời dẫn đầu tại Hàn Quốc, Indonesia, Philippines, Thái Lan, Việt Nam và Malaysia, cũng như lọt Top 10 tại 38 quốc gia khác như Bahrain, Peru, Colombia, Hong Kong, Singapore, Nhật Bản và Kenya, cho thấy sức hút mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu.

Trong The Art of Sarah, trung tâm của spotlight là Shin Hye Sun trong vai Sarah Kim. Cô lựa chọn lối diễn tiết chế, giữ gương mặt bình thản và ánh nhìn khó đoán, tạo cảm giác nhân vật luôn đi trước người khác vài bước. Từ cách điều khiển ánh mắt, nhịp thoại đến những khoảng ngập ngừng rất ngắn, Shin Hye Sun khiến khán giả liên tục hoài nghi: đâu là sự thật, đâu chỉ là một lớp vỏ mới được dựng lên. Quyền lực mềm của Sarah đến từ sự kiểm soát tuyệt đối cảm xúc, đủ để thuyết phục người khác tin tưởng và cũng đủ khiến người xem dè chừng.

Diễn xuất, đặc biệt là màn hóa thân nhiều lớp của Shin Hye Sun, chính là yếu tố nâng đỡ kịch bản, giúp cuộc đấu giữa thật và giả không chỉ nằm trên giấy mà hiện rõ qua từng ánh nhìn và biểu cảm.

Vẻ đẹp của Shin Hye Sun trong phim cũng là một điểm cộng khó bỏ qua. Cô xuất hiện với thần thái sang trọng, sắc sảo vô cùng cuốn hút. Mỗi khung hình đều tôn lên khí chất cao sang của nhân vật. Đây là kiểu đẹp không chỉ đến từ tạo hình mà còn đến từ phong thái, một sự kết hợp khiến Sarah vừa giống biểu tượng thời thượng, vừa giống một ẩn số nguy hiểm.

Ảnh: Chosun