Màn "đánh lừa" khách hàng đỉnh cao của chủ shop: Chụp từng chi tiết ảnh và sự sụp đổ khi nhận hàng

Những câu chuyện mua hàng online mà hàng không giống như mẫu không phải là những trường hợp hiếm gặp trên các diễn đàn, mạng xã hội. Có hàng loạt khách hàng sau khi nhận hàng phải bàng hoàng, thảng thốt vì chẳng ngờ nổi việc mình mua về đồ lại không thể sử dụng nổi.

Bởi vậy, rút kinh nghiệm sâu sắc, nhiều khách hàng bây giờ mua đồ bắt chủ shop chụp đủ mọi góc độ của món đồ. Thế nhưng cách đó cũng chưa đủ triệt để với những chủ shop có chủ đích lừa dối "các vị thượng đế" của mình.

Và ngày hôm nay, một câu chuyện mua váy online được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được nhiều chú ý. Vì đã có bài học từ trước, cô gái này muốn chủ shop chụp từng chi tiết của chiếc váy để có thể đánh giá sản phẩm kỹ càng nhất.

Thậm chí, ảnh váy mặc lên mẫu cũng được chủ shop cung cấp. Có lẽ khách hàng chắc mẩm váy xịn nhưng hóa ra tất cả chỉ là dối lừa. Chiếc váy cô nhận được không giống mẫu một chút nào. Thậm chí đến cả màu sắc hay tem mác cũng không hề liên quan đến nhau.

Trong những bức hình trên, chiếc váy rất đẹp và bắt mắt.

Hàng về tay như thế này đây.

Dân mạng bật cười khi nhìn những bức ảnh shop chụp và ảnh váy thực tế. Nhiều người cho rằng bây giờ mua hàng nên ra quán để xem thật kỹ chứ đợi hàng ship về thật sự là trò chơi may rủi.

"Kiểu gì chủ shop cũng bảo là hàng chụp do góc máy, do màu sắc, do camera. Thế nhưng nhìn vào rõ ràng hai chiếc váy quá khác biệt mà. Có lẽ là váy cao cấp thiết kế riêng và phiên bản "dởm" hơn của nó đó. Thời giờ mua váy áo nên ra quán để sờ chất bởi đôi khi chúng ta sẽ bị lừa theo cách hài hước như thế đấy", một dân mạng bình luận.