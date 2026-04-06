Màn cầu hôn lãng mạn nhất 2026 đây rồi: Nhà gái đẹp điên đảo mọi giác quan, nhà trai đúng chuẩn “soft boy”

Màn cầu hôn trong phim In Your Radiant Season của Lee Sung Kyung và Chae Jong Hyeop đang trở thành tâm điểm viral trên mạng xã hội. Không cần chiêu trò cầu kỳ, phân cảnh này vẫn khiến hội chị em “đổ đứ đừ” vì độ lãng mạn vượt ngưỡng, ngọt ngào đến mức chỉ xem thôi cũng thấy tim “lụi” đi vài nhịp.

Nhiều cư dân mạng không giấu nổi sự phấn khích khi chia sẻ lại khoảnh khắc này: “Mỗi lần xem cảnh cầu hôn trong phim Hàn là một lần tôi bị sốc bởi sự sáng tạo của họ, để rồi lần tới gặp lại, đó lại là một màn cầu hôn khác đỉnh cao đến mức không tưởng tượng được. A Xán đã cầu hôn Ha Ran rồi!!!”. Sự lan tỏa mạnh mẽ của đoạn phim càng khiến cái kết của bộ phim được quan tâm hơn bao giờ hết.

Khép lại hành trình 12 tập phát sóng vào ngày 4/4/2026, In Your Radiant Season mang đến một cái kết viên mãn đúng chuẩn “chữa lành” khi hai nhân vật chính cuối cùng cũng có thể ở bên nhau sau hàng loạt biến cố. Trong phim, Song Ha Ran (do Lee Sung Kyung thủ vai) là một nữ thiết kế mang nhiều tổn thương sau vụ nổ cách đây 7 năm, còn Sun Woo Chan (do Chae Jong Hyeop đảm nhận) là chàng họa sĩ hoạt hình mất thính giác và ký ức, luôn sống trong cảm giác tội lỗi vì cho rằng mình là nguyên nhân của bi kịch năm xưa.

Khoảnh khắc đắt giá nhất khiến hội chị em "đổ đứ đừ" chính là màn cầu hôn được thiết kế riêng biệt bằng chính những nét vẽ của Woo Chan. Sau ca phẫu thuật khôi phục ký ức, câu nói "Anh yêu em, đây là điều anh muốn nói nhất sau khi tìm lại ký ức" của nam chính như một liều thuốc ngọt ngào tưới mát tâm hồn khán giả. Dù bộ phim từng khiến người xem đau lòng ở tập 11 khi Woo Chan đột ngột biến mất, nhưng màn tái ngộ tại đảo Jeju đã bù đắp tất cả. Phản ứng hóa học bùng nổ của Lee Sung Kyung và Chae Jong Hyeop chân thật đến mức nhiều người còn cảm thấy tiếc nuối khi nhà đài cắt bớt những cảnh tương tác ngẫu hứng của cả hai trong tập cuối.

Trong In Your Radiant Season, hành trình chữa lành của Song Ha Ran và Sun Woo Chan được gói gọn qua những câu thoại nhẹ nhàng mà thấm thía: cuộc đời không vận hành theo trật tự nào, đôi khi “mùa đông” có thể ập đến ngay khi ta ngỡ đang ở “mùa xuân”, nhưng chỉ cần đủ chân thành, con người vẫn có thể mang lại hạnh phúc cho nhau. Bộ phim ví trái tim con người như một cơ thể cần thời gian thích nghi sau những “cú sốc”, rằng nếu cứ mãi tự bảo vệ mình, ta sẽ dần đánh mất khả năng hồi phục. Khi học cách buông bỏ quá khứ, nhìn lại những điều nhỏ bé và chấp nhận tổn thương như một phần của trưởng thành, con người sẽ nhận ra hạnh phúc vốn luôn hiện hữu. Và sau tất cả, điều quan trọng nhất không phải là sống mà không có vết nứt, mà là dù đã từng vỡ vụn, ta vẫn có thể được chữa lành chỉ cần có một người ở bên đồng hành, mọi giông bão rồi cũng sẽ trở nên nhẹ tênh.

Không chỉ gây ấn tượng ở nội dung, bộ phim còn nhận được phản hồi tích cực về diễn xuất và phản ứng hóa học giữa hai diễn viên chính. Trên nền tảng Douban, phim đạt điểm số 7,9 một con số khá ấn tượng đối với thể loại lãng mạn. Bên cạnh đó, câu thoại “Dù cuộc đời bạn đang ở mùa nào, hy vọng tất cả các mùa của bạn đều rực rỡ” cũng nhanh chóng lan truyền, chạm đến sự đồng cảm của đông đảo khán giả.

Dù vẫn còn một vài ý kiến tiếc nuối vì thời lượng dành cho cặp đôi chính ở tập cuối chưa thực sự nhiều, thậm chí một số cảnh ngọt ngào bị cắt bỏ, nhưng nhìn chung, In Your Radiant Season vẫn được xem là cái kết trọn vẹn, đủ để khiến người xem mỉm cười.

Bình luận của netizen:

- Nói về phim hiện đại thì Hàn Quốc được xem là top 1 châu Á rồi, khó nước nào bì kịp. Kịch bản hay, diễn viên đẹp và diễn xuất cũng rất tốt.

- Chưa xem phim này nhưng công nhận Lee Sung Kyung đẹp thật sự, diễn hay mà dáng lại chuẩn. Hồi xưa xem bộ Tiên nữ cử tạ thấy bả đáng yêu quá chừng. Tiếc là cô ấy không quá nổi bật so với những đồng nghiệp cùng thời.

- "Hy vọng dù là mùa nào đang hiện diện trong cuộc sống của cậu, cũng đều là mùa rực rỡ nhất." Phim cực kỳ chữa lành luôn. Có tận 4 cặp đôi nhưng cặp chính không hề bị lu mờ. Diễn xuất của cả hai anh chị đều tốt, đặc biệt là những cảnh khóc, vừa đúng cảm xúc vừa đẹp tuyệt vời. Còn cảnh cười thì siêu ấm áp, nhất là Chae Jong Hyeop, cười lên một cái là đẹp điên đảo luôn.

- Tiếc là rating không cao lắm, một phần do ảnh hưởng từ "nền" rating của phim trước đó (vốn khá cao) nên bị sụt giảm hơi buồn một chút, một phần vì phim này bình yên quá, không có nhiều drama sóng gió.

- Cách đây 10 năm từng có màn giấu nhẫn trong quả cầu len của phim Oh My Venus. Lúc xem cảnh chú So Ji Sub rút dây từ khăn quàng cổ của chị Shin Min Ah rồi lòi ra cái nhẫn, mình đã phải "ồ quao", biên kịch đỉnh thật sự.

- Màn cầu hôn kiểu này hơn 10 năm trước bên Trung Quốc đã có trong phim Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên rồi. Nhưng bên đó xem thấy cảm động và xót xa vô cùng, chứ không mang màu sắc đáng yêu như bản Hàn.

- Phim hay điên đảo, nam chính diễn tốt lắm luôn. Xem mà quắn quéo vì dễ thương xỉu!

- Phim Hàn giờ so với cả khu vực châu Á chắc đã "out trình" xa lắm rồi. Cảm giác phim Trung Quốc càng ngày càng thụt lùi.

- Cái phim gì mà từ đầu đến cuối nam nữ chính cứ dằn vặt, đau đớn quằn quại. May mà kết thúc anh chị lại là "bốn mùa của nhau" đấy! Chứ xem tới tập 12 mà vẫn còn cay xè mắt. Mà không hiểu sao dạo này phim của Lee Sung Kyung có vẻ ít gây tiếng vang hơn trước nhỉ?

- Phim hay lắm trời ơi! Đỉnh từ nội dung, màu phim, góc quay, diễn viên cho tới nhạc phim (OST). Cặp đôi chính vừa diễn tốt vừa đẹp, "chemistry" đỉnh cao luôn, lụy cặp Chan - Ran mất rồi.

- Phim Hàn quay tốt, diễn viên đẹp, diễn hay. Nhưng điểm yếu thường nằm ở kịch bản, đôi khi "đầu voi đuôi chuột", lúc thì quá drama, lúc lại nhạt hoặc nhồi nhét quá nhiều. Dù vậy, nhìn chung phim Hàn vẫn đứng đầu châu Á.

- Trời ơi phim chữa lành lắm mọi người. Không hiểu sao lại không nổi tiếng lắm. Xem mà cứ tưởng Chan - Ran có thật ngoài đời luôn ấy. Họ khóc mà mình đau như chính mình đang khóc vậy.

- Phim hết chưa các bác để em vào cày? Hồi đầu lỡ dính 2 tập mà sợ bad ending quá nên không dám xem tiếp.

- Xứng đáng là Top 1 quý 1 năm 2026! In Your Radiant Season quá tuyệt vời.