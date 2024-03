Màn cầu hôn hút 15 triệu view tại concert Taylor Swift, netizen: Mê cách cô ấy câu giờ để khóc đúng đoạn cao trào!

Cầu hôn ở The Eras Tour của Taylor Swift đã trở thành khoảnh khắc "đặc trưng" của concert, nhất là ở thời điểm cả khán đài vang lên ca khúc Love Story.



Mới đây trên mạng xã hội, một trong những video cầu hôn được lan truyền mạnh mẽ nhất là của tài khoản @jjoelnaa, chỉ vừa mới đăng tải 11 giờ đồng hồ mà thu về hơn 15 triệu lượt xem. Trong khi cô bạn gái đang say sưa hát theo giai điệu của bài Love Story, tận hưởng cảm giác sung sướng khi đứng trực tiếp trong concert của thần tượng thì anh người yêu bỗng vỗ vai, quỳ gối cầu hôn.

Đoạn video đang thu hút lượng lớn người xem vì màn cầu hôn vô cùng lãng mạn.

Trong khi mọi người xung quanh vỡ oà, cùng hát lớn đoạn "Marry me, Juliet You'll never have to be alone I love you and that's all I really know" để cổ vũ thì "nữ chính" cũng rất xúc động. Tuy nhiên, cô bạn vừa khóc nhưng cũng vừa canh chuẩn đến khi Taylor Swift hát "baby, just say, 'Yes'" để đeo nhẫn và đưa tay lên cao cùng "say Yes' lời cầu hôn của anh người yêu.

Khoảnh khắc nhận được rất nhiều lời khen vì cách cô nàng bắt nhạc cực chuẩn.

Dưới phần bình luận, ngoài xúc động thì nhiều người còn khen ngợi cô nàng phối hợp cực tốt mặc dù rất bất ngờ. "Mê cái cách chỉ khóc đợi cho đến đúng câu baby just say Yes", "Đúng lúc Marry me Juliet rồi cũng là lúc baby just say Yes, được sự hỗ trợ của tất cả mọi người, xem lại bao nhiêu lần vẫn thấy hồi hộp", "Thích cái cách cô ấy câu thời gian đợi khúc cao trào"...

Love Story là một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của nữ ca sĩ vì phần lời bài hát. Trong The Eras Tour Singapore, ekip đầu tư rất hoành tráng về âm thanh áng sáng nên nhiều cặp đôi quyết định chọn lưu lại thời khắc quan trọng của cuộc đời mình tại sự kiện này.