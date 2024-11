Mận cành Tây Bắc về Hà Nội sớm, 150.000 đồng/bó

Ông Hùng - tiểu thương chợ hoa Quảng An - cho biết, hiện tại hoa mận mới vào đầu vụ, số lượng ít nên lần nhập này là lần đầu tiên trong năm nay. Những cành mận sớm có kích thước lớn, nụ hoa mập mạp, giá cả cũng khá mềm so với dịp giáp tết. Nhưng so với giá năm trước thì có phần cao hơn do ảnh hưởng của những đợt mưa lũ vừa qua, số lượng cành đẹp cũng bị giảm đi đáng kể. "Tất cả cành mận đều được lấy từ Mộc Châu về để bán. Hoa mận sớm tươi mới, nụ to và nở đẹp. Mỗi bó có khoảng 5-6 cành giá bán hiện nay là 150.000 đồng", ông Hùng nói.