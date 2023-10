Màn biểu diễn thoát y của Lisa hủy hoại sự nghiệp 2 ngôi sao Trung Quốc

Ngày 17/10, Sohu đưa tin ảnh hưởng từ việc đi xem Lisa nhảy thoát y với sự nghiệp của Angelababy và Trương Gia Nghê vẫn chưa dừng lại. Mới đây, show giải trí Nghe nói ăn ngon đã xóa hình ảnh của Angelababy để tránh bị công chúng chỉ trích.

Bên cạnh đó, khi đăng bài chia tay show Bây giờ xuất phát nào , nam diễn viên Thẩm Đằng đã không đính kèm tên của Angelababy, dù cô cũng xuất hiện trong show. Theo Sohu , dù lệnh cấm hoạt động dành cho Angelababy không được áp dụng rộng rãi, nhưng vẫn có những đối tác lo lắng scandal của cô sẽ ảnh hưởng tới chương trình.

Hiện tại, Angelababy cũng hạn chế xuất hiện trước truyền thông. Mới đây, nữ diễn viên đã phải thông báo sẽ không quay tập đặc biệt của show Keep Running với lý do bận công việc khác, không thể sắp xếp lịch trình. Theo Sohu, đây là show giải trí ăn khách bên Trung Quốc, Angelababy là thành viên chăm chỉ nhất của show này, cô hiếm khi vắng mặt. Do đó, việc Angelababy không tham gia được cho là nữ diễn viên đang muốn hạn chế xuất hiện, chờ sự phẫn nộ của khán giả giảm xuống.

Tuy nhiên, theo Sohu , việc Angelababy đi xem Lisa biểu diễn tại show trình diễn thoát y Crazy Horse khiến khán giả có ấn tượng không tốt về nữ diễn viên. Angelababy vốn là bình hoa di động trong giới giải trí Hoa ngữ. Cô không có tài diễn xuất hay ca hát, nổi tiếng nhờ tham gia show truyền hình thực tế và khả năng diện đồ đẹp xuất hiện trên thảm đỏ. Nữ nghệ sĩ bị đánh giá là không mang lại giá trị nghệ thuật nào, do đó nhiều người cho rằng nếu cấm sóng Angelababy cũng không ảnh hưởng tới giới giải trí.

Hiện tại, sự nghiệp của Angelababy đang ở giai đoạn khó khăn. Đặc biệt là cô đã mất đi sự hậu thuẫn từ ông xã Huỳnh Hiểu Minh, ngôi sao có địa vị cao trong giới.

Trương Gia Nghê và Angelababy bị nhiều đối tác hạn chế, xóa hình ảnh sau scandal đi xem Lisa biểu diễn.

Bên cạnh Angelababy, nữ diễn viên Trương Gia Nghê cũng rơi vào tình cảnh lao đao tương tự. Trương Gia Nghê vốn không phải ngôi sao hạng A. Cô thường chỉ được giao vai phụ. Sự nghiệp của Trương Gia Nghê chỉ được biết tới với vai Thuận Tần trong Diên Hi công lược (2018).

Hồi tháng 9, Trương Gia Nghê được khán giả yêu thích với vai diễn Giang Hỷ trong phim Chuyện tốt thành đôi . Dù đóng vai tiểu tam cướp chồng nữ chính, nhưng diễn xuất tốt và thân hình đẹp, phong cách sang trọng của cô vẫn nhận được đánh giá cao.

Ngay lúc sự nghiệp khởi sắc trở lại sau 5 năm, Trương Gia Nghê lại vướng scandal đi xem show thoát y. Không những vậy, nữ diễn viên còn vô tư chụp ảnh tại cửa Crazy Horse. Do đó, danh tiếng của Trương Gia Nghê bị sụt giảm nghiêm trọng.

Ngay sau khi vướng tranh cãi, đoàn phim đã gỡ những poster phim Chuyện tốt thành đôi có hình ảnh của Trương Gia Nghê. Bên cạnh đó, theo Sohu, với thành công của phim, hai nữ diễn viên Trương Tiểu Phỉ và Trương Gia Nghê còn có kế hoạch cùng tham gia show, chụp ảnh tạp chí, song vì scandal, những hoạt động này đều bị hoãn lại.

Với một ngôi sao hạng B như Trương Gia Nghê, việc bị nhà sản xuất tẩy chay rất dễ khiến cô dần mất chỗ đứng trong giới giải trí.

Theo Sohu , khán giả Trung Quốc tẩy chay mạnh mẽ với Trương Gia Nghê và Angelababy vì họ cho rằng việc biểu diễn hay đi xem show thoát y tại Crazy Horse là hành vi hạ thấp phụ nữ. Truyền thông xứ tỷ dân đánh giá Crazy Horse là nơi có hành vi coi phụ nữ như đối tượng dùng để kiếm tiền, "tình dục hóa" phụ nữ. Việc hai nữ diễn viên đi xem biểu diễn vi phạm vào điều luật cấm tham dự, truyền bá các nội dung liên quan tới khiêu dâm, tình dục trái với thuần phong mỹ tục.

Dư luận Trung Quốc đã có những tranh cãi gay gắt về việc thành viên nhóm nhạc BlackPink biểu diễn thoát y. Những chủ đề liên quan đến việc Lisa cởi đồ có hàng tỷ lượt đọc và hàng trăm nghìn lượt thảo luận. Do đó, việc Gia Nghê và Angelababy đến Crazy Horse bị đánh giá là coi thường ý kiến khán giả, không có ý thức trách nhiệm của một ngôi sao.