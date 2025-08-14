Màn "biện hộ" khéo léo của Thái Lan & chiêu cao tay của HLV Mai Đức Chung

Ngày 13/8, LĐBĐ Thái Lan đăng tải thông tin gây tranh cãi. "Bạn có biết?" – LĐBĐ Thái Lan hỏi ngắn gọn, rồi chia sẻ thông tin về độ tuổi của các cô gái họ mang tới giải Vô địch ĐNÁ 2025 tại Việt Nam.

Độ tuổi trung bình của đội hình Thái Lan sử dụng tại vòng bảng chỉ là 20, trong đó có những cầu thủ như Pleng Pinyaphat và Madison Jett Castine thậm chí mới 17. Với một đội hình trẻ như thế, chuyện Thái Lan vẫn đứng nhì bảng A, có vé vào Bán kết là đáng khen. Tuy nhiên, chia sẻ từ LĐBĐ Thái Lan đã gây tranh luận vì một vấn đề khác – thời điểm!

Phải chăng LĐBĐ Thái Lan có ý biện hộ cho thất bại trước Việt Nam nên đã chia sẻ tuổi tác của những nữ tuyển thủ?

Đúng vậy, LĐBĐ Thái Lan chia sẻ thông tin về độ tuổi của các nữ cầu thủ ngay sau thất bại 0-1 trước đại kình địch nữ Việt Nam. Với thất bại 0-1 tối 12/8, nữ Thái Lan kéo dài chuỗi chỉ biết thua trước nữ Việt Nam lên con số 4, chuỗi không thắng lên con số 12 – một thành tích rất tồi tệ.

Tuy nhiên, rõ ràng là nếu nhìn vào lứa tuổi của các cô gái Thái Lan, nhìn vào việc họ không có đội hình mạnh nhất do nhiều cái tên còn thi đấu ở nước ngoài chưa thể về - thì việc thua tuyển Việt Nam 0-1 có thể tạm chấp nhận về mặt tỷ số.

Câu hỏi đặt ra là, nếu có người đang coi nhẹ chiến thắng của tuyển nữ Việt Nam trước dàn cầu thủ rất trẻ của Thái Lan cũng như đang ca ngợi việc trẻ hóa để hướng về tương lai của người Thái, thì tuyển nữ Việt Nam có gì?

Tuyển nữ Việt Nam đã duy trì được sức mạnh, thậm chí liên tục tiến tới suốt nhiều năm nhờ chính sách trẻ hóa xen kẽ với cựu binh.

Câu trả lời là rất nhiều! Nếu Thái Lan đang có những sự chuẩn bị hướng về tương lai, thì thầy trò HLV Mai Đức Chung cũng chẳng hề kém cạnh. Thậm chí, cách làm của chúng ta có thể còn tốt hơn (?!)

Nhìn lại trận đấu vừa rồi của nữ Việt Nam và nữ Thái Lan, thực tế HLV Mai Đức Chung cũng đã tạo không ít cơ hội cho những cái tên trẻ thi đấu. Những cầu thủ trước nay ít được đá chính như Trần Thị Duyên cũng được tạo cơ hội chơi từ đầu và thể hiện tốt.

Trong suốt nhiều năm qua, HLV Mai Đức Chung vẫn liên tục đào tạo "dòng máu mới" cho tuyển nữ Việt Nam. Cái hay là ông không thay thế hàng loạt như cách Thái Lan hiện làm ở giải Đông Nam Á, mà cài cắm, đan xen hợp lý giữa những cầu thủ trẻ với lão tướng. Điều đó giúp tính kế thừa ở tuyển nữ Việt Nam được nâng cao, duy trì sức mạnh đội tuyển đều đặn.

Một điểm đặc biệt nữa là khi không ngừng tìm tòi, đổi mới với lớp trẻ, HLV Mai Đức Chung cũng có những biến tấu rất hay cho lớp cầu thủ lão tướng.

Tuyển trẻ Thái Lan chỉ thua Việt Nam 0-1 nhưng bị áp đảo hoàn toàn.

Như ở trận gặp Thái Lan vừa rồi, ông đã có một chiêu cao tay là kéo chân sút chủ lực Huỳnh Như lùi về đá thấp hơn, đưa người có sức mạnh, tốc độ tốt như Bích Thùy lên cao nhất.

Hệ quả là chúng ta thấy, Bích Thùy có rất nhiều cơ hội – dù chưa thể tận dụng thành công. Còn Huỳnh Như khi lùi xuống kiến tạo tấn công đã tỏ ra cực kỳ hiệu quả. Chính cô là người đã đi bóng qua một cầu thủ đối phương ở sát biên ngang, rồi chuyền vào trong cực đẹp cho Thu Thảo ghi bàn.

Một chi tiết cần nêu bật đó là, nữ Việt Nam chỉ thắng nữ Thái Lan 1-0, nhưng thế trận có sự áp đảo rất lớn. Nữ Thái Lan chỉ có thể tạo sức ép lên chúng ta trong khoảng 10 – 15 phút đầu trận, sau đó dần lép vế hoàn toàn. Nữ Việt Nam ngoài 1 bàn thắng ghi được, có rất nhiều pha ép sân nguy hiểm, còn hàng công nữ Thái Lan gần như vô hại.

Tương lai chưa ai có thể biết trước, nhưng ở thời điểm hiện tại, nữ Việt Nam đang cho thấy sức mạnh vượt trội nữ Thái Lan, điều thể hiện rõ nét qua 12 trận bất bại gần nhất, thắng tới 8!