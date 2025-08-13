"Tuyển Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh của đội thường xuyên vô địch Đông Nam Á"

Highlights nữ Việt Nam 1-0 nữ Thái Lan (Bảng A, giải vô địch ĐNÁ 2025)

Trước trận đấu cuối cùng bảng A, thực tế là cả nữ Việt Nam – Thái Lan đều đã vào Bán kết. Tuy vậy, trận đấu này vẫn rất được chờ đợi, bởi nó quyết định ngôi đầu bảng, cũng như duyên nợ nhiều năm của đôi bên.

Và quả thật ngay khi bóng lăn, nữ Thái Lan đã tràn lên, cố gắng ghi bàn, khiến tuyển Việt Nam gặp đôi chút khó khăn. Nhưng sau đó, chúng ta đã lấy lại thế trận, mở tỷ số trước và từ đấy, kiểm soát trận đấu để có 3 điểm chung cuộc. Bình luận về chiến thắng này, cựu tuyển thủ Ngọc Châm nói trên sóng VTV:

"Tôi hoàn toàn hài lòng về màn trình diễn của tuyển nữ Việt Nam. Ở hiệp hai, chúng ta chơi không nhanh như hiệp một vì đã dẫn trước 1 bàn. Trong khi đó, Thái Lan họ không vội thì lý do gì chúng ta phải vội. Trong suốt hiệp hai, các cầu thủ nữ của chúng ta đá rất thong dong, tình huống nào có thể phản công và lên nhanh thì mới tấn công. Còn lại thì mọi người giữ bóng an toàn, đưa bóng về hai biên từ hậu vệ lên. Chúng ta lên bóng rất từ tốn chứ không vội vàng để ghi thêm bàn nữa.

Ngược lại, Thái Lan có thể cảm thấy không cần lo lắng về trận thua này nên không dồn lên quá nhiều để tấn công tìm bàn gỡ".

BLV Tiểu Huyền bổ súng ngắn về trận đấu: "Chúng ta tận dụng thời cơ rất tốt để có bàn thắng, thi đấu trên cơ đối thủ và có một kết quả như mơ".

Tuyển nữ Việt Nam đã có trận đấu vượt trội, chặt chẽ trước nữ Thái Lan.

Trong khi đó, BLV Tiến Dũng nhấn mạnh tới sự vững vàng của hàng thủ tuyển nữ Việt Nam, khiến Thái Lan gần như không tạo được cơ hội nào nguy hiểm:

"Chúng ta đã chơi bình tĩnh và chắc chắn. Bản lĩnh thi đấu của tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu này thể hiện tốt, cũng kinh nghiệm hơn hẳn so với đối thủ. Như Ngọc Châm nói, đối thủ không vội thì chúng ta cần gì phải vội. Đó là bản lĩnh, kinh nghiệm của tuyển nữ Việt Nam xuyên suốt trận đấu này. Điều đó thể hiện rất rõ trên sân. Chúng ta chơi điềm tĩnh, không cần vội vàng đẩy cao tốc độ làm gì. Còn về sự chắc chắn là ở khía cạnh phòng ngự trong trận này.

Nó không chỉ là 3 cầu thủ phòng ngự ở hiệp một hay 4 cầu thủ phòng ngự ở hiệp hai mà là cả hệ thống phòng ngự từ trên xuống dưới. Chúng ta tạo nên sự chắc chắn, rất yên tâm trước Thái Lan. Các cầu thủ tuyến trên rất chịu khó vây bắt, áp sát ngay từ phần sân đối phương, giảm áp lực cho tuyến dưới rất nhiều. Khi đội bạn qua được tuyến phòng ngự lớp đầu của chúng ta thì phải gặp một lớp phòng ngự cực kỳ chắc chắn do Trương Thị Kiều chỉ huy. Gần như cả trận đấu này, Thái Lan không có cơ hội, trừ pha tạt ở đầu trận, may mắn đưa bóng tới xà ngang.

Khi chúng ta xem Thái Lan thi đấu ở 2 trận đầu tiên, họ cũng có các tình huống ban bật bóng ngắn tốt, vào tận khung thành đối phương. Nhưng khi gặp tuyển Việt Nam, chúng ta mới thấy Thái Lan bộc lộ những điểm yếu, họ không có những mảng miếng phối hợp để có thể khuất phục cách chơi phòng ngự, tổ chức của chúng ta.

Đây là trận đấu mà Thái Lan cũng đã cố gắng bộc lộ hết ra sức mạnh, và chúng ta đã nhìn ra được để khắc chế".

Nhấn mạnh về bản lĩnh của tuyển nữ Việt Nam, BLV Tiểu Huyền tiếp:

"Những gì chúng ta thể hiện là bản lĩnh vốn có của một đội thường xuyên vô địch Đông Nam Á. Trong 10 năm mà chúng ta thường là thắng, chỉ hòa 1 trận trước Thái Lan. Chúng ta có thể vui với chiến thắng này, và vị trí nhất bảng trước Thái Lan bao giờ cũng mang lại niềm vui cho NHM. Nhưng một thực tế là đội của chúng ta kinh nghiệm vượt trội.

Ở đội hình Thái Lan, người kinh nghiệm nhất mới 23 tuổi thôi. Còn lại rất nhiều cầu thủ mới U20, U23. Họ đang muốn chuẩn bị cho xa hơn ở phía trước. Vì thế khi nhìn vào trận đấu này, tôi nói rằng như mơ về kết quả. Còn một ý nghĩa khác quan trọng, là chúng ta cũng có các thử nghiệm, giống như họ vậy. Ví dụ các cầu thủ trẻ của chúng ta khi vào sân đã thể hiện tốt. Những cầu thủ trước đây chưa được đá chính vì bây giờ được trao cơ hội, thêm sự tự tin như Trần Thị Duyên trận này chơi quá hay, đá rất tốt vai trò của mình và hỗ trợ phòng ngự hay lên tấn công đều tốt. So với trận đầu cô ấy còn vài pha bóng lập bập thì trận này không có những lỗi như thế. Vì vậy các cầu thủ cần kinh qua những trận đấu, đặc biệt là các trận có tính chất quan trọng thì mới rèn nên bản lĩnh".

Nữ Thái Lan mang đội hình trẻ dự giải Đông Nam Á.

Dù khen tuyển nữ Việt Nam nhiều là vậy, cựu tuyển thủ Ngọc Châm cũng chỉ ra một vấn đề, đấy là khả năng dứt điểm còn bỏ lỡ khá nhiều:

"Với trận đấu hôm nay, Châm thấy các tuyến của tuyển Việt Nam chơi rất tròn vai. Khâu Châm mong muốn tốt hơn là dứt điểm. Nếu chúng ta tận dụng tốt hơn thì không chỉ thắng Thái Lan 1-0. Châm nghĩ rằng cách biệt ít nhất là 2 bàn, tận dụng tốt thì phải 3-0. Đấy là vấn đề duy nhất Châm cho rằng cần cải thiện thêm.

Còn lại thì chúng ta đảm bảo được thể lực xuyên suốt trận đấu, kĩ thuật – chiến thuật của đội đều rất tốt, từ vị trí mới của em Duyên, hay em Thái Thị Thảo vào sân, đã có những tình huống đỡ bóng qua người tốt trong hiệp hai. Châm rất ngạc nhiên khi một cầu thủ trẻ lên tuyển, lại có thể tự tin chơi bóng trước Thái Lan. Châm rất an tâm với vị trí của Thái Thị Thảo.

Trên hàng tấn công của chúng ta, bản lĩnh của Huỳnh Như cùng sức nhanh của Bích Thùy tạo nên bộ khung rất tốt. Nếu cải thiện khả năng dứt điểm nữa thì tiến tới trận Chung kết, chúng ta hoàn toàn làm được".

Có một chi tiết đặc biệt ở trận đấu vừa rồi, là Huỳnh Như đã 33 tuổi nhưng vẫn chơi tốt, kiến tạo nên bàn thắng duy nhất. Hải Yến – hơn 30 tuổi, vào sân cũng đã chơi hay. Nhận xét về 2 nhân tố này, BLV Tiểu Huyền chia sẻ, đồng thời chỉ ra mối lo về chấn thương của cả đội:

"Tôi rất trông đợi vào pha ngả người móc bóng của Hải Yến. Bình thường bạn ấy xử lý bóng theo kiểu khá gọn gàng, nên tôi bất ngờ khi bạn ấy móc bóng. Nếu đấy là bàn thắng thì sẽ là ứng viên cho giải Bàn thắng đẹp nhất giải. Tiếc là chưa thành công.

Vai trò của Hải Yến không chỉ là tiền đạo mà còn là đội trưởng thứ hai sau Huỳnh Như. Trong thế trận mà chúng ta cần tận dụng nhanh cơ hội, Hải Yến – cầu thủ vốn ưa dứt điểm một chạm – sẽ cần các pha kiến tạo của đồng đội nhiều hơn. Huỳnh Như lúc này lại di chuyển rộng, thiên về kiến tạo hơn. Đó là 2 cầu thủ kinh nghiệm, đều trên 30 rồi và mỗi người một phong cách. Họ đều có những đóng góp cho lối chơi của tuyển Việt Nam. Ở tuổi 33, Huỳnh Như vẫn có thể qua người kiến tạo, chơi không biết mệt khi còn trên sân. Cô ấy rất kiên trì, chỉ thiếu một chút may mắn để ghi bàn. Còn với Hải Yến, tôi cũng luôn đánh giá rất cao. BHL đã tin tưởng, chỉ chọn 2 cầu thủ này đăng ký cho hàng tiền đạo. Ba bàn thắng Hải Yến đã đóng góp, các phương án thể hiện khi trên sân, đều giúp chúng ta tổ chức tấn công tốt hơn. Có Hải Yến thì các cầu thủ vào sân sau như Thanh Nhã, Vạn Sự, Trúc Hương đều có khoảng trống để dứt điểm, tiếc là chưa ghi bàn.

Nhưng tôi còn một nỗi lo khác bên cạnh khả năng dứt điểm, đấy là hình ảnh Thái Thị Thảo nằm sân và đồng đội phải chăm sóc. Rất nhiều cầu thủ bóng đá nữ Việt Nam từ xưa đến nay bị chấn thương dây chằng. Nên khi Thái Thị Thảo cần chăm sóc y tế, tôi rất lo. Dương Thị Vân đã chấn thương rồi, nếu Thái Thị Thảo cũng chấn thương thì tại Bán kết, Chung kết chúng ta gặp các đối thủ mạnh sẽ khó. May là Thái Thị Thảo đã có thể tiếp tục thi đấu. Mong là trước các pha tranh chấp ở giữa sân, vốn quyết liệt, các tiền vệ trung tâm của chúng ta hãy thận trọng, để giữ nhịp trận đấu cũng như tránh chấn thương, hướng về phía trước".

Toàn thắng 3 trận vòng bảng, giờ là lúc tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị cho Bán kết.

Hướng về Bán kết, tuyển nữ Việt Nam sẽ đấu đội nhì bảng B. Hiện tại bảng B, Myanmar đang đứng đầu với 6 điểm, phía sau lần lượt là U23 Australia, Philippines với cùng 3 điểm. Timor Leste đứng cuối với 0 điểm.

Dự đoán về đối thủ tiếp theo của tuyển Việt Nam, BLV Tiểu Huyền nói:

"Tôi nghĩ ở bảng B, có thể tạo ra tình huống 3 đội cùng 6 điểm, khi đó tính toán sẽ phụ thuộc nhiều yếu tố phụ. Tuy nhiên, tôi cũng đang nghĩ về kịch bản Philippines chỉ hòa được Myanmar thôi. Chúng ta đang đánh giá rất cao Philippines, nhưng đôi khi quên rằng ở giải này, Myanmar chơi rất tốt. Họ đá rất chặt chẽ, không vội vàng tấn công. Hai trận đã qua của họ đều như vậy, họ có thể không quá hào hứng ghi nhiều bàn, 2-0 hay 1-0 cũng được. Họ đang có sự chắc chắn còn Philippines lại đang bất ổn. Nên xét về tương quan lực lượng, Philippines có thể nhỉnh hơn Myanmar nhưng không chắc sẽ thắng".

Chung quan điểm, BLV Tiến Dũng cho rằng khả năng cao tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu U23 Australia:

"Sau hai trận bảng B của Myanmar tôi thấy họ cũng có sức mạnh riêng, có sự ăn ý hơn và tinh thần thi đấu cực kỳ quả cảm, chiến đấu tới phút cuối. Về mặt lực lượng, Philippines cũng mạnh nhưng không mạnh như năm ngoái. Họ thiếu khá nhiều cầu thủ đang chơi bóng tại Mỹ mà không được về. Trong 3 đội, tôi lại nghĩ Australia có cửa đi tiếp cao nhất. Họ chỉ phải gặp Timor Leste và trận trước lại thắng Philippines. Nên U23 Australia đang có cửa sáng nhất. Tôi cũng tin vào khả năng Myanmar có thể ít nhất đạt được 1 điểm trước Philippines.

Nên không biết chừng chúng ta lại gặp U23 Australia chăng?".

Nếu tuyển nữ Việt Nam đối đầu nữ U23 Australia ở Bán kết, cựu tuyển thủ Ngọc Châm cho rằng chúng ta có thể chơi sòng phẳng với địch thủ:

"Tôi từng thi đấu với Australia. Thời điểm đó, chúng tôi thiếu một chút may mắn để cầm hòa đối thủ. Tới những phút cuối, khi đối phương đá phạt góc, họ đã ghi bàn bằng bóng bổng. Với nhiều lần xem Australia thi đấu, tôi thấy năm nay họ có nhiều tiến bộ.

Trận trước, BLV Tiểu Huyền từng nhận định rằng, nếu đá lại, chưa chắc Myanmar đã thắng U23 Australia. Tới trận thứ hai, U23 Australia đã thắng Philippines 1-0. Ở trận đó, Philippines gần như không tạo ra cơ hội tốt nào để ghi bàn. Sau mỗi trận, U23 Australia lại tiến bộ dần.

Còn với tuyển nữ Việt Nam, nếu chúng ta đầy đủ nhân sự, không ai chấn thương thì hoàn toàn đủ sức đá sòng phẳng với U23 Australia".

Theo lịch, 2 trận đấu cuối bảng B sẽ diễn ra lúc 19h30 hôm nay, giữa nữ Philippines vs nữ Myanmar, nữ U23 Australia vs nữ Timor Leste.

