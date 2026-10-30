Mâm cơm nhà của cô gái SN 2000 quê Cao Bằng, học vượt từ cử nhân lên Tiến sĩ

Dù khá bận rộn khi vừa học vừa làm nhiều công việc khác nhau nhưng Lương Thùy Linh vẫn tranh thủ vào bếp.

Nhắc đến Hoa hậu tài sắc vẹn toàn, xinh đẹp và học giỏi thì không thể không nhắc đến Lương Thùy Linh - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019.

Lương Thùy Linh sinh năm 2000, đến từ Cao Bằng. Trước khi được biết đến với danh hiệu Hoa hậu, cô từng là học sinh chuyên Toán tại trường THPT chuyên Cao Bằng, sau đó theo học Đại học Ngoại thương. Thời điểm đăng quang Hoa hậu, cô vẫn đang là sinh viên năm nhất.

Năm 2024, ở tuổi 24, người đẹp tiếp tục gây chú ý khi trúng tuyển chương trình Tiến sĩ ngành Kinh tế quốc tế tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Theo thông tin được công bố, cô đáp ứng điều kiện để học thẳng từ bậc cử nhân lên Tiến sĩ mà không cần trải qua chương trình Thạc sĩ.

Lương Thùy Linh

Bên cạnh học tập và công việc, Thùy Linh còn dành thời gian cho một sở thích đã theo đuổi từ lâu: nấu ăn. Cô cũng có một tài khoản Instagram để chia sẻ các món mình tự tay thực hiện, với thực đơn đa dạng từ món Việt đến món Âu.

Trên tài khoản này, người đẹp không chỉ đăng ảnh thành phẩm mà còn chia sẻ cách chế biến, những nguyên liệu sử dụng và thông tin dinh dưỡng của món ăn. Đáng chú ý, cô còn quan tâm đến lượng calo để chủ động cân đối khẩu phần, thay vì chỉ tập trung vào hương vị hay hình thức.

Mới nhất, Lương Thùy Linh khoe mâm cơm nhà với những món ăn quen thuộc như thịt kho, canh cua, cá trứng chiên,... Không cần nguyên liệu đắt đỏ hay cách trình bày kiểu nhà hàng, bữa ăn vẫn tạo cảm giác hấp dẫn nhờ sự kết hợp giữa món mặn, món canh và các thành phần ăn kèm.

Mâm cơm nhà mới được Lương Thùy Linh chia sẻ

Ngoài ra các mâm cơm nhà được mỹ nhân Cao Bằng chia sẻ trước đó còn cho thấy cô dành sự quan tâm đáng kể cho các món ăn Việt Nam. Chả lá lốt, canh rau dền, tôm rim, canh tôm nấu bầu,... đều là những món thường gặp trong bữa cơm gia đình. Ngoài cơm nhà, Thùy Linh còn tự làm nhiều món nước như bún, miến, phở, cho thấy thực đơn không bị bó hẹp trong một vài công thức quen thuộc.

Thùy Linh từng chia sẻ rằng bản thân không quá giỏi nấu ăn, nhưng có khả năng nghĩ ra những món mới để giải quyết chiếc bụng luôn đói của mình. Niềm yêu thích bếp núc của cô bắt nguồn một phần từ gia đình, nơi có bố, bà và bá sở hữu kinh nghiệm nấu nướng phong phú.

Theo lời kể của Lương Thùy Linh, bố cô nấu ăn ngon và sử dụng dao rất thành thạo. Bá của cô biết nhiều món ăn lạ, còn bà từng làm chủ một nhà hàng. Những người thân này cũng là nguồn cảm hứng để cô dành nhiều thời gian trong căn bếp, thử nghiệm công thức mới và học cách chuẩn bị các món ăn khác nhau.

Lương Thùy Linh cực kỳ yêu thích cơm nhà

Với Lương Thùy Linh, việc tự nấu ăn còn gắn với quan điểm về dinh dưỡng. Cô cho rằng ăn uống lành mạnh không đồng nghĩa với việc chỉ ăn những món dành cho người giảm cân hay phải kiêng khem quá mức. Một bữa ăn ngon vẫn có thể lành mạnh nếu biết lựa chọn nguyên liệu, cân đối khẩu phần và chú ý đến cách chế biến.

Người đẹp đặc biệt yêu thích mâm cơm nhà vì: “Ngày bé hay vào bếp cùng bố, nên có để ý và quan sát thì thấy cơm nhà luôn có đủ: cơm, thịt/ cá, và rau quả. Cơm cung cấp tinh bột để duy trì 1 trí tuệ minh mẫn, thịt/ cá cho đạm và chất béo để duy trì cơ bắp và thể trạng khỏe mạnh, và rau quả bổ sung chất xơ và những khoáng chất phòng ngừa bệnh tật. Và quan trọng là đồ ăn ít gia vị, được nêm nếm và chế biến rất đơn giản. Nên nói chung là sẽ hạn chế được khá nhiều bệnh hay là tình trạng không mong muốn.

Muốn ăn uống lành mạnh thì hãy thử bắt đầu từ những điều thân quen nhất là gia đình và văn hoá ẩm thực của quê hương mình nha”.

Cùng với những mâm cơm gia đình, Lương Thùy Linh còn thích thử sức với các món bánh từ Á đến Âu như bánh xèo, bánh trôi bánh chay, muffin, pan cake,...

Cùng xem thêm tài bếp núc của Lương Thùy Linh:

Các món ăn ở mâm cơm nhà của Lương Thùy Linh có thể bắt gặp ở bất cứ gia đình Việt nào

Nàng Hậu cũng thích các món nước như như bún mọc, bún sườn, hủ tíu,...

Ngay cả khi ăn một mình, Lương Thùy Linh vẫn bày biện đẹp mắt

Tuy nhiên cũng có những quãng thời gian bận rộn đến mức vài tháng thì Lương Thùy Linh mới có thể nấu cơm nhà một lần

Lương Thùy Linh cũng chú trọng vấn đề cân bằng dinh dưỡng

Cư dân mạng còn nói đùa rằng nếu không phải là Hoa hậu hay MC thì Lương Thùy Linh cũng có thể làm food blogger

(Ảnh: IGNV)