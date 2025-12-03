Malaysia nhận “hung tin” trước đại chiến U22 Việt Nam ở SEA Games

Cụ thể, theo những thông tin mới nhất từ truyền thông Malaysia vào trưa nay (3/12), phía CLB Sabah FC đã xác nhận không cho tiền đạo chủ lực Fergus Tierney khoác áo U22 Malaysia tham dự SEA Games 2025.

Tổng giám đốc Sabah FC, Mohd Joh Wid công bố và giải thích rằng quyết định này được đưa ra sau khi thảo luận với huấn luyện viên trưởng của Rhinos, Jean-Paul de Marigny.

Ông Mohd Joh thông báo rằng ban lãnh đạo câu lạc bộ đã đề xuất tạm thời để Tierney trở lại đội tuyển U22 Harimau Malaya để tham gia trận đấu mở màn bảng B với Lào tại Sân vận động Rajamangala, Bangkok vào thứ Bảy này.

Tuy nhiên, ông cho biết HLV trưởng De Marigny vẫn kiên định với lập trường rằng Sabah cần sự phục vụ của Tierney để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết FA Cup với Johor Darul Ta'zim (JDT) tại Sân vận động quốc gia Bukit Jalil vào ngày 14/12.

"Đề xuất của chúng tôi (ban quản lý) là cho Tierney ra sân một trận để hỗ trợ đội tuyển quốc gia gặp Lào, sau đó cậu ấy sẽ trở lại câu lạc bộ. Tuy nhiên, huấn luyện viên vẫn muốn Tierney ở lại với đội và tập trung cho trận chung kết (FA Cup).

Đối với trận chung kết này, HLV trưởng đã thông báo với chúng tôi rằng nếu Sabah vào chung kết, Tierney sẽ không được ra sân. Tôi không chịu trách nhiệm về việc này vì chúng tôi đã đưa ra mục tiêu cho huấn luyện viên trưởng.

Đó là một trong những điều anh ấy mong muốn, và vì đây là cam kết của anh ấy, tôi không muốn can thiệp vào quyết định của anh ấy. Đối với chúng tôi, đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ đều quan trọng, nhưng dù thế nào thì HLV trưởng cũng có mục tiêu riêng.

Chúng tôi tôn trọng quyết định của HLV trưởng và tóm lại, Sabah cần sự phục vụ của Tierney", ông Mohd Joh xác nhận với hãng truyền thông BH Sukan.

Fergus Tierney chắc chắn không thể dự 2 trận vòng bảng SEA Games 33.

Như vậy, U22 Malaysia sẽ không thể có sự phục vụ của tiền đạo chủ lực Fergus Tierney, ít nhất là ở 2 trận vòng bảng gặp Lào và U22 Việt Nam (ngày 7 và 11/12). Đây là mất mát rất lớn bởi Fergus Tierney vốn được coi là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng tấn công của “Hổ Mã Lai”.

Ngoài trường hợp của Fergus Tierney, U22 Malaysia còn đứng trước nguy cơ vắng một số ngôi sao khác như Ubaidullah Shamsul Fazili, Muhammad Abu Khalil, Haqimi Azim Rosli và Aliff Izwan Yuslan do những CLB chủ quản từ chối nhả quân.

Với lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng, U22 Malaysia khó cạnh tranh với U22 Việt Nam cho vị trí nhất bảng để chắc chắn vào bán kết tại SEA Games. Khi đó, U22 Malaysia sẽ tăng thêm khả năng phải chia tay SEA Games ngay sau 2 trận vòng bảng.