Khen U22 Việt Nam, Madam Pang vẫn tuyên bố Thái Lan sẽ vô địch SEA Games

Tối 2/12, bàNualphan Lamsam (Madam Pang) – chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã trả lời phỏng vấn trước khi đội tuyển U22 Thái Lan tham dự SEA Games 2025 với mục tiêu giành huy chương vàng. Theo Thairath, đây mới là lần đầu tiên Madam Pang chia sẻ về mục tiêu vô địch của U22 Thái Lan ở kỳ đại hội năm nay.

Bà Pang phát biểu trong một cuộc phỏng vấn: "Mọi người đều hy vọng giành huy chương vàng. Chúng tôi đã không giành được huy chương vàng trong tám năm. Năm nay, chúng tôi có cơ hội. Chúng tôi không thể đánh giá thấp Timor-Leste. Ở trận đấu thứ hai, chúng tôi sẽ gặp Singapore. Chúng tôi sẽ quyết tâm đứng đầu bảng."

Madam Pang thừa nhận mục tiêu vô địch SEA Games không phải là dễ dàng với đội nhà, khi mà trình độ của các đối thủ trong đó có U22 Việt Nam đều đã tiến bộ. Tuy nhiên, bà vẫn lạc quan rằng “Voi chiến” sẽ hoàn thành mục tiêu tìm lại vinh quang ở giải đấu.

"Tôi đã theo dõi đội tuyển suốt thời gian qua. SEA Games chắc chắn không phải là một giải đấu dễ dàng, bởi mọi đội tuyển ASEAN đều đã tiến bộ, và một số quốc gia thậm chí đã tạm dừng các giải đấu để theo đuổi mục tiêu cuối cùng là vô địch (trong đó có Việt Nam).

Tuy nhiên, với tư cách là chủ tịch Liên đoàn, tôi tin tưởng vào ban huấn luyện, dẫn đầu là huấn luyện viên Wang, và tất cả các cầu thủ. Tôi tin rằng chúng ta có cơ hội vô địch, sau tám năm không vô địch. Tuy nhiên, chúng ta phải nỗ lực hết mình và không được đánh giá thấp bất kỳ đối thủ nào chúng ta phải đối mặt."

Madam Pang gặp U22 Thái Lan trước SEA Games.

Người đứng đầu FAT cũng kêu gọi sự cổ vũ của người hâm mộ: “Cuối cùng, tôi xin cảm ơn tất cả các câu lạc bộ đã hợp tác và cho phép các cầu thủ tham dự SEA Games, mặc dù hôm nay không phải là ngày FIFA. Tôi xin cam đoan rằng chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình. Chúng tôi không thể bỏ lỡ giải đấu này, vì chúng tôi được thi đấu tại Thái Lan, được vinh danh là chủ nhà và là đội tuyển quốc gia Thái Lan.

Tôi hy vọng chúng tôi có thể giành lại danh hiệu SEA Games. Tôi kêu gọi tất cả người hâm mộ bóng đá Thái Lan hãy ủng hộ chúng tôi."

Thái Lan đang nắm giữ kỷ lục giành 16 huy chương vàng SEA Games, nhưng lần gần nhất họ giành huy chương vàng là vào năm 2017 tại Malaysia, sau 8 năm vắng bóng.

Hôm nay (3/12), môn bóng đá nam tại SEA Games 33 cũng chính thức khởi tranh. Chủ nhà Thái Lan sẽ có trận đầu tiên gặp Timor Leste trong khi U22 Việt Nam sẽ chạm trán U22 Lào.