Báo Thái Lan dùng từ “thảm hoạ” để nói về sự cố của U22 Việt Nam tại SEA Games

“Tắc đường gây ra thảm họa! Buổi tập đầu tiên của Việt Nam chỉ kéo dài 40 phút trước khi đối đầu với Lào trong trận mở màn SEA Games”, đây là tiêu đề vừa được hãng truyền thông nổi tiếng Siamsport của Thái Lan đăng tải chiều 2/12.

Trang Siamsport cho rằng sự cố tắc đường ở Bangkok đã gây ra ảnh hưởng lớn cho U22 Việt Nam trong kế hoạch tập luyện để chuẩn bị cho trận mở màn gặp Lào vào chiều mai (3/12).

“Đội tuyển U22 Việt Nam gặp phải tình trạng tắc đường ở Bangkok, khiến họ đến sân tập muộn hơn dự kiến gần 30 phút. Kết quả là buổi tập đầu tiên trước khi gặp Lào chỉ kéo dài 40 phút.

Có vẻ như "Những chiến binh Sao Vàng" đã gặp phải trở ngại. Sau khi khởi hành từ khách sạn ở khu vực Hua Mak đến sân tập tại Đại học Rattana Bundit (Đại học RBAC) vào tối 1/12, họ đã gặp phải tình trạng giao thông tắc cứng, khiến họ đến sân vận động muộn hơn gần nửa tiếng so với lịch trình ban đầu là 5:00 chiều.

Điều này buộc đội ngũ huấn luyện phải nhanh chóng điều chỉnh kế hoạch tập luyện, chỉ để lại thời gian khởi động và thả lỏng nhẹ nhàng khoảng 40 phút trước khi trở về khách sạn để hồi phục”.

Siamsport dùng từ "thảm hoạ" để nói về sự cố của U22 Việt Nam.

Ngoài việc nói về sự cố với U22 Việt Nam, trang Siamsport cũng trích lại phát biểu của thủ quân Khuất Văn Khang:

“Ở kỳ SEA Games trước, chúng tôi đã không đạt được kết quả như mong muốn. Lần này, tôi và các đồng đội càng quyết tâm hơn nữa để mang về thành tích tốt nhất cho bóng đá Việt Nam.”

Về phía Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Phó chủ tịch Trần Anh Tú cho biết vấn đề giao thông khó khăn tại Bangkok đã được lường trước. VFF đã chủ động trong kế hoạch di chuyển để đảm bảo đội tuyển không bị ảnh hưởng quá nhiều.

Nhìn chung, sự cố kể trên không ảnh hưởng nhiều tới kế hoạch chuẩn bị của U22 Việt Nam. Toàn đội vẫn đang duy trì tinh thần tập trung cao độ, hướng tới trận ra quân tại bảng B gặp U22 Lào vào lúc 16h00 ngày mai (3/12).