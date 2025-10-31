Makita - Thương hiệu Nhật Bản khẳng định vị thế hàng đầu ngành dụng cụ điện cầm tay

Dấu ấn thương hiệu Makita trên thị trường dụng cụ điện toàn cầu

Thương hiệu Makita được thành lập vào năm 1915 bởi Masaburo Makita, chuyên sản xuất dụng cụ điện - pin cầm tay, thiết bị công nghiệp chất lượng cao. Trải qua hơn 100 năm hình thành và phát triển, Makita đã trở thành thương hiệu toàn cầu được chuyên gia và người tiêu dùng trên toàn thế giới tin chọn.

Tính đến nay, thương hiệu Makita đã gây dựng mạng lưới to lớn bao gồm Tổng công ty, các nhà máy sản xuất Ichinomiya và hơn 100 văn phòng kinh doanh, công ty trực thuộc trên toàn thế giới. Trong đó các dòng sản phẩm dụng cụ điện của hãng, đặc biệt là máy khoan Makita chính hãng đã ghi dấu mạnh mẽ trên thị trường toàn cầu nhờ đáp ứng tiêu chuẩn cao nhất về hiệu suất và độ an toàn, giúp cá nhân và thợ chuyên nghiệp hoàn thành công việc một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả.

Makita - Lựa chọn hàng đầu của thợ chuyên nghiệp tại Việt Nam

Không khó để bắt gặp những chiếc máy khoan, máy bắt vít, máy mài, máy cắt…mang logo thương hiệu Makita xuất hiện ở mọi công trình xây dựng, xưởng cơ khí hay trong hộp đựng dụng cụ của anh em thợ điện, thợ mộc, thợ cơ khí, thợ lắp đặt nội thất. Sự phổ biến này chính là minh chứng cho chất lượng vượt trội và độ tin cậy tuyệt đối mà Makita đã xây dựng trong hơn một thế kỷ qua.

Máy khoan pin Makita được đánh giá cao bởi thiết kế và tính năng

Sau hơn một thế kỷ không ngừng đổi mới và hoàn thiện, đến nay thương hiệu Makita đã cho ra mắt trên thị trường đa dạng các dòng dụng cụ điện chất lượng cao, độ bền vượt trội, phục vụ mọi nhu cầu trong xây dựng, cơ khí, điện nước, nội thất. Tiêu biểu nhất phải kể đến dòng máy khoan Makita - gây ấn tượng với thiết kế thông minh, độ bền cao, hoạt động êm ái và bền bỉ, sở hữu động cơ mạnh mẽ - công suất cao có thể khoan hiệu quả trên nhiều vật liệu cứng như gỗ, thép, bê tông, kim loại…

Máy khoan bê tông Makita thiết kế nhỏ gọn, thao tác dễ dàng

Trong số đó thì máy khoan bê tông Makita được sử dụng phổ biến hơn cả, model sở hữu mô-men xoắn cao, tốc độ đập nhanh, được tích hợp đến 2 hoặc 3 chế độ làm việc (khoan, khoan búa và đục) giúp thực hiện các tác vụ khoan và đục trên các vật liệu cứng như bê tông, đá, gạch và kim loại một cách nhanh gọn và an toàn. Một số model cao cấp còn được thương hiệu Makita trang bị nhiều tính năng hiện đại như: công nghệ chống rung, chuôi gài SDS Plus, hệ thống ngắt khẩn cấp bảo vệ máy khỏi tình trạng quá tải, mang đến sự an tâm tuyệt đối cho người người dùng trong quá trình làm việc.

Ngoài máy khoan, thì các dòng dụng cụ điện khác của Makita như máy mài, máy cưa, máy cắt, máy bắt vít, máy siết bu lông, máy chàm bám, máy đục bê tông, máy hút thổi bụi,...đã và đang trở thành "người bạn đồng hành" không thể thiếu của cả thợ chuyên nghiệp lẫn người dùng gia đình để tối ưu năng suất làm việc, tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức.

Đơn vị phân phối dụng cụ điện Makita uy tín, giá tốt trên toàn quốc

Công ty Cổ phần Công nghệ THB Việt Nam là một trong những địa chỉ hiện đang phân phối dụng cụ điện Makita chính hãng trên toàn quốc. Đây là đơn vị đã có hơn 13 năm hoạt động và phát triển, cam kết cung cấp 100% dụng cụ điện chất lượng cao, có đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Cửa hàng THB Việt Nam tại Hà Nội

THB Việt Nam cam kết mang đến cho quý khách hàng mức giá thành cạnh tranh nhất thị trường cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn giúp tối ưu chi đầu tư ban đầu. Chưa kể đơn vị cũng cam kết bảo hành theo đúng quy định của hãng, đảm bảo quyền lợi tối đa cho người tiêu dùng trong suốt quá trình sử dụng.

Đến với THB Việt Nam, quý khách hàng sẽ được đội ngũ kỹ thuật viên tư vấn giải đáp mọi thông tin về dụng cụ điện Makita để dễ dàng lựa chọn được thiết bị phù hợp với ngân sách và nhu cầu sử dụng thực tế. Bên cạnh đó, công ty cũng triển khai dịch vụ giao hàng trên toàn quốc, miễn phí vận chuyển cho bán kính dưới 5km và đơn hàng trên 1 triệu đồng, mang tới trải nghiệm mua sắm thuận tiện cho quý khách hàng.

