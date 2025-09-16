“Makeup Việt Nam của tôi”: Khi Lemonade khơi gợi định nghĩa mới về vẻ đẹp Việt

Khẳng định bản sắc phụ nữ Việt

Ý tưởng đến từ nhà sáng lập Quách Ánh, người mong muốn có một không gian để phụ nữ tự do kể câu chuyện của mình bằng ngôn ngữ trang điểm.

"Vẻ đẹp Việt Nam là sự đa dạng, cá nhân hóa và mang đậm dấu ấn riêng qua từng thời đại. Trong không khí cả nước hướng về Đại lễ, tôi càng thấy rõ hơn những gương mặt Việt tỏa sáng theo cách rất riêng. ‘Makeup Việt Nam của tôi’ ra đời từ khát vọng đó, một nơi để mỗi người có thể kể câu chuyện về vẻ đẹp Việt truyền thống và hiện đại bằng chính ngôn ngữ makeup của mình" - Quách Ánh nhấn mạnh.

Chỉ trong hơn hai tuần, cuộc thi đã thu hút hơn 38 triệu lượt tiếp cận, 1,6 triệu lượt thảo luận, gần 60 nội dung hưởng ứng từ thí sinh, KOL và makeup artist. Nhiều bài dự thi tạo ấn tượng mạnh khi vừa tái hiện hình ảnh vẻ đẹp của người phụ nữ qua các thập kỷ lịch sử, vừa có lối kể chuyện hấp dẫn, xúc động về những người nữ anh hùng. Bên cạnh đó là những layout makeup hiện đại, phá cách, thể hiện cái tôi cá tính của thế hệ trẻ. Sự đa dạng trong các tác phẩm dự thi chính là minh chứng rõ nét nhất cho thành công của chiến dịch: Vẻ đẹp Việt Nam phong phú và luôn biến đổi theo dòng chảy thời gian.

"Makeup Việt Nam của tôi" không chỉ là một sân chơi sáng tạo, mà còn là lời khẳng định: Phụ nữ Việt Nam sở hữu vẻ đẹp rất riêng, không cần so sánh với bất kỳ quốc gia nào. Chiến dịch cũng là dấu mốc trong hành trình thực hiện sứ mệnh của Lemonade: giúp phụ nữ tự tin tỏa sáng, tự do khám phá và tận hưởng cuộc sống.

Tri ân những "bông hồng thép" trong sự kiện A80

Song song với cuộc thi, Lemonade thực hiện hoạt động tri ân đặc biệt dành cho 500 nữ quân nhân thuộc khối Nữ du kích miền Nam và Nữ biệt động Quân khu 7 khi họ hội quân tại Hà Nội để chuẩn bị cho lễ diễu binh A80.

Các sản phẩm trong phần quà được lựa chọn với tiêu chí ưu tiên độ bền cao, giúp các nữ quân nhân giữ vẻ ngoài chỉn chu, rạng rỡ và tự tin trong quá trình tập luyện cũng như khi thực hiện nhiệm vụ trước hàng triệu đồng bào. Chia sẻ trên trang chính thức về hình ảnh các nữ quân nhân cùng nụ cười tự tin, kiêu hãnh bất chấp khắc nghiệt, Lemonade khẳng định đây chính là minh chứng cho vẻ đẹp Việt Nam trong thời đại mới: Bản lĩnh, mạnh mẽ nhưng vẫn dịu dàng, duyên dáng.

Lemonade Cosmetics là thương hiệu mỹ phẩm Việt Nam được Quách Ánh cùng cộng sự thành lập vào năm 2018 với sứ mệnh đem đến những giải pháp để giúp việc trang điểm trở nên thật dễ dàng và phổ cập. Từ đó góp phần khẳng định phụ nữ Việt Nam có vẻ đẹp rất riêng biệt, không cần phải so sánh với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.

Lemonade luôn giữ được vị trí yêu thích trong lòng người tiêu dùng bằng việc liên tục cập nhật, cải tiến sản phẩm để phù hợp nhất với làn da người Việt. Trong gần 7 năm phát triển, Lemonade không chỉ dừng lại ở việc ra mắt các sản phẩm tiện lợi, hợp nhu cầu mà còn triển khai nhiều hoạt động hướng đến cộng đồng.