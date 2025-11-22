Mailisa "bóp méo" nghệ thuật qua loạt bài nhạc chế

Bài ca nịnh sếp Mailisa số 2, không ai số 1

Bài nhạc chế Sếp em Mailisa khiến người nghe nổi da gà

Trước khi bị bắt, hệ thống Mailisa từng là đơn vị chịu chi cho các hoạt động quảng bá, trong đó có việc tổ chức rất nhiều chương trình ca nhạc với dàn ca sĩ ngôi sao biểu diễn. Nhưng đáng chú ý hơn cả những chuỗi chương trình biểu diễn miễn phí đó là loạt clip nhạc chế được chia sẻ khắp "cõi mạng".

Bài nhạc chế "Sếp em Mailisa" xuất hiện từ năm 2023 do tập thể nhân viên biểu diễn. Giai điệu quen thuộc của bài hát Mình đi đâu thế bố ơi được viết lại bằng ca từ tâng bốc "sếp Mai" theo cách hài hước, lời ca sến sẩm, gượng gạo gây tò mò cho cộng đồng mạng.

Bà Phan Thị Mai (chủ Mailisa) catwalk giữa hàng nhân viên để đến đích là chiếc bánh kem. Các chị em nhân viên thì nhiệt tình ca vang, vỗ tay, reo hò. Cụm từ "sếp em Mailisa" trở thành từ khóa viral, mang về hàng triệu lượt xem và tạo ra làn sóng quan tâm lan rộng trên các nền tảng mạng xã hội. "Trên thế gian sếp Mai là siêu nhất", "Sếp Mai mãi là thần tượng trong lòng của em, vừa xinh lại rất thông minh, thiện nguyện đi khắp muôn nơi…", "Sánh vai cùng sếp Khánh đẹp trai"… trích lời bài hát được chế lại của thẩm mỹ viện.

Sau đó, video hát mừng sinh nhật, liên hoan công ty của thẩm mỹ viện này tiếp tục nở rộ, điển hình là bài Happy birthday sếp em Mailisa. Ca khúc được giới thiệu do nhân viên tự sáng tác, viết lại trên nền nhạc Ông xã em number one.

Những lời lẽ tâng bốc thô thiển, những lời ca tụng khiến người nghe "nổi da gà",.. cứ thế vang lên một cách hồn nhiên trong sự hân hoan của "lính" và sự đón nhận đầy thỏa mãn từ "sếp Mailisa". Đúng là "người hát, người nhận không mắc cỡ thì người xấu hổ chính là người nghe".

Nhạc chế đúng sẽ rất ý nghĩa, còn sai chỉ cho thấy sự thiếu hiểu biết

Vợ chồng Mailisa

Mailisa còn sử dụng các ca khúc quen thuộc như Jingle Bells, Bang Bang Bang của Big Bang hay We will rock you để viết lại lời đầy thông điệp quảng cáo. Chuyện lời chế ngô nghê, gượng gạo, tâng bốc đến mất "liêm sỉ" thật ra chẳng có gì đáng nói.

Chuyện lớn hơn là những người này vô tình (hay cố ý) vi phạm bản quyền. Đáng nói hơn, họ đã bóp méo nghệ thuật đến rẻ rúng. Những ca khúc đã trở thành kinh điển, tài sản của nhân loại bị bẻ gãy ngữ nghĩa, bị bóp nát đến rung mình. Thậm chí tước đoạt cả sứ mệnh của nghệ thuật là mang đến những điều đẹp đẽ cho người nghe.

Nhạc chế không phải là điều hiếm gặp. Thậm chí, nó còn là xu hướng được yêu thích khi giai điệu của một bài hát kinh điển hay chí ít là một bản hit, được sử dụng cho một version (phiên bản) lời khác.

Nhưng version lời khác đó cũng phải được cân đo đong đếm hợp lý về ý nghĩa, phù hợp với ngữ cảnh. Những bài nhạc chế ở chương trình Gặp nhau cuối tuần hay Táo quân là một ví dụ điển hình. Thường những bài nhạc chế mang ý nghĩa trào phúng, khiến cho người nghe phải suy ngẫm. Vì vậy, ở khía cạnh chế lại thì ca khúc đó phải có ý nghĩa với người nghe.

Không có chuyện nhạc chế, lắp ghép xào nấu gì cũng được. Càng không có chuyện ai viết nhạc cũng được. Sự tối nghĩa của một bài nhạc, kể cả nhạc chế, chỉ cho thấy sự kém hiểu biết của người viết mà thôi. Và nhạc chế của Mailisa thể hiện rõ điều đó.