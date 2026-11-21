Mai Tài Phến luôn xuất hiện đồng hành cùng Mỹ Tâm trong những sự kiện quan trọng.

Tối 21/11, concert See The Light Day 2 của Mỹ Tâm chính thức diễn ra tại TP.HCM, đánh dấu màn trở lại với khán giả thành phố sau gần 1 năm kể từ đêm diễn Day 1 ở Hà Nội. Sức hút của nữ ca sĩ tiếp tục được chứng minh khi concert thu hút đông đảo khán giả, nhanh chóng sold out vé, tạo nên bầu không khí náo nhiệt ngay từ trước giờ diễn.

Mai Tài Phến xuất hiện bên cạnh gia đình Mỹ Tâm trong concert See The Light Day 2

Bên cạnh những màn trình diễn được đầu tư chỉn chu, concert còn quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc trong showbiz. Trong số đó, Mai Tài Phến gây chú ý khi xuất hiện trên khán đài cùng gia đình Mỹ Tâm. Nam diễn viên diện trang phục tông đen đơn giản, giữ phong cách ăn mặc thoải mái nhưng vẫn toát lên vẻ bảnh bao, lịch lãm. Sự xuất hiện của anh nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của khán giả, đặc biệt khi đứng cạnh những người thân trong gia đình nữ ca sĩ.

Nam diễn viên diện trang phục tông đen đơn giản, giữ phong cách ăn mặc thoải mái nhưng vẫn toát lên vẻ bảnh bao, lịch lãm

Sự xuất hiện của Mai Tài Phến bên cạnh gia đình Mỹ Tâm tiếp tục khiến khán giả dành sự quan tâm đặc biệt cho mối quan hệ của cả hai. Từ khi cùng hợp tác trong dự án Chị Trợ Lý Của Anh, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến liên tục nhận được sự chú ý bởi những tương tác thân thiết, ăn ý.

Dù chưa từng công khai xác nhận chuyện tình cảm, cả hai vẫn thường xuyên trở thành chủ đề được người hâm mộ bàn luận mỗi khi xuất hiện cùng nhau. Việc Mai Tài Phến có mặt tại concert riêng của Mỹ Tâm, lại xuất hiện cùng gia đình nữ ca sĩ, càng khiến những đồn đoán về mối quan hệ giữa hai người được dịp râm ran.

Mỹ Tâm mở màn concert See The Light Day 2

Đúng 19h30, See The Light Day 2 chính thức bắt đầu. Mỹ Tâm xuất hiện trong bộ trang phục lộng lẫy, hóa thân thành nữ hoàng trên sân khấu concert riêng, mở màn bằng Hào Quang. Màn chào sân đầy khí thế lập tức khiến hàng chục nghìn khán giả phấn khích, tạo nên bầu không khí bùng nổ ngay từ những giây đầu tiên.

Sân khấu được đầu tư hoành tráng với hệ thống ánh sáng, hiệu ứng và dàn dựng bắt mắt, đưa khán giả vào không gian âm nhạc đầy choáng ngợp. Mỹ Tâm cho thấy sự tự tin, bản lĩnh sân khấu cùng khả năng làm chủ đám đông qua màn xuất hiện đầy ấn tượng. Tiếng reo hò, những màn hòa giọng đồng loạt của khán giả phủ kín không gian concert, báo hiệu một đêm diễn đầy sôi động và cảm xúc phía trước.

Mỹ Tâm hoá thân thành nữ thần mở màn concert

Giữa bầu không khí cuồng nhiệt của hàng chục nghìn khán giả, Mỹ Tâm tiếp tục cho thấy sức hút của một ngôi sao sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo và trung thành. Mỗi lần nữ ca sĩ xuất hiện, tiếng hò reo cùng những màn hòa giọng từ khán đài lại phủ kín sân vận động, tạo nên sự cộng hưởng đặc biệt mà không phải concert nào cũng có được.

Mai Tài Phến nhiệt tình ủng hộ Mỹ Tâm trên khán đài

Đáng chú ý, trong khi Mỹ Tâm liên tục khuấy động sân khấu bằng những màn trình diễn đầy năng lượng, Mai Tài Phến cũng được bắt gặp hòa mình vào không khí cuồng nhiệt dưới khán đài.

Nam diễn viên thoải mái tận hưởng đêm nhạc, đồng hành cùng gia đình Mỹ Tâm và không giấu được sự hào hứng trước những tiết mục của nữ ca sĩ. Hình ảnh Mai Tài Phến chăm chú theo dõi, hòa chung niềm vui cùng những người thân của Mỹ Tâm càng khiến khán giả thích thú, tiếp tục dành sự quan tâm cho mối quan hệ giữa hai người.

Mai Tài Phến trên khán đài liên tục cổ vũ

See The Light Day 2 tại TP.HCM tiếp nối đêm diễn quy mô lớn ở Hà Nội hồi tháng 12/2025. Sức hút của concert được thể hiện ngay từ đợt mở bán khi 10.000 vé early bird bán hết chỉ trong 5 phút, nhanh hơn đáng kể so với 38 phút ở đợt mở bán sớm của concert Hà Nội. Toàn bộ vé đêm diễn tại TP.HCM cũng sớm sold out trước ngày tổ chức gần một tháng. Đêm diễn tại Hà Nội từng thu hút hơn 40.000 khán giả, trong khi See The Light Day 2 đánh dấu màn trở lại sân khấu concert riêng tại TP.HCM sau hơn 5 năm kể từ Tri Âm.

Việc liên tiếp tổ chức những concert quy mô lớn, duy trì sức mua vé ấn tượng sau nhiều năm hoạt động cho thấy vị thế đặc biệt của Mỹ Tâm trong làng nhạc Việt. Không phải nghệ sĩ nào cũng có thể đưa hàng chục nghìn khán giả đến sân vận động, càng khó giữ được sức hút bền bỉ qua nhiều thế hệ người nghe.

See The Light Day 2 không chỉ là một đêm nhạc được mong chờ, mà còn trở thành tâm điểm chú ý của Vpop tối 21/11

Từ những bản hit gắn liền với thanh xuân của khán giả đến các sân khấu được đầu tư quy mô, Mỹ Tâm vẫn chứng minh sức hút chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. See The Light Day 2 vì thế không chỉ là một đêm nhạc được mong chờ, mà còn trở thành tâm điểm chú ý của Vpop tối 21/11, tiếp tục khẳng định tên tuổi và sức ảnh hưởng của nữ ca sĩ sau nhiều năm đứng trên sân khấu.