HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Mai Davika khoe "siêu vòng 2" ở khu nghỉ dưỡng đắt nhất Việt Nam

Linh An
|

Loạt ảnh nghỉ dưỡng đầy quyến rũ của Mai Davika khiến dân tình khó rời mắt.

- Ảnh 1.

Mai Davika từ lâu đã được xem là một trong những mỹ nhân sở hữu visual tạc tượng nổi bật của làng giải trí Thái Lan. Không chỉ gây ấn tượng bởi đường nét gương mặt sắc sảo, nữ diễn viên còn nổi tiếng với vóc dáng siêu mảnh, đặc biệt là vòng eo mỏng dính. Thân hình thanh thoát cùng vòng eo gần như không có mỡ thừa trở thành một trong những đặc điểm làm nên sức hút riêng của Mai Davika.

Mới đây, mỹ nhân xứ Chùa Vàng tiếp tục khiến cõi mạng xôn xao khi đăng tải loạt ảnh thả dáng tại khu nghỉ dưỡng đắt đỏ nhất Việt Nam. Những khoảnh khắc đời thường nhưng vẫn đẹp như ảnh tạp chí một lần nữa chứng minh sức hút khó rời mắt của ngôi sao sinh năm 1992.

- Ảnh 2.

Mai Davika "thả dáng" trong chuyến nghỉ dưỡng tại Việt Nam.

Không hổ danh là Mai Davikah, body của nữ diễn viên "khô" đến độ không có một chút mỡ thừa. Nữ diễn viên sở hữu phần thân trên thon gọn, bờ vai và cánh tay thanh thoát, đặc biệt là vòng eo nhỏ xíu tạo nên độ tương phản ấn tượng với phần hông. Khi diện bikini, đường cong cơ thể càng được tôn lên rõ rệt, từ vòng eo thắt gọn đến phần bụng phẳng lì, săn chắc, cơ bụng số 11 rõ nét. Tỷ lệ eo – hông nổi bật cùng đôi chân dài giúp tổng thể body của mỹ nhân Thái Lan trông thanh thoát, quyến rũ và khoẻ khoắn.

- Ảnh 3.

Body săn chắc không chút mỡ thừa của nữ diễn viên.

Chưa dừng lại ở đó, Mai Davika còn khiến người xem khó rời mắt khi diện 1 thiết kế cut-out táo bạo, với những mảng vải mỏng màu xanh pha ánh ánh kim được xử lý bất đối xứng, khéo léo ôm lấy cơ thể và tạo điểm nhấn ở phần thân trước. Những khoảng hở được sắp đặt vừa đủ càng làm nổi bật vòng eo thon cùng tỷ lệ cơ thể ấn tượng của mỹ nhân xứ chùa Vàng. Phần tà vải mềm mại buông xuống theo chuyển động giúp tổng thể thêm bay bổng, tương phản thú vị với vẻ gợi cảm của trang phục. Từ cách tạo dáng đến thần thái, Mai Davika trông chẳng khác gì đang thực hiện một bộ ảnh thời trang cho tạp chí, vừa quyến rũ, sang trọng lại mang đậm chất nghỉ dưỡng.

- Ảnh 4.
- Ảnh 5.
- Ảnh 6.

Visual sắc sảo, xinh đẹp không góc chết của nữ diễn viên. Mỹ nhân đình đám lựa chọn lối makeup tông hồng ngọt ngào, kết hợp với phần mắt đánh sắc để làm nổi bật thêm cho diện mạo.

Thậm chí, ngay cả khi diện đồ casual với áo crop top phối cùng quần jeans, vòng eo "con kiến" phẳng lì cùng đường thắt eo sexy của Mai Davika vẫn chiếm trọn spotlight trong khung hình. Vóc dáng mảnh mai cùng tỷ lệ cơ thể đẹp giúp nữ diễn viên thêm phần nổi bật, cuốn hút.

- Ảnh 7.

Ngay cả khi diện đồ casual, Mai Davika vẫn khiến dân tình khó rời mắt.

Ảnh: IGNV.

Nữ nghệ sĩ sang Mỹ, mẹ chồng dạy: "Con có thể mất tất cả nhưng đừng để mất đức tin"
Tags

Mai Davika

nữ diễn viên

visual

săn chắc

vòng eo

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

01:19
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

01:23
Honda ra mắt xe tay ga 160cc giá 56 triệu đồng, trang bị ngang ngửa SH

Honda ra mắt xe tay ga 160cc giá 56 triệu đồng, trang bị ngang ngửa SH

01:35
Nghẹt thở 82 phút truy bắt Trương Xuân Huy SN 1982, kẻ táo tợn cướp tiệm vàng giữa trung tâm TP.HCM

Nghẹt thở 82 phút truy bắt Trương Xuân Huy SN 1982, kẻ táo tợn cướp tiệm vàng giữa trung tâm TP.HCM

01:20
Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

01:22
SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

01:36
Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

02:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại