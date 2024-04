Mai của Trấn Thành vào top 20 doanh thu toàn cầu: Đừng vội mừng!

Với doanh thu toàn cầu hơn 22 triệu USD (khoảng 550 tỷ đồng) toàn cầu, Mai đứng hạng 17 trên bảng danh sách những phim ăn khách nhất toàn cầu của Box Office Mojo tính hết quý 1 năm nay. Tác phẩm điện ảnh thứ 3 của đạo diễn Trấn Thành phá kỷ lục phòng vé trong nước khi vượt mốc 520 tỷ đồng. Khi phát hành quốc tế từ giữa tháng 3, phim thu thêm hơn 1 triệu USD. Cụ thể, theo Deadline, doanh thu Mai tại Bắc Mỹ đạt 917.000 USD. Còn tại 8 thị trường châu Âu, phim kiếm thêm khoảng 133.000 USD.

Mai đứng hạng 17 trên bảng xếp hạng doanh thu toàn cầu của Box Office Mojo.

Đằng sau chuyện Mai vào top doanh thu toàn cầu

Việc một bộ phim Việt Nam vào danh sách những phim có doanh thu cao nhất thế giới là một tín hiệu đáng mừng với nền điện ảnh nước nhà. Trong danh sách này, Mai chỉ xếp sau 4 bộ phim khác đến từ châu Á là Exhuma (Hàn Quốc), Haikyu!! The Movie: Decisive Battle at the Garbage Dump, Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - To the Hashira Training và Mobile Suit Gundam Seed Freedom (cùng của Nhật Bản).

Điều này cho thấy Việt Nam đang là một trong những thị trường ghi nhận tình hình tăng trưởng tương đối tốt của khu vực châu Á. Ngành điện ảnh của chúng ta đang phục hồi và có những bước nhảy vọt đáng khích lệ sau đại dịch. Doanh thu năm 2023 cũng đạt xấp xỉ 99% doanh thu phòng vé trung bình trong giai đoạn 2017-2019.

Trấn Thành trong buổi giới thiệu phim Mai tại Mỹ.

Kỷ lục của Mai cho thấy phòng vé Việt đang khá màu mỡ với các nhà làm phim nội địa. Các tác phẩm đạt doanh thu cao hầu hết đến từ chính các đạo diễn trong nước. Rõ ràng, khán giả đang dần có xu hướng ưu ái những dự án nội địa nhiều hơn. Năm 2023, ngành điện ảnh Việt có thêm 6 bộ phim gia nhập "câu lạc bộ trăm tỷ". Phim nội địa cũng chiếm khoảng 65% tổng doanh thu phòng vé trong giai đoạn này. Tình từ đầu năm nay, ngoài Mai, Quỷ Cẩu cũng đã vượt qua cột mốc quan trọng này. Gặp Lại Chị Bầu ra mắt dịp Tết cũng thu về hơn 90 tỷ đồng. Điều này càng chứng tỏ khán giả vẫn còn tin vào thị trường phim Việt, vẫn ủng hộ phim Việt.

Tuy nhiên, bảng xếp hạng của Box Office Mojo không lấy số liệu từ các tác phẩm điện ảnh Trung Quốc. Vì vậy, vị trí thực của Mai trên phòng vé thế giới sẽ còn phải tụt vài bậc nữa nếu tính thêm thị trường này. Đồng thời, quý 1 cũng thường là giai đoạn thấp điểm của làng phim Hollywood, với không quá nhiều dự án lớn được ra mắt. Thứ hạng của Mai sẽ sớm bị đẩy xuống dưới khi các ông lớn tung ra những "con át chủ bài" của mình trong mùa bom tấn hè sắp tới.

Tín hiệu vui nhưng không nên quá vội mừng

Hơn 90% doanh thu của Mai đến từ khán giả nội địa. Việc tác phẩm góp mặt trong top phim doanh thu toàn cầu không đồng nghĩa với việc phim ghi dấu ấn quá đậm nét trên trường quốc tế. Khi ra mắt tại Mỹ, Mai cũng nhận nhiều ý kiến đánh giá trái chiều từ khán giả, cho rằng kịch bản chỉ phù hợp với thị hiếu khán giả Việt chứ chưa phù hợp với khán giả quốc tế.

Doanh thu Mai hơn 90% đến từ thị trường Việt Nam.

Điều đó càng cho thấy tiềm năng kiếm tiền của phim Việt còn rất nhiều nếu tiến được ra những thị trường bên ngoài. Ngành điện ảnh Việt ngày càng nhiều dự án điện ảnh nội địa được các nhà phát hành quốc tế quan tâm và nhập về chiếu. Tuy nhiên, việc để cạnh tranh được với những bom tấn quốc tế vẫn đang là một bài toán còn nan giải với các nhà làm phim trong nước.

Chỉ khi xây dựng được một thương hiệu nhất định, phim Việt mới có cơ hội thực sự bước ra biển lớn. Hiện tại, ngoài việc bán vé tại các hệ thống rạp trong nước, phim Việt chủ yếu kiếm thêm nhờ việc bán cho các nền tảng trực tuyến như Netflix. Đây cũng là một kênh hiệu quả để nâng cao độ nhận diện của các tác phẩm nước nhà với khán giả quốc tế.

Việc tìm kiếm được những thị trường mới phù hợp sẽ mở ra cơ hội lớn với các đoàn phim Việt, vừa tăng doanh thu vừa tăng danh tiếng cho các nhà sản xuất. Tuy nhiên, việc cân bằng để tác phẩm phù hợp với thị hiếu với cả khán giả nội địa và quốc tế là điều những nhà làm phim cần lưu tâm.

Với thực tế hiện tại, thị trường nội địa vẫn sẽ là miếng bánh lớn nhất mà các nhà làm phim Việt hướng đến. Chỉ khi phim thắng lớn trong nước, những nhà phát hành quốc tế mới chủ động tìm kiếm và mời gọi hợp tác. Tuy nhiên, việc xác định từ đầu để cho đứa con tinh thần của mình đi xuất khẩu cũng là một điều các đoàn phim nên nghĩ đến. Đây là một chặng đường dài và nhiều thử thách đối với cả làng điện ảnh Việt chứ không chỉ của riêng Mai hay Trấn Thành.