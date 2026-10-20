MagGo Power Bank 2 Pro - Pin dự phòng "mát lạnh" của Anker ra mắt: Sạc 50% pin trong 25 phút, "hạ hỏa" ở mức 36°C

Mẫu pin dự phòng mới từ Anker vượt qua 5 bài kiểm tra khắt khe nhằm giải quyết hiện tượng quá nhiệt thường thấy trên các sản phẩm cùng loại.

Hiện tượng điện thoại nóng lên và tự động giảm tốc độ sạc sau vài phút kết nối với pin dự phòng từ tính là tình trạng phổ biến đối với nhiều người dùng smartphone. Vấn đề này xuất phát từ nguyên lý truyền năng lượng qua ghép nối giữa các cuộn dây trong sạc không dây, nơi một phần năng lượng bị thất thoát dưới dạng nhiệt.

Công suất sạc càng cao thì lượng nhiệt phát sinh càng lớn. Trên thực tế, nhiều mẫu pin dự phòng không dây công bố công suất 25W nhưng thực tế vận hành thường tự giảm xuống mức 10–15W do quá nóng và thiếu hệ thống quản lý nhiệt phù hợp.

Nhằm khắc phục tình trạng này, Anker giới thiệu MagGo Power Bank 2 Pro (A110R) – mẫu pin dự phòng từ tính hỗ trợ duy trì công suất sạc không dây 25W đồng thời kiểm soát nhiệt độ bề mặt tiếp xúc ở mức xấp xỉ 36°C.

Theo tuyên bố từ Anker, hiệu suất nói trên của sản phẩm đã được xác nhận bởi tập đoàn kiểm định và chứng nhận toàn cầu SGS thông qua Chứng nhận Hiệu suất Cao cấp SGS dành cho pin dự phòng không dây.

MagGo Power Bank 2 Pro (A110R) được làm mát như thế nào?

MagGo Power Bank 2 Pro (A110R) xử lý nhiệt lượng ngay từ nguồn phát sinh nhờ sử dụng cell pin có điện trở thấp, được phát triển hợp tác cùng nhà cung cấp linh kiện pin cho iPhone.

Cell pin này duy trì điện trở trong dưới 10mΩ, thấp hơn so với mức trung bình 30–80mΩ trong ngành, từ đó giảm tối đa lượng nhiệt sinh ra ban đầu.

Về tiêu chuẩn an toàn, Anker cho biết cell pin đã vượt qua năm bài kiểm tra khắt khe: sạc quá mức 1,3 lần ở điện áp 5,889V; thử nghiệm buồng nhiệt 130°C; xuyên đinh 4mm; chịu lực nghiền 14kN; và thử nghiệm lão hóa qua 300 chu kỳ sạc mà không phát sinh tình trạng giải phóng lithium.

Đối với lượng nhiệt còn lại, thiết bị sử dụng hệ thống làm mát chủ động bao gồm một quạt thu nhỏ giúp tản nhiệt trực tiếp từ cuộn sạc. Luồng khí nóng được dẫn qua ống tản nhiệt chuyên dụng đặt ở góc dưới nhằm hướng khí nóng ra xa tay người cầm và thiết bị sạc.

Cửa hút và thoát khí được thiết kế tách biệt nhằm ngăn hiện tượng tái hút khí nóng. Lớp vật liệu graphene kết hợp với cảm biến nhiệt độ chính xác phối hợp cùng quạt tản nhiệt giúp duy trì nhiệt độ bề mặt tiếp xúc ở mức 36°C hoặc thấp hơn.

So với cơ chế tản nhiệt thụ động qua vỏ kim loại trên các dòng pin từ tính thông thường – vốn có thể đẩy nhiệt độ bề mặt vượt ngưỡng 45°C và khiến điện thoại phải tự giảm tốc độ sạc để bảo vệ linh kiện – MagGo Power Bank 2 Pro giữ ổn định công suất sạc.

Trong điều kiện thử nghiệm, thiết bị sạc iPhone 17 Pro lên 50% pin trong 25 phút, so với mức trung bình 47 phút của các thiết bị sạc không dây 25W thông thường hoặc mẫu pin không dây 15W Anker A1654.

Màn hình thông minh tích hợp

Bên cạnh khả năng quản lý nhiệt, thiết bị được trang bị chân đế điều chỉnh vô cấp từ 0° đến 80°, hỗ trợ dựng điện thoại ở nhiều góc độ quan sát khác nhau. Bản lề của chân đế đã qua thử nghiệm gập mở hơn 10.000 lần.

Màn hình thông minh tích hợp trên thân pin hiển thị các thông số theo thời gian thực như: nhận diện dòng iPhone kết nối, dung lượng pin còn lại, tình trạng pin, nhiệt độ, chế độ sạc và thời gian sạc ước tính. Lực hút từ tính đạt mức 12N nhằm đảm bảo khả năng cố định thiết bị khi di chuyển.

Trong các thử nghiệm của Anker, đối với tính năng tự sạc, khi sử dụng nguồn vào 45W, pin có thể sạc lại 80% dung lượng trong 52 phút.

Tính đến tháng 9/2026, Anker MagGo 2 Pro là pin dự phòng không dây đầu tiên và duy nhất trên toàn cầu đạt Chứng nhận Hiệu suất Cao cấp SGS với xếp hạng A+ (cao nhất) cho cả khả năng sạc siêu nhanh và tản nhiệt.

Anker MagGo Power Bank 2 Pro (A110R) sở hữu dung lượng 10.000mAh, trọng lượng 220g, có bốn phiên bản màu sắc: Xám Phantom, Bạc Starlight, Xanh Polar Night và Đỏ Burgundy, dự kiến mở bán tại thị trường Việt Nam ngay trong tháng này với giá bán 2.95 triệu đồng.

Sản phẩm được phân phối qua các kênh thương mại điện tử chính hãng gồm Shopee Mall, Lazada Mall, TikTok Shop, cùng hệ thống bán lẻ ủy quyền như FPT Shop, Thế Giới Di Động và CellphoneS.