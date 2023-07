Madonna cảm thấy may mắn vì còn sống

Vào tháng trước, Madonna đã phải nhập viện sau khi được phát hiện cơ thể không có phản ứng. Nhiều báo cáo nói rằng ca sĩ 64 tuổi thậm chí đã "nôn mửa không kiểm soát được". Thời điểm đó, Madonna đã được đưa đi cấp cứu. Các bác sĩ phát hiện ra cô đã bị nhiễm vi khuẩn nghiêm trọng nhưng rất may sau đó, cô đã có thể trở về nhà.

Vì những biến cố liên quan đến sức khỏe, chuyến lưu diễn kỷ niệm 40 năm của Madonna cũng đang bị tạm dừng.

Trong bài đăng mới nhất trên Instagram, Madonna đã chia sẻ những bức ảnh đáng yêu của mình bên cạnh 2 con David Banda và Lourdes Leon. Cô viết: "Tình yêu từ gia đình và bạn bè là liều thuốc tốt nhất. Một tháng ra viện và tôi có thể nhận ra điều đó".

"Là một người mẹ, bạn thực sự có thể bị cuốn vào nhu cầu của con cái và sự cho đi dường như vô tận" - Madonna viết tiếp - "Nhưng khi khó khăn, các con tôi đã xuất hiện vì tôi. Tôi nhìn thấy một khía cạnh của chúng mà tôi chưa từng thấy trước đây. Nó đã tạo ra tất cả sự khác biệt".

"Tình yêu và sự ủng hộ từ bạn bè của tôi cũng vậy. Nếu bạn phóng to Bức ảnh tôi đang cầm này Bạn sẽ thấy một chiếc Polaroid do Andy Warhol chụp Keith Haring mặc một chiếc áo khoác có vẽ khuôn mặt của Michael Jackson trên đó. Một tam giác hoàn hảo của Brilliance. Nghệ sĩ đã chạm đến rất nhiều cuộc đời bao gồm cả cuộc đời của tôi" - ca sĩ 64 tuổi tiếp tục - "Tôi đã khóc khi mở món quà này vì tôi nhận ra mình thật may mắn khi được sống. Và tôi thật may mắn biết bao khi được biết những người này và rất nhiều người khác cũng đã ra đi. Cảm ơn @guyoseary vì món quà này!".

"Và cảm ơn tất cả các thiên thần của tôi đã bảo vệ tôi và cho phép tôi ở lại để hoàn thành công việc của mình!" - Madonna kết lại lười chia sẻ.