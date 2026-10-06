Madam Pang và Kiatisuk phản ứng gây xúc động sau khi ĐT Thái Lan thua luân lưu cay đắng

Hai nhân vật nổi tiếng của Thái Lan là Madam Pang và Kiatisuk đều đưa ra thông điệp vô cùng ngắn gọn nhưng nhận được nhiều lời chia sẻ từ cư dân mạng.

Tại trận chung kết FIFA ASEAN Cup, tuyển Thái Lan đã thi đấu kiên cường trong thế thiếu người suốt thời điểm cuối hiệp chính và 2 hiệp phụ. “Voi chiến” thậm chí còn dẫn trước ở hiệp phụ nhưng sau đó vẫn thua đau đớn 2-4 ở loạt luân lưu cân não.

Madam Pang (tên thật: Nualphan Lamsam, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan) tất nhiên cũng đã dự khán trận đấu. Sau khi chứng kiến “Voi chiến” để thua luân lưu, bà lên mạng xã hội để chia sẻ thông điệp rất ngắn gọn nhưng giàu cảm xúc: “Tôi không thể nói gì vào lúc này. Đó là điều tốt nhất. Tôi sẽ không hối tiếc về bất kỳ kết quả nào”.

Thông điệp của Madam Pang nhận được tới hơn 22 ngàn lượt “like” cùng hàng ngàn lượt bình luận chỉ sau khoảng hơn nửa ngày. Đáng lưu ý, nhiều CĐV từ Việt Nam cũng để lại bình luận trên trang cá nhân của vị tỷ phú người Thái.

Madam Pang chia sẻ trên MXH.

Trong khi đó, cựu HLV trưởng tuyển Thái Lan, Kiatisuk cũng lên mạng xã hội để chia sẻ thông điệp ngắn gọn sau khi đội nhà thua luân lưu. Nhà cầm quân sinh năm 1973 đăng tấm ảnh ông đứng bên cạnh màn hình TV khi trận đấu kết thúc, kèm theo thông điệp: “Tuyệt vời lắm các chàng trai, xin cảm ơn các bạn!”.

Kiatisuk đăng trên mạng xã hội sau trận đấu.

Lời chia sẻ rất ngắn của Kiatisuk đã nhận được hơn 27 ngàn lượt “like”, hàng ngàn bình luận chỉ tính tới trưa 6/10.

Với tuyển Thái Lan, dù không thể giành chức vô địch nhưng họ đã có một giải đấu thành công. Ở trận chung kết, họ đã chơi tương đối chặt chẽ, đặc biệt là tinh thần chiến đấu đầy quả cảm và họ xứng đáng nhận những lời khen ngợi từ người hâm mộ.