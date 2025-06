Machiot "hồi sinh" các bản hit huyền thoại, tlinh cũng góp mặt với "Teen vọng cổ"

Machiot, tên thật Đỗ Minh Nghĩa, là một nhà sản xuất âm nhạc, nhạc sĩ, ca sĩ. Anh bắt đầu gây dựng tên tuổi từ khi tham gia làm nhà sản xuất âm nhạc cho các tiết mục ở các chương trình như The Voice 2018, King of Rap hay Asia's Got Talent.

Năm 2024 vừa qua là một năm “năng suất” của Machiot khi anh sản xuất liên tiếp 2 vol trong series “Đổi nhạc nền” và đứng sau hàng loạt ca khúc nổi bật của nhiều nghệ sĩ như tlinh, Low G, Wxrdie, KayC... và đặc biệt góp phần tạo nên các tiết mục “4 chọn” tại Rap Việt 2024.

Chú thích ảnh

Tiếp nối thành công vào ngày 1/6, Machiot đã chính thức ra mắt "Đổi nhạc nền Vol.3". “Đổi nhạc nền” là chuỗi mixset (một bản nhạc dài do các DJ ghép nối hoặc pha trộn các track lại với nhau tạo thành) mang nhiều tính nghệ thuật, tâm huyết của Machiot.

Từ định hướng hình ảnh đến âm nhạc, Machiot đã tinh tế chọn lọc những chất liệu phù hợp với âm hưởng hiện đại và cảm xúc nguyên bản. Mỗi bản phối, mỗi bước chuyển nhạc đều chứa đựng sự tính toán kỹ lưỡng, mang đến cảm giác bất ngờ và kích thích khiến khán giả không thể đoán trước.

Với "Đổi nhạc nền Vol.3", Machiot chọn lọc nhạc kỹ càng theo từng concept mang đậm không khí của bữa tiệc âm nhạc mùa hè nóng bỏng, từ bối cảnh thiết kế đến màu sắc âm nhạc. Machiot cũng đã lựa chọn và khai thác hiệu quả những chất liệu nhạc đang được yêu thích trên toàn cầu vào “Đổi nhạc nền” như Afrobeat, Amapiano, House.

Sự kết hợp của các thể loại này tạo nên một hành trình trải nghiệm âm nhạc có chiều sâu, giàu cảm xúc và đầy bất ngờ. Khởi động Afrobeat bằng nhịp trống dồn dập, groove mạnh mẽ, cuốn người nghe vào cảm giác hứng thú, lắc lư từ những giây đầu tiên. Tiếp nối là Amapiano mềm mượt dẫn đến không gian trầm ấm với bass và piano. Và khép lại bằng house - dòng nhạc dance kinh điển, cao trào, tạo điểm rơi bùng nổ cho cả mixset khiến người nghe phải đứng dậy và nhún nhảy theo từng nhịp của giai điệu.

Machiot chia sẻ: “Mỗi Vol mình luôn chọn một chủ đề để dẫn dắt toàn bộ playlist. Cảm hứng cho Vol.3 chính là mùa hè và biển. Đặc biệt, lần này mình đã ẩn ý đặt 1 sound riêng cho xuyên suốt cả mixset".

Chia sẻ thêm về điều đặc biệt trong Vol.3, Machiot cho biết, có sự góp mặt đặc biệt của tlinh trong một version mới của bài hát “ Teen vọng cổ”. Machiot cũng “hồi sinh” các bản hit huyền thoại như “Nothing In Your Eyes”, “Nóng”, “Tình yêu ngủ quên” trở lại với năng lượng bùng nổ, phối trên nền nhạc hiện đại nhưng vẫn giữ tinh thần nguyên bản.

“Đổi Nhạc Nền không phải nhạc remix, mỗi bài hát thật sự đã được đổi nhạc nền theo đúng nghĩa đen của nó nên mọi người hãy cảm nhận theo cách riêng của bản thân...", Machiot chia sẻ.