Apple chính thức ra mắt thế hệ MacBook Pro mới trang bị chip M5 Pro và M5 Max, tập trung vào hiệu năng xử lý chuyên nghiệp và khả năng AI chạy trực tiếp trên thiết bị. Dòng sản phẩm gồm hai kích thước 14 inch và 16 inch, hoàn thiện màu đen không gian và bạc, cho đặt trước từ ngày 4 tháng 3 và mở bán từ ngày 11 tháng 3.

Tại Việt Nam, MacBook Pro 14 inch dùng chip M5 Pro có giá từ 59.999.000 đồng hoặc 2.443.000 đồng mỗi tháng trong 24 tháng. Bản 14 inch dùng M5 Max có giá từ 97.999.000 đồng hoặc 3.990.000 đồng mỗi tháng trong 24 tháng. Với kích thước 16 inch, bản M5 Pro có giá từ 72.999.000 đồng hoặc 2.972.000 đồng mỗi tháng, trong khi bản M5 Max có giá từ 104.999.000 đồng hoặc 4.275.000 đồng mỗi tháng trong 24 tháng.

M5 Pro và M5 Max được xây dựng trên kiến trúc Fusion Architecture mới do Apple thiết kế, kết hợp hai die trong một hệ thống trên chip. Cả hai đều sở hữu CPU tối đa 18 lõi gồm 6 lõi hiệu năng cao và 12 lõi hiệu suất, mang lại hiệu năng nhanh hơn tới 30% so với thế hệ trước. GPU thế hệ mới tích hợp Neural Accelerator trong từng lõi, giúp tăng tốc xử lý AI và đồ họa.

Theo Apple, MacBook Pro mới đạt hiệu năng AI cao hơn tới 4 lần so với thế hệ trước và cao hơn tới 8 lần so với các mẫu dùng chip M1. Khả năng xử lý LLM và tạo ảnh AI nhanh hơn đáng kể, hỗ trợ các nhà phát triển và chuyên gia sáng tạo chạy mô hình AI trực tiếp trên máy. GPU cũng tăng hiệu năng đồ họa tới 50% so với M4 Pro và M4 Max, cho phép dựng hình 3D và xử lý hiệu ứng theo thời gian thực.

Về bộ nhớ, M5 Pro hỗ trợ tối đa 64 GB unified memory với băng thông 307 GB/s, trong khi M5 Max hỗ trợ tối đa 128 GB với băng thông 614 GB/s. Tốc độ SSD tăng gấp 2 lần so với thế hệ trước, đạt tối đa 14,5 GB/s. Phiên bản M5 Pro khởi điểm với 1 TB lưu trữ, còn M5 Max khởi điểm 2 TB.

MacBook Pro mới trang bị chip mạng N1 hỗ trợ Wi-Fi 7 và Bluetooth 6. Máy có thời lượng pin tối đa 24 giờ và hỗ trợ sạc nhanh 50% trong 30 phút với bộ sạc USB-C công suất từ 96W trở lên. Màn hình Liquid Retina XDR đạt độ sáng HDR tối đa 1600 nit, SDR tối đa 1000 nit và có tùy chọn nano-texture.

Về kết nối, máy có ba cổng Thunderbolt 5, HDMI hỗ trợ độ phân giải tới 8K, khe thẻ SDXC và MagSafe 3. Bản M5 Pro hỗ trợ tối đa hai màn hình ngoài độ phân giải cao, trong khi M5 Max hỗ trợ tối đa bốn màn hình.

MacBook Pro tích hợp camera 12 MP Center Stage hỗ trợ Desk View, micro chất lượng phòng thu và hệ thống sáu loa hỗ trợ Spatial Audio. Máy chạy macOS Tahoe với giao diện Liquid Glass mới, cập nhật Spotlight, tích hợp sâu Apple Intelligence và tính năng Live Translation trong Messages, FaceTime và Phone.

Apple cho biết MacBook Pro mới sử dụng 45% vật liệu tái chế, trong đó 100% nhôm vỏ ngoài và 100% cobalt trong pin là tái chế. Bao bì hoàn toàn từ sợi giấy.

Với mức giá từ 59,999 triệu đồng, MacBook Pro M5 Pro và M5 Max được định vị cho nhóm người dùng chuyên nghiệp cần hiệu năng cao cho AI, dựng hình 3D, xử lý video 4K và 8K hoặc mô phỏng kỹ thuật phức tạp.