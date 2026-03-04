Apple chính thức giới thiệu MacBook Air mới dùng chip M5, tiếp tục nâng cấp dòng laptop phổ biến nhất của hãng với hiệu năng cao hơn, lưu trữ lớn hơn và kết nối không dây thế hệ mới. Sản phẩm có hai kích thước 13 inch và 15 inch, bốn màu gồm xanh da trời, midnight, starlight và bạc, cho đặt trước từ ngày 4 tháng 3 và mở bán từ ngày 11 tháng 3.

Tại Việt Nam, MacBook Air 13 inch dùng chip M5 có giá từ 29.999.000 đồng hoặc 1.221.000 đồng mỗi tháng trong 24 tháng cho phiên bản CPU 10 lõi, GPU 8 lõi, Neural Engine 16 lõi. Bản CPU 10 lõi, GPU 10 lõi hướng đến các tác vụ đồ họa và sáng tạo chuyên sâu hơn. Phiên bản 15 inch có giá khởi điểm từ 34,99 triệu đồng.

Chip M5 trên MacBook Air sở hữu CPU 10 lõi với lõi xử lý nhanh nhất thế giới theo công bố của Apple, kết hợp GPU tối đa 10 lõi cùng Neural Accelerator tích hợp trong từng lõi GPU. Theo hãng, hiệu năng xử lý tác vụ AI nhanh hơn tới 4 lần so với MacBook Air M4 và nhanh hơn tới 9,5 lần so với MacBook Air M1. Điều này cho phép máy xử lý tốt các mô hình ngôn ngữ lớn chạy trực tiếp trên thiết bị cũng như các tính năng Apple Intelligence tích hợp trong hệ điều hành.

M5 còn được trang bị nhân shader cải tiến và engine ray tracing thế hệ thứ ba, giúp tăng tốc các tác vụ như dựng hình 3D và chơi game. Băng thông bộ nhớ đạt 153 GB/s, cao hơn 28% so với M4, giúp đa nhiệm mượt mà hơn và mở ứng dụng nhanh hơn. Theo Apple, MacBook Air M5 cho hiệu năng xử lý video AI trong Topaz Video nhanh hơn tới 6,9 lần so với M1, dựng hình 3D trong Blender nhanh hơn tới 6,5 lần và xử lý ảnh trong Affinity nhanh hơn tới 2,7 lần so với M1.

Một trong những thay đổi đáng chú ý là MacBook Air M5 nay khởi điểm với 512 GB lưu trữ, gấp đôi thế hệ trước, và có thể cấu hình tối đa tới 4 TB. Ổ SSD mới cho tốc độ đọc ghi nhanh gấp 2 lần so với thế hệ trước, giúp truy xuất dữ liệu và xử lý các dự án lớn nhanh hơn.

MacBook Air tiếp tục sử dụng thiết kế nhôm nguyên khối mỏng, nhẹ và không quạt tản nhiệt. Màn hình Liquid Retina kích thước 13,6 inch hoặc 15,3 inch đạt độ sáng 500 nit và hỗ trợ 1 tỷ màu. Máy tích hợp camera 12 MP Center Stage hỗ trợ Desk View, hệ thống ba micro và loa hỗ trợ Spatial Audio, Dolby Atmos.

Về kết nối, thiết bị trang bị chip mạng N1 do Apple thiết kế, hỗ trợ Wi-Fi 7 và Bluetooth 6. Máy có hai cổng Thunderbolt 4, hỗ trợ tối đa hai màn hình ngoài, cùng cổng sạc MagSafe riêng biệt. Thời lượng pin tối đa 18 giờ và hỗ trợ sạc nhanh.

MacBook Air chạy macOS Tahoe với giao diện Liquid Glass mới, tích hợp Apple Intelligence cho các tính năng như Live Translation trong Messages, cập nhật Reminders thông minh và tự động hóa nâng cao trong Shortcuts. Tính năng Continuity cho phép nhận cuộc gọi từ iPhone trên Mac và theo dõi Live Activities.

Apple cho biết MacBook Air M5 sử dụng 55% vật liệu tái chế, trong đó 100% nhôm vỏ ngoài và 100% cobalt trong pin là tái chế. Bao bì hoàn toàn từ sợi giấy.

Với mức giá từ 29,999 triệu đồng, MacBook Air M5 tiếp tục được định vị cho sinh viên, người dùng văn phòng và nhóm sáng tạo nội dung cần hiệu năng cao trong một thiết kế mỏng nhẹ và thời lượng pin dài.