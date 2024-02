Mặc váy o ép vòng một, Selena Gomez nhận phản ứng trái chiều

Tối 19/2, Selena Gomez được nhìn thấy rời khách sạn đi ăn tối ở Paris (Pháp). Ngôi sao Only Murders in the Building diện váy liền thân màu đen của Dior trị giá 4.600 USD. Phần thân trên bó chặt cùng với dáng cổ vuông của chiếc váy giúp Selena khoe vòng một ngoại cỡ. Cô kết hợp khăn trùm đầu, tất quần và giày cao gót Versace (895 USD) đồng bộ.

Vẻ ngoài được hoàn thiện với lớp trang điểm đậm, màu son đỏ, mái tóc nâu xoăn gợn sóng và nhiều trang sức (gồm loạt nhẫn kim cương trị giá hàng nghìn USD).

Selena Gomez gây chú ý khi diện nguyên cây đen đi ăn tối ở Paris. Ảnh: SplashNews.com.

Truyền thông quốc tế dành nhiều mỹ từ cho diện mạo mới của nữ ca sĩ sinh năm 1992 như “thanh lịch vượt thời gian” hay “quyến rũ cổ điển”... Tuy nhiên, khán giả lại không đồng tình. Họ cho rằng Selena ngày càng kém trong các lựa chọn thời trang, vẻ ngoài không chỉ không đẹp mắt ngược lại còn khiến cô già hơn tuổi. Một số thất vọng với lớp trang điểm loang lổ, mất thẩm mỹ. Những người khác khuyên Selena nên kìm hãm cân nặng.

Cư dân mạng bình luận: “Bất kể cô ấy đang làm gì với chính mình cũng cần ngừng lại. Tôi trông cô ấy như già đi 10 tuổi”, “Tôi yêu Selena nhưng cô ấy cần một stylist riêng càng sớm càng tốt”, “Rất tiếc, cô ấy từng có gu thời trang”, “Gần đây, cô ấy trông thật khủng khiếp”, “Đây không phải diện mạo đẹp mắt”, “Cô ấy không nhìn vào gương trước khi ra ngoài sao?”, “Tôi muốn nghẹt thở khi nhìn vào chiếc váy đó”, “Nếu đôi chân không thon gọn, tốt nhất hãy tránh xa váy ngắn”, “Ôi, kiểu trang điểm đó”, “Cô ấy trông không được khỏe mạnh”, “Cô ấy trông khủng khiếp, từ cách trang điểm đến chiếc váy nhỏ hơn cơ thể, thậm chí cả nét mặt”, “Tội nghiệp Selena. Có phải cô ấy trang điểm trong bóng tối không?”, “Hãy tăng size váy lên, như vậy sẽ thoải mái hơn”, “Cô ấy hơi mũm mĩm rồi”...

Ngoài những lời chê, không ít người hâm mộ bênh vực tình cũ Justin Bieber . Họ khen Selena xinh đẹp, đồng thời chỉ trích những người chỉ biết soi mói và đánh giá vẻ ngoài của người khác. Họ cũng cho rằng Selena tăng cân là do bệnh, không đáng bị đem ra bàn luận.

Đa số cư dân mạng thất vọng về phong cách thời trang lẫn lớp trang điểm của Selena. Ảnh: SplashNews.com.

Selena Gomez đang trong quá trình quảng bá cho đĩa đơn mới, gọi là Love On , dự kiến ra mắt vào ngày 22/2. Cô tích cực chia sẻ về sản phẩm âm nhạc trên tài khoản Instagram có 429 triệu người theo dõi.



Ngoài công việc, tình duyên của Selena cũng thuận lợi. Cô hẹn hò với rapper hơn 4 tuổi Benny Blanco. So sánh với những người yêu cũ như Justin Bieber hay The Weeknd... Blanco kém tiếng tăm hơn nhiều. Cả hai giữ im lặng về chuyện tình cảm trong 6 tháng đầu. Sau khi Selena xác nhận mối quan hệ vào đầu tháng 12, đôi tình nhân tích cực khoe những khoảnh khắc tình bể bình hơn.

