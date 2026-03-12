Mặc nguyên set tập đi siêu thị mua đồ, nữ gymer bất ngờ bị CĐM chỉ trích

Nữ gymer xinh đẹp mặc đồ tập đi siêu thị

Những năm gần đây, phong trào tập gym ngày càng phổ biến, đặc biệt là với phái nữ. Không chỉ giúp cải thiện sức khỏe và vóc dáng, gym còn trở thành một phần phong cách sống hiện đại của nhiều bạn trẻ. Nhờ vậy, hình ảnh các nữ gymer sở hữu thân hình săn chắc, khỏe khoắn cũng ngày càng xuất hiện nhiều trên mạng xã hội.

Trong số đó, không ít cô nàng nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình nổi bật cùng phong cách cá tính. Điển hình như mới đây, cộng đồng mạng lại tiếp tục nhắc đến H.PT - một cái tên đang gây xôn xao. Theo đó, H.PT đã đăng tải một bộ ảnh ghi lại khoảnh khắc của mình khi đi mua sắm trong siêu thị. Thoạt nghe qua, đây dường như là một hoạt động rất bình thường trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, điều khiến bộ ảnh trở nên đặc biệt lại nằm ở trang phục và cách cô nàng thể hiện trước ống kính.

Trong loạt hình được chia sẻ, H.PT diện nguyên một set đồ tập gym ôm sát cơ thể với tông màu nude. Bộ trang phục gồm áo croptop dài tay kết hợp cùng quần tập bó sát, tôn lên trọn vẹn vóc dáng săn chắc và đường cong nổi bật của cô nàng. Không chỉ đơn giản là đi mua đồ, nữ gymer còn thoải mái tạo dáng ngay giữa các kệ hàng trong siêu thị, từ quay lưng lựa đồ, đứng nghiêng khoe dáng cho đến những biểu cảm tươi tắn trước máy ảnh.

Những bức ảnh này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Chỉ trong thời gian ngắn, bài đăng đã thu hút hàng loạt lượt tương tác, bình luận và tranh luận. Nhiều người tỏ ra khá bất ngờ khi thấy một buổi đi siêu thị lại có thể trở thành một buổi "chụp hình thời trang" theo phong cách như vậy.

Tranh cãi về câu chuyện trang phục táo bạo

Tuy nhiên cũng giống như nhiều hiện tượng viral khác trên mạng xã hội, bộ ảnh của H.PT nhanh chóng tạo ra những luồng ý kiến trái chiều. Một số cư dân mạng dành lời khen cho nữ gymer này. Họ cho rằng H.PT sở hữu vóc dáng đẹp, khỏe khoắn và việc tự tin diện đồ gym cũng là điều hoàn toàn bình thường, đặc biệt với những người thường xuyên tập luyện.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen, không ít người lại tỏ ra khá khó chịu. Nhiều bình luận cho rằng việc mặc đồ tập bó sát và tạo dáng trước ống kính ngay tại nơi công cộng như siêu thị là chưa thực sự phù hợp. Theo họ, siêu thị là không gian chung, nơi mọi người đến mua sắm, vì vậy việc ăn mặc bó sát, nhạy cảm như vậy có thể gây chú ý không cần thiết hoặc khiến người xung quanh cảm thấy không thoải mái.

Dễ thấy, ranh giới giữa việc tự tin thể hiện bản thân và cố tình gây chú ý đôi khi khá mong manh. Trong thời đại mạng xã hội, nhiều người sẵn sàng thử những ý tưởng táo bạo chỉ để tạo ra nội dung viral, nhưng điều đó cũng dễ kéo theo những tranh cãi không đáng có. Dù khen hay chê, không thể phủ nhận rằng bộ ảnh đi siêu thị của nữ gymer H.PT đã gây sự chú ý lớn. Thế nhưng cần làm rõ rằng, khi xuất hiện ở nơi công cộng, lựa chọn trang phục và cách thể hiện bản thân vẫn luôn là vấn đề dễ gây tranh luận, đòi hỏi chúng ta phải thật khéo léo và tinh tế.