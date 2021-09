Mặc công an can ngăn, 2 gia đình vẫn đuổi chém nhau trên quốc lộ khiến nhiều người bị thương

Ngày 25/9, Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa có quyết định khởi tố 4 bị can, ra lệnh tạm giam đối với Hồ Văn Thế (SN 1988, trú tại thôn Khe Choăng, xã Châu Khê) và Lê Mạnh Hưng (SN 1990, trú tại thôn Thủy Khê, xã Chi Khê) về tội Gây rối trật tự công cộng.



Thông tin ban đầu cho biết, tối 15/9, Thế cùng một nhóm người thân xuống nhà Lê Mạnh Hưng để giải quyết mâu thuẫn nợ nần. Tại đây, cả 2 bên thách thức, gây sự nhau. Nhận được thông tin, Công an xã Chi Khê lập tức có mặt tại hiện trường, yêu cầu các đối tượng giải tán.

3 đối tượng theo thứ tự từ trái qua phải gồm: Lê Mạnh Hưng, Ngô Sỹ Dũng, Hồ Văn Thế.

Tuy nhiên, mặc cho sự có mặt của lực lượng công an, nhóm người thân của Thế và nhóm người trong gia đình của Hưng vẫn cầm dao mác, tuýp sắt lao vào đánh nhau. Cả 2 nhóm đuổi chém nhau trên Quốc lộ 7A gây náo loạn cả thôn Thủy Khê và làm ách tắc giao thông một đoạn quốc lộ.

Đến khi Công an huyện có mặt, khống chế bắt 3 đối tượng thì hai bên mới giải tán.

Vụ việc đã khiến đối tượng Lưu Đình Kiệm (trú tại thôn Thủy Khê) bị chém vào tay, phải đi bệnh viện cấp cứu. Đối tượng Hồ Văn Thế bị chém vào lưng.

Được biết, cả 2 đối tượng Hồ Văn Thế (Thế Bọp) và Lê Mạnh Hưng đều là những đối tượng cộm cán, nhiều tiền án, tiền sự về các hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản.

Hiện Công an huyện Con Cuông đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.