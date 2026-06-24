Mắc cỡ giùm tiểu thư Việt chi 200 triệu dao kéo: Diễn xuất thua cả AI, xem Ngu Thư Hân còn thấy hay hơn

Diễn xuất của tiểu thư nhà giàu này đang vấp phải không ít chỉ trích.

Pun là một TikToker được nhiều người biết đến nhờ ngoại hình xinh xắn như búp bê đời thực, phong cách tiểu thư sang chảnh cùng trang cá nhân hơn 1,3 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Bên cạnh việc sáng tạo nội dung, cô cũng nhiều lần thử sức với lĩnh vực diễn xuất thông qua dự án phim ngắn chiếu mạng. Tuy nhiên, chính vì điều này đã đẩy cô nàng vào tâm điểm tranh cãi.

Mới đây, Pun xuất hiện trong bộ phim ngắn Login Để Yêu Em trong vai trò nữ chính. Login Để Yêu Em xoay quanh câu chuyện tình yêu mang màu sắc ngôn tình giữa Lâm Phong - một CEO trẻ tuổi, giàu có và sở hữu vẻ ngoài khiến bất kỳ cô gái nào gặp cũng lập tức rung động - với Thanh Mai (Pun), cô thực tập sinh có tính cách thẳng thắn và hoàn toàn không bị sức hút của anh chinh phục. Từ những lần chạm mặt đầy hiểu lầm tại công ty, cả hai liên tục trở thành oan gia khi luôn đối đầu trong công việc lẫn cuộc sống.

Phim ngắn Pun đóng chính gây tranh cãi

Mọi chuyện càng trở nên thú vị khi ngoài đời là "khắc tinh" của nhau, Lâm Phong và Thanh Mai lại vô tình gặp gỡ trong một trò chơi trực tuyến mà không hề biết danh tính thật của đối phương. Những tương tác trong thế giới ảo dần kéo họ lại gần, mở ra hành trình từ ghét thành yêu với hàng loạt tình huống dở khóc dở cười. Đứng giữa những bí mật chưa được hé lộ, khoảng cách địa vị cùng những hiểu lầm liên tiếp xảy ra, cả hai buộc phải đối diện với cảm xúc thật của mình để tìm ra liệu tình yêu có đủ sức phá bỏ mọi rào cản hay không.

Một trích đoạn của tác phẩm được lan truyền mạnh trên TikTok, thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận. Thay vì gây sốt bởi nội dung hay chemistry giữa các nhân vật, bộ phim lại khiến khán giả bàn tán vì kịch bản bị cho là khiên cưỡng, lời thoại sượng trân cùng diễn xuất khó hiểu của dàn diễn viên.

Dù sở hữu ngoại hình sáng và gương mặt ăn hình, phần thể hiện của cô lại bị đánh giá là còn non và thiếu tự nhiên. Từ cách đọc thoại, biểu cảm cho đến hành động đều tạo cảm giác gượng gạo, khiến người xem khó đồng cảm với nhân vật. Nhiều khán giả cho rằng các lời thoại trong phim vốn đã mang cảm giác ngôn tình cường điệu, nhưng cách thể hiện của Pun càng khiến chúng trở nên thiếu thuyết phục. Nam chính trong vai tổng tài cũng bị chê diễn đơ cứng, nhả thoại một cách vô cảm xúc.

Một số phân đoạn tình cảm bị nhận xét giống như đang đọc kịch bản thành tiếng hơn là thực sự nhập vai. Những hành động được xây dựng nhằm tạo cảm giác đáng yêu hoặc lãng mạn cũng khiến không ít người xem cảm thấy ngượng thay cho nhân vật. Dẫu biết thị trường phim ngắn chiếu mạng không cần đòi hỏi quá nhiều năng lực chuyên môn, song những gì Pun và dàn diễn viên thể hiện trong phim lại không nhận được sự hưởng ứng từ netizen.

Không ít người cho rằng bộ phim là ví dụ điển hình cho việc lạm dụng mô-típ tổng tài ngôn tình nhưng lại thiếu sự đầu tư về kịch bản lẫn diễn xuất. Đáng chú ý, nhiều cư dân mạng còn gọi tên Ngu Thư Hân để so sánh với Pun. Nữ diễn viên Trung Quốc vốn nhiều lần gây tranh cãi vì lối diễn đáng yêu, nhõng nhẽo, nhưng theo nhận xét của không ít khán giả, cô vẫn tạo được cảm giác tự nhiên và có nét duyên riêng trên màn ảnh.

Một số bình luận của netizen: - Xem xong lông mày skinship vào với nhau luôn. - Cờ ring thật sự, tui xem mà nhăn hết mặt. - AI diễn còn hay hơn bà này. - Có nét diễn giống Ngu Thư Hân nhưng dở hơn nhiều. - Ai kêu bả đóng phim vậy. Phim gì mà vô tri, sượng trân. - Hậu quả của việc xem phim tổng tài bá đạo quá 180 phút. - Bảo sao thấy quen quen. Hoá ra giống Ngu Thư Hân nhưng Ngu Thư Hân vẫn hay hơn.

Pun tên thật là Phạm Diễm Quỳnh, sinh năm 2004, được biết đến trên mạng xã hội thông qua tài khoản TikTok "Tên Của Tớ Là Pun". Cô bắt đầu thu hút sự chú ý nhờ phong cách thời trang Lolita lấy cảm hứng từ các nhân vật anime Nhật Bản, cùng hình ảnh tiểu thư được gia đình cưng chiều. Nhờ ngoại hình nổi bật và nội dung xoay quanh cuộc sống cá nhân, Pun nhanh chóng sở hữu lượng người theo dõi lên đến hơn 1,3 triệu trên TikTok.

Bên cạnh những video về thời trang và cuộc sống thường ngày, Pun nhiều lần trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội vì gia thế được cho là khá giả. Năm 2024, cô từng gây chú ý khi chia sẻ việc được bố mẹ mua cho một căn nhà trị giá khoảng 14,5 tỷ đồng để tiện sinh hoạt mỗi khi vào TP.HCM. Hình ảnh cuộc sống sang chảnh, tủ đồ đầy váy Lolita đắt tiền cũng giúp cô được cư dân mạng gắn với biệt danh "tiểu thư TikTok".

Không chỉ gây chú ý bởi phong cách sống, Pun còn công khai chuyện can thiệp thẩm mỹ để cải thiện ngoại hình. Theo chia sẻ của nữ TikToker, cô từng thực hiện nhiều phương pháp như cắt mí, nâng mũi cấu trúc sụn sườn, tiêm filler môi và cằm, đồng thời niềng răng. Tổng chi phí cho quá trình "nâng cấp nhan sắc" vào khoảng 200 triệu đồng. Pun từng tiết lộ thời điểm quyết định phẫu thuật, cô chỉ có khoảng 5 triệu đồng trong tài khoản, phần còn lại được gia đình hỗ trợ. Câu chuyện này từng gây tranh cãi khi một bộ phận cư dân mạng cho rằng cô quá phụ thuộc vào bố mẹ, trong khi những người khác cho rằng đây là lựa chọn cá nhân và không có gì đáng chỉ trích.