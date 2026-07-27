Ma Thị Trúc An – cô bé quê Cao Bằng, SN 2010 đỗ thủ khoa hệ trung cấp Thanh nhạc

"Thành tích Trúc An đạt được thậm chí còn vượt ngoài kỳ vọng của tôi", TS-NSƯT Phương Nga chia sẻ.

Ở tuổi 16, Ma Thị Trúc An (SN 2010, quê Cao Bằng) ghi dấu mốc quan trọng trên hành trình theo đuổi nghệ thuật khi xuất sắc trở thành thủ khoa hệ Trung cấp Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trong kỳ tuyển sinh năm 2026.

Đằng sau thành tích ấy là nhiều năm miệt mài học tập, sự đồng hành của gia đình cùng sự dìu dắt của TS-NSƯT Phương Nga, Phó Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và TS-NSƯT Minh Trang.

Trúc An

Trúc An cho biết những ngày đầu theo học thanh nhạc cùng TS-NSƯT Phương Nga, em không tránh khỏi cảm giác rụt rè trước những kỹ thuật khó, những nốt cao và cách lấy hơi đòi hỏi sự chính xác. Bằng sự tận tâm, kiên nhẫn và tình yêu nghề, nữ giảng viên đã từng bước giúp học trò vượt qua những giới hạn của bản thân.

Theo Trúc An, cô giáo không chỉ hướng dẫn về chuyên môn mà còn luôn đồng hành, động viên em trong suốt quá trình luyện tập cũng như tại các kỳ thi trong và ngoài nước. Sự quan tâm ấy trở thành điểm tựa tinh thần giúp nữ sinh thêm tự tin mỗi khi bước lên sân khấu.

Đồng hành cùng Trúc An còn có TS-NSƯT Minh Trang - người đệm piano trong quá trình học tập và dự thi. Tiếng đàn giàu cảm xúc cùng sự hỗ trợ tinh tế của cô giúp giọng hát của Trúc An thêm vững vàng, hoàn thành trọn vẹn các phần trình diễn.

Với Trúc An, hai cô giáo không chỉ là những nghệ sĩ, nhà giáo giàu chuyên môn mà còn là những người truyền cảm hứng mạnh mẽ. Nữ sinh bày tỏ mong muốn trong tương lai trở thành giảng viên thanh nhạc và nghệ sĩ biểu diễn, tiếp nối con đường mà các cô đã dành cả cuộc đời vun đắp.

Trúc An cùng TS - NSƯT Phương Nga (thứ hai từ phải sang) và TS - NSƯT Minh Trang (thứ ba từ phải sang)

Bên cạnh sự dìu dắt của thầy cô, gia đình luôn là hậu phương vững chắc đối với nữ sinh đến từ Cao Bằng. Trúc An cho biết mẹ là người có ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời mình. Từ sự hy sinh, nghị lực và cách mẹ vượt qua những khó khăn của cuộc sống, em học được bài học về lòng kiên trì, tinh thần trách nhiệm và sự biết ơn.

Ông bà, bố mẹ và em gái cũng luôn dõi theo từng bước trưởng thành của Trúc An trên con đường nghệ thuật. Đặc biệt, bà nội là người chứng kiến hành trình từ một cô bé yêu ca hát, nhảy múa đến khi từng bước khẳng định bản thân trên các sân khấu trong nước và quốc tế.

Trước khi trở thành thủ khoa hệ Trung cấp Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Trúc An đã sớm bộc lộ năng khiếu và sự năng động trong nhiều hoạt động. Em nhiều năm liền giữ cương vị Liên đội trưởng, tham gia các cuộc thi Chỉ huy Đội giỏi, Diễn đàn Trẻ em do ChildFund tổ chức tại huyện Thạch An (cũ), giành giải Nhì cuộc thi Học sinh tìm hiểu pháp luật cùng giải Hùng biện xuất sắc, tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ huyện Thạch An lần thứ XXII. Bên cạnh đó, Trúc An còn là đại sứ thương hiệu và tham gia nhiều sự kiện văn hóa lớn tại địa phương.

Trúc An nhận giải Bạc tại Liên hoan nghệ thuật châu Á

Một trong những dấu ấn đáng nhớ nhất của Trúc An là lần đầu tham dự Liên hoan Nghệ thuật châu Á lần thứ 13 (Asia Arts Festival) tại Singapore. Đứng trên sân khấu quy tụ hàng trăm tài năng đến từ nhiều quốc gia, cô bé không khỏi lo lắng trước quy mô và tính chuyên nghiệp của cuộc thi.

"Thế nhưng, khi ánh đèn sân khấu bật sáng và giai điệu cất lên, mọi áp lực dường như tan biến. Thay vào đó là niềm tự hào được mang tiếng hát và bản sắc của mình hòa vào dòng chảy nghệ thuật khu vực", Trúc An chia sẻ.

Những nỗ lực ấy được đền đáp bằng giải Bạc tại Liên hoan Nghệ thuật châu Á lần thứ 13. Trúc An vẫn nhớ khoảnh khắc tên mình được xướng lên giữa hội trường quốc tế. Cảm xúc càng trở nên đặc biệt hơn khi vừa bước xuống sân khấu, em được hai cô giáo là TS-NSƯT Phương Nga và TS-NSƯT Minh Trang chờ sẵn để ôm chúc mừng. Với nữ sinh, chiếc cúp không chỉ là phần thưởng cho những tháng ngày miệt mài luyện tập mà còn là thành quả của sự đồng hành, truyền lửa từ các thầy cô.

TS - NSƯT Phương Nga

Nhận xét về học trò, TS-NSƯT Phương Nga cho biết Trúc An là học sinh có ý chí và nghị lực vượt trội so với lứa tuổi.

"Khi mới bắt đầu học, Trúc An sở hữu chất giọng bản năng còn nhỏ, kỹ thuật chưa hoàn thiện. Tuy nhiên, bằng quá trình rèn luyện nghiêm túc, sự kiên trì của học trò cùng phương pháp đào tạo bài bản, em đã có sự tiến bộ vượt bậc.

Thành tích Trúc An đạt được thậm chí còn vượt ngoài kỳ vọng của tôi. Tại kỳ thi tuyển sinh hệ Trung cấp Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, em đã đạt kết quả rất cao. Ngay sau cột mốc quan trọng đó, Trúc An tiếp tục tham dự Liên hoan Nghệ thuật châu Á lần thứ 13 - một sân chơi uy tín của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Dù tôi và gia đình đều có phần lo lắng trước áp lực của cuộc thi, nhưng phần trình diễn của em còn thăng hoa hơn cả bài thi đầu vào. Tôi nhìn thấy ở Trúc An tố chất của một giọng ca opera trong tương lai. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để em tiếp tục phát triển trên con đường nghệ thuật".