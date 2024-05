"Ma nữ đẹp nhất Thái Lan" Mai Davika hào hứng cover vũ đạo, hát theo ca khúc của Hoàng Yến Chibi

Những ngày qua, ca khúc Duyệt nằm trong EP cùng tên của Hoàng Yến Chibi thu hút hàng nghìn clip cover vũ đạo. Không chỉ người hâm mộ, các nghệ sĩ và TikToker Việt cũng thi nhau thể hiện sự yêu thích các ca khúc mới của Hoàng Yến Chibi như Ngọc Thanh Tâm, Lyly, Jun Phạm, S.T Sơn Thạch, Phạm Hồng Phước…

Mới đây, cư dân mạng tiếp tục xôn xao khi "ma nữ đẹp nhất Thái Lan" Mai Davika cũng nhập cuộc bắt trend nhảy vũ đạo Duyệt. Ngôi sao Tbiz khoe nhan sắc "vạn người mê" khi vừa hát theo vừa thực hiện các động tác đầy đáng yêu.

Mai Davika bắt trend nhảy vũ đạo Duyệt

Trong một clip theo trend ‘biến hình’ khác, Davika cũng sử dụng nhạc của Duyệt. Có thể thấy, người đẹp xứ Chùa Vàng rất yêu thích ca khúc này của Hoàng Yến Chibi.

Hoàng Yến Chibi cũng bày tỏ sự hào hứng và gửi lời cảm ơn Davika khi đã dành tình cảm cho bài hát mới của mình. Trên trang cá nhân cô viết: "Lướt trúng chị là em phải duyệt liền, Thank you so much (Cảm ơn rất nhiều)".

Ngay sau đó, Davika cũng đã chia sẻ post của Hoàng Yến Chibi lên story của mình kèm icon dễ thương. Sự tương tác qua lại của hai nghệ sĩ khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Nhiều cư dân mạng đã để lại lời chúc mừng Hoàng Yến Chibi khi ca khúc mới đang rất viral và được nhiều người trong nước lẫn quốc tế quan tâm.

Hoàng Yến Chibi gửi lời cảm ơn Davika khi đã dành tình cảm cho bài hát mới

Davika cũng đã chia sẻ post của Hoàng Yến Chibi lên story của mình kèm icon dễ thương

Trước đó, vào ngày 14/5, Hoàng Yến Chibi đã phát hành EP đầu tiên mang tên Duyệt sau 14 năm debut. Nữ ca sĩ cũng tổ chức showcase đầu tiên trong sự nghiệp và trình diễn liên tiếp 4 ca khúc nằm trong EP gồm Duyệt, Sốc Nhiệt, Đào Đâu Ra Người Như Anh và Ừ Em Xin Lỗi. Với sự thay đổi hình ảnh trưởng thành, quyến rũ hơn cùng âm nhạc bắt tai, Hoàng Yến Chibi đã nhận được nhiều lời khen ngợi, ủng hộ của khán giả.