Theo dữ liệu được kênh Telegram Voyenny Osvedatitel công bố, kết quả thử nghiệm do Viện nghiên cứu xe bọc thép số 38 thuộc Bộ Quốc phòng Nga tiến hành đã tiết lộ sự vượt trội đáng kể của xe chiến đấu bộ binh (IFV) M2A2 Bradley ODS SA do Mỹ sản xuất so với BMP-3 của Nga ở một số đặc điểm chính.

Báo cáo được các chuyên gia công bố gần đây đã trở thành chủ đề thảo luận trong giới quân sự vì chỉ ra sự khác biệt rất lớn về khả năng chiến đấu và hoạt động của hai loại xe này.

Đầu tiên, Bradley của Mỹ cho thấy lợi thế rõ ràng trong phòng thủ. Khả năng chống mìn của chiếc IFV được đảm bảo nhờ phần đáy gia cố bằng hai tấm nhôm và thép, bổ sung thêm tấm đệm polymer và ghế giảm xóc cho binh sĩ.

Giáp trước của Bradley có thể chịu được đạn pháo 30 mm 3UBR8, vượt trội so với hiệu suất tương tự của BMP-3. Lớp bảo vệ bên hông có khả năng chịu được đạn 3UBR6 30 mm, nhưng lại dễ bị phá hủy bởi đạn 3UBR8 mạnh hơn.

Khi lắp giáp phản ứng nổ, mặt trước có thể chịu được đạn xuyên lõm PG-9VS và PG-7VL, còn mặt bên chỉ có thể chịu được PG-9VS. Những thông số này đưa Bradley lên cao hơn xe của Nga về mặt an toàn cho kíp lái và binh lính.

Hỏa lực của xe chiến đấu bộ binh Mỹ cũng được chứng minh là rất tuyệt vời. Pháo M242 25 mm có độ chính xác gấp đôi pháo 30 mm 2A42 và 2A72 của Nga, giúp tăng tầm bắn hiệu quả.

Khả năng xuyên giáp của đạn Bradley 25 mm cao gấp đôi so với đạn 30 mm 3UBR8 mà BMP-3 sử dụng. Điều này mang lại cho chiếc IFV Mỹ lợi thế trong các tình huống đấu tay đôi trên chiến trường.

M2 Bradley có lợi thế đáng kể khi đặt cạnh BMP-3.

Về mặt vận hành và công thái học, Bradley một lần nữa vượt trội đối thủ cạnh tranh. Ưu điểm của xe so với BMP-3 là dễ tiếp cận các khoang chiến đấu và khoang chở quân lính, dễ sửa chữa bộ phận động cơ, máy phát điện và vũ khí, cũng như ít tốn công bảo trì hơn.

Không gian bên trong xe khá rộng rãi và không có chướng ngại vật giữa các khu vực làm việc của kíp điều khiển đảm bảo sự thoải mái và hiệu quả khi hoạt động ngoài chiến trường.

Xe chiến đấu bộ binh BMP-3 của Nga chỉ giữ được vị trí dẫn đầu về mặt cơ động nhờ có thiết kế khác biệt, khả năng việt dã cũng như vượt chướng ngại vật nước bằng cách bơi tốt hơn đáng kể, cũng như sự hiện diện của pháo 100 mm, nó vẫn có khả năng cạnh tranh trong một số điều kiện nhất định.

Tuy nhiên lợi thế này không bù đắp được sự chậm trễ ở những lĩnh vực khác.

Báo cáo đưa ra các khuyến nghị để hiện đại hóa chiếc BMP-3 như lắp đặt thêm giáp bổ sung, các loại kính quan sát xung quanh và phát triển đạn pháo 30 mm mới có khả năng xuyên giáp tốt hơn.

Tính đến tháng 4 năm 2025, chủ đề so sánh Bradley và BMP-3 đã trở nên hấp dẫn hơn.

Theo các nhà phân tích quốc tế, sau khi xe chiến đấu bộ binh Mỹ được sử dụng tích cực trong các cuộc xung đột ở Trung Đông và Đông Âu, lượng phương tiện này được chuyển giao cho các đồng minh của Hoa Kỳ đã tăng 15% trong năm qua.

Xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley trên chiến trường Kursk.