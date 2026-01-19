HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
M1E3 Abrams sao chép ý tưởng từ xe tăng Triều Tiên?

Sao Đỏ |

Mỹ mới đây đã cho ra mắt xe tăng chiến đấu chủ lực M1E3 Abrams, nhưng cỗ chiến xa này có nhiều nét khá

M1E3 Abrams và sự ảnh hưởng từ thiết kế xe tăng Triều Tiên trong công nghệ quân sự - Ảnh 1.

Xe tăng M1E3 Abrams mới của Mỹ có bố cục tương tự như T-14 trên nền tảng bánh xích hạng nặng Armata của Nga. Kíp lái 3 người được bố trí ngồi ở phía trước thân xe trong một khoang bảo vệ.

Dĩ nhiên chúng ta có thể nhớ lại những phát triển trước đó, bao gồm cả một số nước khác, mặc dù những chiếc xe bánh xích hạng nặng đó chỉ là mô hình hay nguyên mẫu, nhưng chính cỗ chiến xa của UVZ mới thực sự hiện thực hóa ý tưởng này.

M1E3 Abrams và sự ảnh hưởng từ thiết kế xe tăng Triều Tiên trong công nghệ quân sự - Ảnh 2.

Module chiến đấu của xe tăng M1E3 Abrams.

Một ví dụ khác về việc sao chép kinh nghiệm nước ngoài là hệ thống vũ khí được sử dụng trong tháp pháo điều khiển từ xa. Trên chiếc M1E3 có thể thấy 1 súng máy M2 12,7 mm, 1 súng phóng lựu tự động Mark 19 40 mm và một cụm phóng tên lửa chống tăng dẫn đường FGM-148 Javelin, phiên bản mới nhất của ATGM này có tầm bắn 4.000 mét.

Điều này gợi nhớ đến xe tăng Chonma-216 của Triều Tiên, được ra mắt vào ngày 15 tháng 4 năm 2017, tại một cuộc duyệt binh ở Bình Nhưỡng kỷ niệm 105 năm ngày sinh Chủ tịch Kim Il-sung.

Tháp pháo của nó chứa 2 súng phóng lựu tự động và tên lửa chống tăng dẫn đường Bulsae-3 gắn bên cạnh. Hệ thống tên lửa phòng không HT-16PGJ cũng được tích hợp. Do sở hữu nhiều loại vũ khí đa dạng, những chiếc xe chiến đấu này được mệnh danh là "tổ hợp tử thần".

M1E3 Abrams và sự ảnh hưởng từ thiết kế xe tăng Triều Tiên trong công nghệ quân sự - Ảnh 3.

Dàn vũ khí đồ sộ trên xe tăng Triều Tiên.

Xe tăng M1E3 Abrams hiện chưa có biệt danh không chính thức nào, và có thể nó sẽ không bao giờ có tên gọi đặc biệt nào cả, xét đến việc có bao nhiêu chương trình quân sự đã bị hủy bỏ sau khi hết kinh phí, rất có thể dự án này cũng sẽ chung số phận.

Theo vestnik-rm
