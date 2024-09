Nếu muốn xóa tư tưởng "nay mở cửa, mai dọn đi", Lynk & Co phải làm điều này tại Việt Nam

Lynk & Co là một trong những thương hiệu mới vào thị trường Việt Nam trong khoảng 1 năm trở lại đây. Điểm nổi bật của xe Lynk & Co trong mắt người Việt là thiết kế độc đáo cùng nhiều công nghệ an toàn hiện đại hơn hẳn xe của các thương hiệu khác.

Xe Lynk & Co nổi bật với thiết kế trẻ trung và nhiều công nghệ an toàn.

Tuy nhiên, điểm mạnh đó có lẽ chưa đủ "sức nặng" để thuyết phục khách hàng Việt. Theo chia sẻ của ông Vũ Tấn Công, cựu Tổng Thư ký VAMA, trong số Trên Ghế mới nhất, không phải mỗi Lynk & Co mà với bất cứ hãng xe nào khác cũng vậy, nếu không có cam kết kinh doanh lâu dài thì rất khó để phát triển. Do đó, ông cho rằng việc lắp ráp xe (CKD) là điều đúng đắn và cần thiết với Lynk & Co.

"Chắc chắn sẽ thay đổi mạnh mẽ" là câu khẳng định của ông Vũ Tấn Công khi được hỏi về tương lai của Lynk & Co sau khi có nhà máy lắp ráp xe tại Việt Nam.

Theo ông, việc xây dựng một nhà máy lắp ráp xe tại Việt Nam giống như một lời khẳng định về việc hãng xe đó cam kết gắn bó lâu dài tại Việt Nam, khác với kinh doanh thuần túy là "nay mở cửa, mai dọn đi". Bên cạnh đó, nếu tỷ lệ nội địa hóa đạt 40% nội khối ASEAN, xe Lynk & Co khi được lắp ráp tại Việt Nam sẽ có cơ hội lớn để xuất khẩu sang các nước khác cùng khu vực.

Việc lắp ráp xe tại Việt Nam sẽ giúp Lynk & Co có thêm "chỗ đứng" trong lòng người Việt.

Với việc Chính phủ Việt Nam đang rất chào đón nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt trong ngành ô tô, cộng với nhiều chính sách hỗ trợ khác như giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe lắp ráp trong nước... thì theo ông Vũ Tấn Công, điều này sẽ tạo điều kiện để Lynk & Co có thể phát triển mạnh.

Ông Vũ Tấn Công hé lộ rằng theo một nguồn tin uy tín, ông biết được Lynk & Co đang nghiên cứu tính khả thi để triển khai một nhà máy lắp ráp xe tại Việt Nam dưới dạng CKD.

Câu chuyện lắp ráp xe trong nước không chỉ mang đến lợi thế cho Lynk & Co mà còn cho nhiều thương hiệu mới khác vào Việt Nam trong thời gian gần đây. Do đó, một số hãng mới đã và đang có kế hoạch nội địa hóa xe tại Việt Nam, ví dụ như Skoda có nhà máy tại Quảng Ninh, SAIC đang lắp xe điện tại Hưng Yên, GAC cũng muốn lắp ráp xe trong thời gian tới...

Một số hãng xe mới vào Việt Nam khác cũng chọn cách lắp ráp CKD.

Có thể thấy, các thương hiệu xe mới đang rất chú trọng đến việc cam kết gắn bó lâu dài với Việt Nam thông qua kế hoạch xây dựng nhà máy và lắp ráp xe, đúng như những gì ông Vũ Tấn Công chia sẻ trong số mới nhất của Trên Ghế khi nói về Lynk & Co. Đây sẽ là một trong những cách thức tiếp cận được các hãng xe mới sử dụng để tăng sức cạnh tranh ở trên một thị trường mà đã có rất nhiều "ông lớn" có mặt từ rất lâu.

Bên cạnh đó, một trong những thước đo khác giúp người tiêu dùng trong nước có thể sử dụng để tham khảo về thương hiệu xe mới xuất hiện tại Việt Nam trong thời gian gần đây là giải thưởng Car Choice Awards thuộc Better Choice Awards 2024. Giải thưởng năm nay có thêm điểm mới là hạng mục "Thương hiệu xe mới tiêu biểu". Thương hiệu xe được lựa chọn thắng giải sẽ đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí điểm số, bình chọn từ người tiêu dùng và Hội đồng Thẩm định Chung khảo.

Lynk & Co với những chiến lược phát triển bền vững tại Việt Nam có nhiều khả năng sẽ xuất hiện trong giai đoạn đề cử của Car Choice Awards năm nay.