Lynk & Co 900 giá dự kiến 3,3 tỷ đồng tại Việt Nam lộ toàn thông số: Màn hình 30 inch, ghế xoay 180 độ siêu độc, máy hybrid mạnh ngang siêu xe

Lynk & Co 900 được trưng bày tại Hà Nội. Ảnh: Đại lý

Lynk & Co 900 đã bắt đầu được các đại lý nhận đặt cọc. Theo thông tin từ tư vấn bán hàng, mẫu xe này có giá dự kiến gần 3,3 tỷ đồng, gấp rưỡi mẫu xe đắt nhất hãng hiện nay là Lynk & Co 09. Những khách hàng quan tâm có thể đặt hàng với số tiền 100 triệu đồng, thời gian bàn giao xe vào giữa năm 2026.

Trước đó, Lynk & Co 900 từng được hãng trưng bày tại sự kiện ra mắt Lynk & Co 08 vào tháng 10/2025. Xe thu hút sự chú ý lớn nhờ kích thước đồ sộ và định vị cao cấp. Việc các đại lý chính thức nhận cọc cho thấy Lynk & Co đang nghiêm túc đưa mẫu SUV đầu bảng này tiếp cận khách hàng Việt, thay vì chỉ dừng ở mức trưng bày hay thăm dò thị trường.

Về kích thước, Lynk & Co 900 sở hữu thông số dài 5.240 mm, rộng 1.999 mm, cao 1.810 mm và trục cơ sở 3.160 mm. Những con số này đặt mẫu xe vào nhóm SUV cỡ lớn, tương đương nhiều dòng full-size như Lexus LX 600 hay Mercedes-Benz GLS.

Xe có 2 tùy chọn màu ngoại thất. Ảnh: Đại lý

Điểm nhấn lớn nhất của Lynk & Co 900 nằm ở hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV). Xe sử dụng động cơ xăng 2.0L kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất lên tới 724 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.038Nm, ngang ngửa siêu xe. Bộ pin dung lượng 52,38 kWh cho phép xe di chuyển thuần điện tới 220km.

Không gian nội thất của Lynk & Co 900 cũng được nhiều người chú ý. Xe trang bị màn hình giải trí kích thước 30 inch, độ phân giải 6K, kết hợp hệ thống âm thanh 31 loa Harman Kardon. Nội thất có cấu hình ghế ngồi 6 chỗ, ghế trước massage 16 điểm. Điểm nhấn là hai ghế hàng thứ hai có khả năng xoay 180 độ, hướng tới nhóm khách hàng gia đình hoặc doanh nhân cần không gian linh hoạt, tiện nghi cho các chuyến đi dài.

Một số hình ảnh khác của Lynk & Co 900 đã về Việt Nam:



