Lynk & Co 06 ra mắt Việt Nam: Giá 729 triệu đồng, động cơ 1.5L tăng áp, hệ thống treo sau đa điểm

Tối 26/6, Lynk & Co 06 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam với 1 phiên bản, giá bán 729 triệu đồng. Mẫu xe này gia nhập thị trường Việt Nam trong bối cảnh phân khúc B-SUV đã có khá nhiều lựa chọn, chủ yếu mang thương hiệu Nhật Bản và Hàn Quốc, bao gồm Xforce, Seltos, HR-V, Creta, Yaris Cross, CX-3 hay nhỉnh hơn về kích thước một chút có CX-30 và Corolla Cross.



Thiết kế của 06 không quá khác lạ nếu đã "quen mắt" với 01 và 05 ra mắt trước đó. Trang bị ngoại thất nổi bật có hệ thống đèn LED hoàn toàn với giao diện đèn định vị và đèn hậu cách điệu 3D. Bộ mâm 18 inch có thiết kế trẻ trung với các tông màu tương phản. Tại Việt Nam, mẫu xe này sẽ có 3 tùy chọn màu sơn, gồm Hồng Lilac, Xanh Sonic và Xám Xi Măng.

Kích thước Lynk & Co 06 nhỏ gọn với chiều dài 4.340 mm, rộng 1.820 mm và cao 1.625 mm. Chiều dài cơ sở là 2.640 mm. Những thông số này tương đồng với nhóm đối thủ trong phân khúc.

Điểm nổi bật đầu tiên của Lynk & Co 06 trong phân khúc là động cơ và hệ truyền động. Phiên bản bán tại Việt Nam dùng động cơ 1.5L tăng áp, công suất 178 mã lực, mô-men xoắn 290 Nm. Tốc độ tối đa 195 km/h. Hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp - trang bị thường xuất hiện trên các dòng xe hướng tới vận hành thể thao. Xe có 4 chế độ lái gồm Economy (Tiết kiệm), Comfort (Thoải mái), Sport (Thể thao) và Intelligent (Thông minh).



Hệ thống treo độc lập và phanh hiệu suất cao cũng là những trang bị hiện đại nhất phân khúc có trên Lynk & Co 06. Theo công bố của nhà sản xuất, quãng đường phanh của mẫu xe này ngắn nhất phân khúc.

Công nghệ an toàn vẫn luôn là điểm mạnh của xe Lynk & Co. Điểm đáng chú ý trên mẫu xe 06 là 17 tính năng ADAS, như ga tự động thích ứng thông minh, bám theo xe phía trước, giữ làn đường chủ động, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo va chạm phía trước/sau và hỗ trợ lái thông minh, tự động chọn chế độ lái… Camera 540 độ có thể quan sát gầm xe, cũng là trang bị duy nhất mà Lynk & Co 06 có trong phân khúc.

Một trang bị khác cũng giúp gia tăng độ an toàn trên Lynk & Co 06 là khung gầm BMA với 63,4% là thép cường lực Giga Pascal 1600MPA.

Ở bên trong, nội thất nổi bật với thiết kế đa tầng theo phong cách chiến đấu cơ Air Force 6, với điểm nhấn là màn hình 12,3 inch. Là mẫu xe hướng tới trải nghiệm vận hành, Lynk & Co 06 được trang bị bộ ghế thể thao và lẫy chuyển số sau vô lăng. Một số trang bị tiện nghi đáng chú ý khác còn có điều hòa tự động 2 vùng, cần số điện tử, phanh đỗ điện tử, ghế lái chỉnh điện…



Có thể thấy, với nhiều trang bị hiện đại như vậy, Lynk & Co 06 sẽ là đối thủ đáng gờm của nhóm xe Nhật và Hàn Quốc trong phân khúc SUV hạng B tại Việt Nam cho dù là mẫu xe có mặt sau.