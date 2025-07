Lynk & Co 03 sắp có thêm bản rẻ hơn tại Việt Nam: Giá tạm tính hơn 700 triệu đồng, máy 1.5L turbo cạnh tranh Civic

Lynk & Co 03 thêm lựa chọn "giá rẻ"?

Theo thông tin từ một số tư vấn bán hàng đại lý, mẫu sedan Lynk & Co 03 đã được nhận đặt cọc. Người bán cho biết xe sẽ về Việt Nam vào khoảng tháng 9 với 2 phiên bản, khoảng giá tạm tính 700-800 triệu đồng. Thông tin này chưa được Lynk & Co Việt Nam xác nhận.

Lynk & Co 03 sắp có thêm bản thường tại Việt Nam. Ảnh: GCAuto

Hiện tại, ở Việt Nam, Lynk & Co 03 chỉ có bản hiệu suất 03+ với giá bán 1,899 tỷ đồng. Với mức giá này, Lynk & Co 03+ cạnh tranh với sedan hiệu suất cao từ Nhật như Subaru WRX, hay gần ngang ngửa với BMW 330i và Mercedes-Benz C 300.

Tuy nhiên, Lynk & Co 03 sẽ được định vị ở nhóm phổ thông hơn. Mẫu xe này khi mở bán sẽ cạnh tranh với Honda Civic hay Hyundai Elantra.

Phiên bảnLynk & Co 03 thường có gì?

So với bản hiệu suất cao, Lynk & Co 03 có ngoại hình "hiền" hơn, khi không có các chi tiết khuếch tán gió hay cánh gió và bộ ống xả kép hai bên. Bộ mâm xe cũng sẽ nhỏ hơn. Kiểu dáng thể thao của mẫu sedan này không thay đổi. Hệ thống đèn LED hoàn toàn dự kiến cũng sẽ giữ nguyên trên 03 tiêu chuẩn.

Bản thường vẫn giữ dáng thể thao nhưng bỏ các chi tiết hỗ trợ tối ưu khí động học lắp thêm trên 03+. Ảnh: GCAuto

Ở bên trong, nội thất bản 03 thường cũng có thể bỏ đi các chi tiết da lộn hay ghế "đua". Bù lại, bản thường này có khả năng sử dụng loại màn hình cảm ứng trung tâm kích thước lớn hơn. Ghế xe vẫn là loại ghế thể thao.

Bản thường vẫn có trang bị nội thất thể thao và hiện đại. Ảnh: GCAuto

Phía đại lý cho biết 03 thường sẽ dùng động cơ 1.5L tăng áp, tương đương loại lắp trên Civic. Động cơ này có thể cho công suất khoảng 178 mã lực, mô-men xoắn 196 Nm, kết hợp số tự động 7 cấp ly hợp kép. Ở thị trường quốc tế, 03 có cả bản hybrid. Tuy nhiên, người bán chia sẻ rằng sẽ chưa có 03 hybrid trong thời gian tới.

Công nghệ an toàn trên 03 hứa hẹn cũng sẽ có các tính năng ADAS như cảnh báo điểm mù, hỗ trợ phanh tự động, hỗ trợ giữ làn đường, ga tự động thích ứng, đèn chiếu xa thông minh...