Lynk & Co 03+ nhận cọc tại đại lý: Giá dự kiến gần 2 tỷ, động cơ 265 mã lực, có AWD cạnh tranh WRX, Civic Type R

Một tư vấn bán hàng đại lý Lynk & Co Việt Nam cho biết, người tiêu dùng trong nước đã có thể đặt mua chính hãng mẫu sedan thể thao Lynk & Co 03+. Mức giá dự kiến là khoảng 1,899 tỷ đồng. Thời gian giao xe vào quý 4 năm nay. Số lượng được đưa về dựa theo đơn đặt của khách, thay vì đưa xe về theo lô số lượng lớn rồi phân phối.

Thông tin này hiện chưa được phía Lynk & Co xác nhận.

Lynk & Co 03+ đã xuất hiện tại các sự kiện trong nước của hãng ngay từ thời điểm thương hiệu Trung Quốc tiến vào Việt Nam từ cuối năm 2023. Tuy nhiên, khi đó họ chưa có kế hoạch mở bán chính thức.

Chiếc Lynk & Co 03+ được trưng bày chính hãng tại Việt Nam.

Nếu Lynk & Co 03+ có giá chính thức như trên, mẫu sedan thể thao này sẽ đắt đỏ ngang ngửa với Mercedes-Benz C 300 AMG (gần 1,889 tỷ) hay BMW 330i M Sport (hơn 1,8 tỷ).

Tuy nhiên là một phiên bản thể thao thực sự, Lynk & Co 03+ sẽ cạnh tranh trực tiếp với Honda Civic Type R đang có mức giá là 2,399 tỷ đồng tại Việt Nam, hay Subaru WRX có giá niêm yết 1,999 tỷ đồng.

Lynk & Co 03+ thuộc phân khúc sedan hạng C cùng với những cái tên Honda Civic, Mazda3, Kia K3... Kích thước lần lượt 4.684 x 1.843 x 1.460 mm, chiều dài cơ sở 2.730 mm. Thông số chiều dài trên có phần nhỉnh hơn mẫu Honda Civic Type R.

Một số hình ảnh ngoại thất của Lynk & Co 03+ tại Việt Nam cho thấy diện mạo thể thao cùng nhiều "đồ chơi" đắt tiền.

Chiếc Lynk & Co 03+ đã trưng bày tại Việt Nam là phiên bản thể thao nên xe có ngoại hình hầm hố. Phía trước là cụm đèn chiếu sáng LED thích ứng (adaptive). Đèn hậu LED có giao diện 3D kéo dài sang hai bên. Bộ mâm đa chấu kích thước lên tới 19 inch - khá lớn trong phân khúc C, đi kèm lốp 245/35R19.

Điểm đặc biệt ở ngoại thất phiên bản 03+ là những chi tiết sợi carbon ở cả phía cản trước và phía sau xe, cánh gió cố định. Trên các chi tiết carbon này có chữ "Downforce" tức là tăng lực ép lên chiếc xe, giúp xe bám đường hơn ở tốc độ cao. Khu vực đuôi xe có 4 ống xả hình tròn và có thể tùy chỉnh đóng/mở van tiêu âm thông qua chế độ lái.

Bên trong cabin, Lynk & Co 03+ có nhiều chi tiết Alcantara ở ghế và vô lăng. Vô lăng dạng D-cut với 2 lẫy số lớn phía sau. Mặc dù là mẫu xe hướng tới trải nghiệm lái, 03 vẫn có nhiều trang bị tiện nghi hiện đại như màn hình 12,3 inch sau vô lăng, màn hình 12,8 inch trung tâm, âm thanh 10 loa Harman Infinity, ghế lái có tích hợp làm mát và nhớ vị trí, điều hoà tự động 2 vùng và cửa sổ trời toàn cảnh.

Nội thất xe rất nhiều da lộn, tạo phong cách như xe đua đường phố.

Động cơ 2.0L tăng áp của xe cho công suất 265 mã lực, mô-men xoắn 380 Nm, kết hợp số 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh - mẫu sedan hạng C hiếm hoi trên thị trường có dẫn động này. So với Honda Civic Type R, mẫu Lynk & Co 03+ có sức mạnh thấp hơn nhưng lợi thế ở hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

Trang bị an toàn trên 03+ có nhiều tính năng ADAS như cảnh báo điểm mù, hỗ trợ phanh tự động, hỗ trợ giữ làn đường, ga tự động thích ứng, đèn chiếu xa thông minh... Các trang bị an toàn khác còn có camera 360 độ, cảm biến áp suất lốp. Chưa rõ xe khi mở bán chính thức có được giữ lại loạt trang bị nêu trên hay không.