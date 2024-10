Xe còn được trang bị Journey Camera, cho phép người dùng "chụp ảnh tự sướng hoặc ảnh nhóm trực tiếp từ gương chiếu hậu để lưu giữ những kỷ niệm trong các chuyến đi". Lynk & Co 02 còn có tính năng thú vị mang tên "Hey Honk" cho phép người dùng tùy chỉnh âm thanh còi xe để tương tác thân thiện hơn với người đi bộ và các phương tiện khác. Lynk & Co cho biết các thử nghiệm đã cho thấy "người đi bộ cảm thấy hệ thống này dễ chịu hơn so với âm thanh còi xe giật mình điển hình".