Lynk & Co 01 sắp thêm bản 'base' tại Việt Nam: Dự kiến rẻ hơn 100 triệu đồng, vẫn đắt hơn CX-5, Territory, đánh đổi vài trang bị

Lynk & Co 01 có phiên bản mới?

Một số tư vấn bán hàng đại lý Lynk & Co đang mời khách hàng tham dự buổi ra mắt phiên bản Lynk & Co 01 mới vào ngày 9/8 tới. Theo thông tin từ người bán, bản mới là Lynk & Co 01 Hyper, sẽ được định vị là bản tiêu chuẩn mới của mẫu xe này với giá bán có thể thấp hơn khoảng 100 triệu đồng. Thông tin này chưa được nhà phân phối xác nhận.

Hình ảnh Lynk & Co 01 Hyper trong thư mời của đại lý gửi tới khách hàng. Ảnh: Đại lý

Hiện tại, Lynk & Co 01 đang có 2 bản là Hyper Pro và Louder Pro, giá niêm yết từ 999 triệu đồng. Như vậy, nếu đúng như phía đại lý dự đoán, giá bản Hyper sẽ rơi vào khoảng 900 triệu đồng. Mức giá này vẫn cao hơn đáng kể so với giá khởi điểm của Mazda CX-5 (749 triệu đồng) và Ford Territory (759 triệu đồng) chưa tính khuyến mãi.

Phiên bản mới có gì?

Nhiều khả năng Lynk & Co 01 Hyper là phiên bản đầu tiên được hãng đưa về Việt Nam vào cuối năm 2023, nay lại quay trở lại. Trước đó, hồi tháng 8/2024, phiên bản này được thế chỗ bằng bản Hyper Pro, thêm tính năng trang bị nhưng giữ nguyên giá niêm yết 999 triệu đồng.

Nhiều khả Lynk & Co 01 Hyper mới giống bản đầu tiên của mẫu xe này khi mới được mở bán tại Việt Nam. Ảnh: AP

So với bản 01 Hyper Pro, bản 01 Hyper có thể phân biệt được từ ngoại hình bên ngoài. Bản tiêu chuẩn mới này sẽ dùng bộ mâm 19 inch, khác với 20 inch trên Hyper Pro và Louder Pro. Hệ thống đèn chiếu sáng LED không có công nghệ thích ứng và cân chỉnh tự động.

Bản Hyper sẽ dùng mâm nhỏ hơn và đèn ít chức năng hơn. Ảnh: AP

Sự khác biệt lớn của bản Hyper nằm ở tiện nghi bên trong. Bản này có thể chỉ còn ghế lái chỉnh điện 8 hướng (bản Hyper Pro là 12 hướng), không có sưởi/làm mát và nhớ ghế, không còn đèn trang trí nội thất. Hệ thống âm thanh là 8 loa thường, không phải 10 loa Harman Kardon như các bản cao hơn.

Mặc dù vậy, tiện nghi cơ bản của xe vẫn khá hiện đại, với màn hình lớn hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, điều hòa tự động 2 vùng, phanh điện tử, ghế thể thao và cửa sổ trời lớn.

Nội thất bản Hyper tuy lược bớt tính năng nhưng vẫn hiện đại khi so với bản tiêu chuẩn của các đối thủ. Ảnh: AP

Ngoài ra, bản Hyper còn có thể lược bớt một số tính năng an toàn so với bản Hyper Pro, bao gồm cảnh báo điểm mù, cảm biến đỗ xe phía trước. Mặc dù vậy, khá nhiều tính năng ADAS khác vẫn có trên bản Hyper, bao gồm phanh tự động khẩn cấp, ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường... Đó là điểm khác biệt so với phiên bản tiêu chuẩn của các đối thủ như CX-5, Territory hay Tucson.

Động cơ xe vẫn là máy 2.0L tăng áp, công suất 215 mã lực, mô-men xoắn 325 Nm, kết hợp số 8 cấp và dẫn động cầu trước.