Lynk & Co 01 giá 999 triệu đồng - Không chỉ là mẫu xe 'gánh doanh số'

01 - Không một khởi đầu nào tốt hơn cho Lynk & Co

Xe Trung Quốc có đáng mua không? Hỏi nhanh đáp gọn với số đông thì câu trả lời rất dễ đoán. Nhưng bên cạnh hàng triệu tương tác ghét bỏ đó, vẫn có tệp khách hàng hoàn toàn mới. Họ chấp nhận những cái chưa từng thử, bỏ ngoài tai những nhận xét không căn cứ để xóa bỏ định kiến và chỉ tập trung vào thứ giúp họ khác biệt với số đông.

Lynk & Co xuất hiện đúng lúc đó. Hãng chọn điểm rơi được đánh giá là chính xác khi thị trường Việt Nam đang đón nhận làn sóng dồn dập xe Trung Quốc ra mắt nhưng sự tiêu cực không còn quá dữ dội như cách đây khoảng 1 năm. Lynk & Co chọn cách chào sân không quá rùm beng. Họ đi từ tốn, phô trương vừa đủ, đúng theo xu hướng "quiet luxury" mà "người trẻ" đang ưa chuộng. Sở dĩ "người trẻ" được đặt trong ngoặc kép bởi sự trẻ trung không chỉ giới hạn ở độ tuổi.

09 được chọn để ra mắt đầu tiên. Đây là mẫu flagship - tức là tụ hội mọi tinh hoa của một nhà sản xuất, như một lời tuyên ngôn về "thứ gì cũng có". Mức giá 2,2 tỷ đồng khiến đa phần thị trường nghĩ tới một kết cục không mấy tốt đẹp.

Tuy nhiên, sự ồn ào vừa đủ đó đã dọn đường cho sản phẩm chiến lược mang tên 01 - mẫu xe gầm cao đánh vào phân khúc C đang hot nhất lúc này tại Việt Nam. 999 triệu giờ đây cho khách hàng cảm giác thân thiện hơn nhờ mức giá 2,2 tỷ đồng của đàn anh 09.

Vậy Lynk & Co 01 có gì?

Tất nhiên, để thuyết phục được "người trẻ", Lynk & Co phải có đủ cả 3 điều kiện: chất lượng, phong cách và khác biệt. Khách hàng mới sẽ không chọn Lynk & Co nếu thiếu 1 trong 3. Bởi chất lượng có sẵn ở quá nhiều nhà sản xuất kỳ cựu. Bởi phong cách cũng tìm thấy ở các thương hiệu cao cấp, thậm chí cận cao cấp. Gộp cả 2 lại cũng không phải không có. Thứ Lynk & Co mạnh nhất lúc này là khác biệt.

Hãng xe Trung Quốc hiểu điều đó. Họ không chối bỏ gốc gác, thừa nhận mình được lắp ráp tại nhà máy không có nhiều sự can thiệp của con người ở Trung Quốc với sự giúp sức nghiên cứu từ Thụy Điển. Họ tiên quyết với thế hệ sản phẩm mới với đầy đủ ADAS - thứ đang được chọn để phân định ranh giới giữa thế hệ ô tô kiểu mới và kiểu cũ. Đó cũng là một cách để khác biệt, thay vì mãi ôm lấy cái mác "thương hiệu hoàn toàn mới".

Còn chất lượng? Lynk & Co cũng hiểu điều này rất quan trọng ở thời điểm hiện tại. Họ tổ chức một bài thử gồm 7 phần khác nhau để khách hàng tự đánh giá. Theo Lynk & Co, đây sẽ là xúc tác mạnh nhất để những ai đã chấp nhận tới với hãng xe Trung Quốc có thể sẵn sàng đồng hành mà không còn quá nhiều lưỡng lự.

7 bài test khác nhau trong khuôn viên đường đua F1 tại Mỹ Đình cho người tham gia cảm nhận đủ những khía cạnh về tăng tốc, khung gầm hoặc hệ thống treo.

Thân vỏ của Lynk & Co 01 khá dày dặn và chắc chắn. Điều đó dễ nhận thấy bởi tiếng đóng cửa chắc nịch, êm tai. Điều đó chỉ có được khi một mẫu xe được hoàn thiện tốt. Đóng cửa lại, những gì mà người lên xe Lynk & Co 01 còn phải làm là tận hưởng bởi không gian ngoài kia như tách biệt với trong xe nhờ độ cách âm tốt.

Hãng xe Trung Quốc biết cách nịnh "người trẻ" khi tô điểm nội thất nhiều da lộn và nhựa mềm, những thứ kích thích thị giác và xúc giác. Nổi bật trên nền thể thao đó là màn hình lớn - thứ mà người trẻ cũng thích trải nghiệm trên ô tô ngày nay.



Bài thử đầu tiên là tăng tốc. Lynk & Co 01 sử dụng máy 2.0L tăng áp, công suất 218 mã lực và mô-men xoắn 325 Nm có thể đạt ngay từ dải vòng tua 1.800 vòng/phút, kết hợp số 8 cấp và dẫn động cầu trước. Sức mạnh lớn nhất phân khúc này thể hiện rõ rệt trên thực tế khi đạp ga, chiếc 01 vút đi và chỉ trong chốc lát đã đạt vận tốc hơn 80 km/h. Cùng lúc đó, hộp số chuyển mượt mà, không có hiện tượng bị giật hoặc sang số "gắt" khiến người ngồi trên xe cảm thấy khó chịu.

Trên lý thuyết, hộp số của Lynk & Co 01 còn được tích hợp cả hệ thống AI để có thể học được hành vi lái của từng tài xế. Một người lái tiết kiệm nhiên liệu, hộp số sẽ thay đổi tỷ số truyền để sang số sớm hơn, tối ưu vòng tua. Trong khi một người lái thể thao sẽ có tỷ số truyền dài hơn, đẩy vòng tua lên cao để có nhiều lực kéo. Tuy nhiên, quãng đường chạy thử quá ngắn để có thể cảm nhận rõ điều này.

Lynk & Co 01 dễ dàng đạt 80km/h mà không cần người lái mất quá nhiều sức hay phải đạp lút cán.

Ở bài phanh khẩn cấp, chiếc Lynk & Co 01 có quãng phanh tốt gần như nhất phân khúc. Xe giảm từ 80 - 0 km/h khá êm và "chìm" đều xe xuống mặt đường. Điều này giúp người ngồi trong không bị "sốc" và chúi người về phía trước quá nhiều, gây say và mệt mỏi.

Chuyển sang bài test tiếp theo, đó là thử tính năng bám đuôi xe phía trước và hỗ trợ giữ làn nằm trong gói an toàn chủ động ADAS. Tính năng này không mới. Và một lần nữa Lynk & Co hiểu điều đó. Đi sau cần khác biệt, thương hiệu con của Geely tính toán sự can thiệp của máy móc vào hành vi của người lái một cách nhẹ nhàng thay vì gay gắt khiến người dùng giật mình như nhiều mẫu xe phổ thông khác.

Chiếc Lynk & Co 01 bám theo xe phía trước ở nhiều cấp độ khoảng cách khác nhau ở ngay vận tốc thấp thay vì phải chờ đạt trên 40km/h như nhiều mẫu xe khác. 01 phát tín hiệu cảnh báo khi xe phía trước chuyển hướng để người dùng trở lại trạng thái điều khiển ban đầu.

Sự chắc chắn của khung gầm thể hiện qua 2 bài thử cuối cùng và cũng đem lại nhiều ấn tượng nhất.

Ở đường chạy zig-zag, hệ thống khung gầm thể hiện sự chắc chắn và hệ thống treo cho thấy rõ cứng vững khi xe vào cua gọn gàng và lanh lẹ. Là một chiếc SUV có trọng tâm cao nên Lynk & Co 01 có hiện tượng nghiêng thân xe khi vào cua nhưng không đáng kể khi so với một số đối thủ trong phân khúc. Điểm trừ nằm ở vô-lăng nhẹ và thiếu độ siết ngay cả tại chế độ thể thao (Dynamic) dù cho cảm giác đánh lái gọn và phản hồi nhanh nhạy.

Với bài thử cuối cùng là đường gồ ghề, khả năng dập tắt dao động của Lynk & Co 01 nhanh và "ngọt", giúp người ngồi trong xe không cảm thấy bị lắc ngang quá nhiều. Các chi tiết trong xe cũng thể hiện độ hoàn thiện tốt khi không xuất hiện những tiếng lục cục từ giảm xóc hay tiếng kêu giữa các chi tiết nhựa. Camera 360 độ có thể kích hoạt để quan sát hai bên lề. Chất lượng hình ảnh khá sắc nét, hình ảnh trong trẻo và khả năng tái tạo hình ảnh ở mức ổn.

Lynk & Co 01 xử lý đường gồ ghề khá nhịp nhàng.

Tham chiếu trên thị trường mà mọi đánh giá của số đông dựa trên giá bán thì 01 rõ ràng là mẫu xe sẽ "gánh doanh số" cho Lynk & Co. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, 01 còn là một khởi đầu thuận lợi, một món tráng miệng hợp lý để khẩu vị của nhóm nhỏ khách hàng Việt Nam tạm quên đi các món Nhật, Hàn quen thuộc và... có phần hơi ngán để có thể đổi sang vị xe Trung Quốc kiểu mới. Rồi sau đó, các món chính 05, 09 sẽ được dọn lên và dễ thưởng thức hơn bao giờ hết.

Một số hình ảnh khác trong buổi lái thử Lynk & Co tại Hà Nội: