Lý Tử Thất bày tỏ sự yêu mến với kênh Ẩm Thực Mẹ Làm của Việt Nam, khen ngợi sự yên bình trong các video

Mới đây, người đứng sau kênh Ẩm Thực Mẹ Làm là Đồng Văn Hùng đã chia sẻ việc kênh của mình và mẹ nhận được sự yêu mến của một nhân vật vô cùng nổi tiếng là Lý Tử Thất.

Cụ thể, Hùng viết: "Trời ơi tin được không mọi người ơi? Lý Tử Thất đã dành lời khen kênh Ẩm Thực Mẹ Làm của hai mẹ con mình trên trang cá nhân Pinterest có xác minh dấu tích đỏ. Cô ấy viết rằng 'I like this channel! Full of peace!', dịch sang tiếng Việt là 'Kênh này khiến tôi thích! Bình yên'. Mình quá bất ngờ và không tưởng tượng nổi đây là sự thật khi là kênh đầu tiên được cô ấy dành lời khen, chính nhờ cô ấy đã truyền cảm hứng giúp mình tạo ra Ẩm Thực Mẹ Làm, cô ấy là nguồn cảm hứng không chỉ cho riêng mình mà còn cho toàn thế giới.

Xem video của cô ấy mỗi ngày cũng giúp mình học hỏi được rất nhiều góc quay đẹp và thêm yêu cuộc sống tươi đẹp hòa mình cùng thiên nhiên. Hiện kênh YouTube của cô ấy đã đạt gần 14 triệu lượt theo dõi. Cảm ơn Lý Tử Thất, mình sẽ cố gắng tạo ra những video tuyệt vời hơn nữa để truyền cảm hứng cho mọi người".

Sau khi chia sẻ, rất nhiều người đã gửi lời chúc mừng và bày tỏ sự yêu mến đến kênh Ẩm Thực Mẹ Làm:

- Ng. Trang: Chúc mừng anh và kênh nhé!

- Ng. T. Hồng: Chúc kênh của anh và mẹ ngày càng phát triển hơn nữa nhé ạ!

- Mít Lùn: Thích xem kênh của 2 mẹ con bạn lắm, video giản dị, mộc mạc và bình yên đến lạ.

Dành cho những ai chưa biết, Lý Tử Thất là một trong những YouTuber rất nổi tiếng với các video về cuộc sống ở vùng nông thôn. Không chỉ xinh đẹp, giản dị mà cô còn được yêu thích bởi sự tài giỏi khi tự mình làm được rất nhiều món ăn, nhiều công việc trong nhà, từ trồng cây đến các việc nặng nhọc như xây tường... Lý Tử Thất đã và đang truyền cảm hứng cho rất nhiều người.

Nguồn: Đồng Văn Hùng