Lý Nhã Kỳ gây ấn tượng khi biến hóa nhan sắc từ ngọt ngào sang quyến rũ chỉ trong 1 ngày

Ngày 30/9 vừa qua là một ngày khá bận rộn với Lý Nhã Kỳ. Nữ diễn viên cũng gây bất ngờ cho khán giả khi cùng lúc xuất hiện tại hai sự kiện lớn là buổi ra mắt phim Chị Ngã Em Nâng và sàn diễn thời trang của Nhà Thiết Kế (NTK) Linh San.

Lý Nhã Kỳ khoe sắc trong bộ đầm hồng ngọt ngào

Lý Nhã Kỳ và Quốc Trường

Chỉ trong vài giờ đồng hồ ngắn ngủi, Lý Nhã Kỳ đã thực hiện cú thay đổi ngoạn mục, từ hình ảnh nàng thơ ngọt ngào bên cạnh đồng nghiệp đến biểu tượng của sự uy quyền và thanh lịch trên sàn diễn.

Tại buổi ra mắt phim Chị Ngã Em Nâng, Lý Nhã Kỳ chọn một phong cách vừa rạng rỡ vừa thân thiện là chiếc váy hồng dáng corset nền nã, sắc màu kẹo ngọt, giúp cô hòa mình vào không khí ấm cúng, chúc mừng của đoàn làm phim. Lý Nhã Kỳ tỏ ra thân thiết với nam diễn viên Quốc Trường, khiến nhiều người chú ý.

Ngay sau đó, Lý Nhã Kỳ vội rời buổi công chiếu phim để tới show diễn thời trang của NTK Linh San. Nếu như tại buổi ra mắt phim là hình ảnh của một quý cô sang trọng, dễ gần, thì tại sàn catwalk, Lý Nhã Kỳ đã lột xác hoàn toàn thành một nàng thơ đậm chất Á Đông.

Mỹ nhân 8X quyến rũ trên sàn catwalk

Chỉ trong một thời gian ngắn, Lý Nhã Kỳ đã thay bộ áo dài cách tân với chi tiết cổ yếm. Chiếc áo dài cổ yếm đỏ thắm đã phát huy tối đa lợi thế hình thể của cô. Điểm nhấn làm nên sự khác biệt cho màn trình diễn của Lý Nhã Kỳ chính là chiếc trâm cài được sử dụng tinh xảo trên mái tóc.

Tuy không phải người mẫu chuyên nghiệp nhưng Lý Nhã Kỳ vẫn tự tin sải bước trên sàn catwalk ở tuổi U50, khiến ai cũng trầm trồ.