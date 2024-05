Lý Liên Kiệt khoe hai con gái xinh đẹp

Dù sức khoẻ không tốt nhưng Lý Liên Kiệt là tín đồ Phật giáo rất chăm chỉ hành hương. Mỗi khi ông xuất hiện thì luôn được vị sư trụ trì đón tiếp. Trong các chuyến hành hương, ông cũng cần có sự hỗ trợ của nhiều vệ sĩ để hoàn thành nghi lễ nhóm lửa.

Sức khoẻ của Lý Liên Kiệt không tốt từ năm 2000. Ông phải tạm ngưng đóng phim để điều trị bệnh. Những bộ phim do ông đóng giảm hẳn. Bộ phim gần nhất mà khán giả được thấy ông là Hoa Mộc Lan năm 2020. Do ảnh hưởng của bệnh tật nên Lý Liên Kiệt có vẻ ngoài già hơn so với tuổi 61.