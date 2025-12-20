Lý Liên Kiệt gây sốc với phát ngôn về con gái

Theo truyền thông Trung Quốc, ngôi sao võ thuật lừng lẫy Lý Liên Kiệt đang đứng trước làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận sau một cuộc phỏng vấn thảo luận về cách giáo dục và chu cấp cho các con gái. Những phát ngôn của nam diễn viên bị đánh giá là "gây sốc", làm rạn nứt nghiêm trọng hình tượng người cha tận tâm mà ông đã xây dựng bấy lâu nay.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây, Lý Liên Kiệt không ngần ngại tuyên bố rằng các con gái của ông "sinh ra là để hưởng thụ cuộc sống nhung lụa", đồng thời khẳng định ông đủ giàu có để chu cấp cho các con suốt đời.

Phát biểu này, dù được nói với giọng điệu đùa cợt, lại bị nhiều cư dân mạng đánh giá là thể hiện sự tự mãn và khoe khoang. Thay vì được xem là lời chia sẻ của một người cha yêu con, không ít ý kiến cho rằng quan điểm ấy cổ súy cho lối sống dựa dẫm và đi ngược lại những giá trị giáo dục tích cực.

Lý Liên Kiệt hành hương núi Cửu Hoa cùng con gái út vào ngày 14/12.

Theo Sohu, trên mạng xã hội, tranh cãi càng trở nên gay gắt khi nhiều người đem so sánh cách Lý Liên Kiệt đối xử với các con gái. Theo những thông tin được lan truyền, nam diễn viên có bốn cô con gái, sinh ra từ hai cuộc hôn nhân. Hai con gái với người vợ hiện tại được cho là lớn lên trong điều kiện đầy đủ, thường xuyên xuất hiện bên cha trong các sự kiện quan trọng của cuộc đời, đồng thời nhận được sự chăm sóc chu đáo về tài chính. Điều này khiến công chúng dễ dàng nhận thấy hình ảnh một người cha tận tụy, sẵn sàng dành những điều tốt đẹp nhất cho con.

Tuy nhiên, câu chuyện lại rẽ sang hướng khác khi nhắc đến hai con gái lớn trong cuộc hôn nhân trước. Nhiều bình luận trên mạng cho rằng Lý Liên Kiệt đã không hoàn thành trọn vẹn trách nhiệm của một người cha. Sau khi cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, những thông tin được nhắc lại cho thấy vợ cũ của ông từng gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dạy con cái và ổn định cuộc sống.

Trong khi đó, Lý Liên Kiệt bị cho là ít xuất hiện, thậm chí có thời gian dài gần như không giữ liên lạc với hai con gái lớn.

Một số nguồn tin còn làm dấy lên tranh cãi khi nhắc lại việc sức khỏe của Lý Liên Kiệt từng được đồn đoán là suy yếu nghiêm trọng. Trong bối cảnh đó, ông được cho là đã nối lại liên hệ với hai con gái lớn và cùng họ tham gia các hoạt động tu tập Phật giáo ở nước ngoài. Động thái này khiến dư luận đặt câu hỏi về động cơ thực sự: đó là mong muốn hàn gắn tình cảm gia đình hay chỉ là một hành động mang tính hình thức.

Lý Liên Kiệt từng là biểu tượng của lòng nhân ái và sự giản dị trong mắt công chúng.

Đỉnh điểm của làn sóng chỉ trích xuất hiện khi hình ảnh tại đám cưới con gái cả với vợ cũ được chia sẻ rộng rãi. Món quà cưới mà Lý Liên Kiệt dành cho con gái được cho là một chiếc xe thuộc thương hiệu ông hợp tác, khiến nhiều người cho rằng món quà này mang tính thương mại hơn là xuất phát từ tình cảm cá nhân. So sánh với sự hào phóng dành cho các con gái út, không ít cư dân mạng bày tỏ sự thất vọng và cho rằng nam diễn viên đang áp dụng "tiêu chuẩn kép" trong chính gia đình mình.

Từ những phát ngôn gây tranh cãi cho đến các câu chuyện đời tư bị đào xới trở lại, hình ảnh của Lý Liên Kiệt trong mắt công chúng đang bị đặt trước nhiều dấu hỏi. Dù thực hư các thông tin vẫn cần được nhìn nhận thận trọng và đa chiều, không thể phủ nhận rằng làn sóng phản ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội đang khiến tên tuổi từng gắn liền với hình ảnh người hùng chính nghĩa của Lý Liên Kiệt chịu ảnh hưởng không nhỏ.