"Lý Lệ Hà thế hệ mới" đẹp ngang ngửa ca sĩ giàu nhất thế giới

"Lý Lệ Hà thế hệ mới" có nhan sắc gây sốc visual vì quá sang.

Sau nhiều ngày "nhá hàng”, ekip phim điện ảnh Hoàng Hậu Cuối Cùng đã ra tung trailer đầu tiên, hé lộ trọn vẹn tạo hình của dàn diễn viên chính gồm Tăng Thanh Hà, Ma Ran Đô, Trâm Anh cùng nhiều gương mặt đáng chú ý khác. Nếu màn tái xuất của Tăng Thanh Hà trong vai Nam Phương Hoàng hậu và tạo hình Vua Bảo Đại của Ma Ran Đô là tâm điểm chú ý thì Trâm Anh cũng là cái tên "chiếm sóng" mạng xã hội không kém.

Trâm Anh vào vai Lệ Hà - vũ nữ phòng trà L'Eden Paris trong bộ phim điện ảnh Hoàng Hậu Cuối Cùng

Trong phim, Trâm Anh vào vai Lệ Hà - vũ nữ phòng trà L'Eden Paris, đồng thời cũng là người phụ nữ bước vào cuộc đời Vua Bảo Đại. Chỉ xuất hiện trong vài phân đoạn ngắn, nữ diễn viên đã nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận khắp các diễn đàn bởi nhan sắc mang đậm chất điện ảnh cùng thần thái vừa kiêu kỳ vừa quyến rũ.

Trâm Anh nhận được lời khen “tuyệt đối điện ảnh” trong trailer Hoàng Hậu Cuối Cùng

Điểm gây sốt nhất trailer chính là phân cảnh Lệ Hà thực hiện cú đá chân đầy ngẫu hứng trong màn trình diễn trên sân khấu. Chuyển động dứt khoát, thần thái lạnh lùng cùng bộ váy ánh kim cổ điển khiến khoảnh khắc này nhanh chóng viral trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, mái tóc xoăn vintage, son môi đỏ đậm và ánh mắt sắc lạnh giúp Trâm Anh tái hiện hình ảnh một mỹ nhân phòng trà đúng tinh thần thập niên cũ.

Trâm Anh gây sốt chỉ với vài phân đoạn ngắn ngủi trong trailer

Đáng chú ý, không ít khán giả còn đặt hình ảnh của Trâm Anh cạnh Taylor Swift trong poster và tạo hình của album The Life of a Showgirl. Dù không giống hoàn toàn về đường nét gương mặt, cả hai đều mang đến cảm giác của một "showgirl" cổ điển khi sở hữu mái tóc vàng nâu uốn lơi có phần vintage cùng layout trang điểm sắc sảo đầy quyền lực. Đặc biệt, những bộ váy ánh kim, găng tay opera và không khí cabaret cổ điển trong trailer khiến nhiều người còn liên tưởng đến hình tượng sân khấu xa hoa mà nữ ca sĩ giàu nhất thế giới đang theo đuổi.

Trâm Anh bất ngờ nhận được so sánh với tạo hình của Taylor Swift trong The Life of a Showgirl.

The Life of a Showgirl là album phòng thu thứ 12 của Taylor Swift, được phát hành vào ngày 3/10/2025 qua hãng đĩa Republic Records. Album gồm 12 ca khúc được đầu tư kỹ lưỡng gồm The Fate of Ophelia (đĩa đơn dẫn đường), Elizabeth Taylor, Opalite, Father Figure, Eldest Daughter, Ruin The Friendship, Actually Romantic, WihLit, Wood, Cancelled!, Honey và ca khúc chủ đề The Life of a Showgirl (hợp tác cùng Sabrina Carpenter).

Ngay sau khi phát hành, album nhanh chóng tạo nên cơn sốt toàn cầu khi trở thành album được pre-save nhiều nhất lịch sử Spotify, đồng thời lập hàng loạt kỷ lục về lượt nghe trên Spotify, Apple Music và Amazon Music. Tại Mỹ, The Life of a Showgirl bán hơn 4 triệu đơn vị (tương đương với các bản sao vật lý và kỹ thuật số) chỉ trong tuần đầu, trở thành tuần phát hành thành công nhất lịch sử kỷ nguyên Luminate, giúp Taylor Swift sở hữu 15 album quán quân Billboard 200 - thành tích cao nhất đối với một nghệ sĩ solo.

Hình ảnh táo bạo của Taylor Swift trong album The Life of a Showgirl

The Life of a Showgirl giúp Taylor Swift sở hữu 15 album quán quân Billboard 200

Trâm Anh sinh năm 1995, cô từng ghi dấu ấn khi trở thành Á quân The Face Vietnam 2018 dưới sự dẫn dắt của Minh Hằng. Sau cuộc thi, Trâm Anh dành nhiều năm hoạt động người mẫu, làm gương mặt đại diện cho nhiều chiến dịch quảng cáo và góp mặt tại các sự kiện thời trang trước khi quyết định rẽ hướng sang diễn xuất.

Trâm Anh là Á quân The Face 2018

Những ngày đầu đến với màn ảnh, cô chủ yếu xuất hiện trong các web-drama và phim truyền hình. Tuy nhiên, bước ngoặt lớn đến khi đảm nhận vai Trinh trong Cây Táo Nở Hoa - nhân vật "tiểu tam" khiến khán giả vừa bức xúc vừa nhớ mặt. Thời gian gần đây, nữ diễn viên được xem là một trong những gương mặt đang được nhiều nhà sản xuất "chọn mặt gửi vàng" khi góp mặt trong Mật Mã Đông Dương cùng Lan Ngọc, Quang Tuấn - dự án dự kiến ra mắt vào năm 2027 hay phim điện ảnh Tử Chiến Trên Không.

Thăng hạng về cả nhan sắc lẫn diễn xuất trong Tử Chiến Trên Không - dự án điện ảnh cũng có sự xuất hiện của Ma Ran Đô

Trước đó, Trâm Anh cũng từng thử sức với âm nhạc khi tham gia chương trình Trời Sinh Một Cặp, kết hợp cùng Ái Phương. Dù chất giọng được đánh giá ở mức tròn trịa, đủ cảm xúc nhưng chưa đủ để theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Dẫu vậy, đây cũng là trải nghiệm đáng nhớ với Trâm Anh trong hành trình sự nghiệp.

Clip Trâm Anh khoe giọng hát tại Trời Sinh Một Cặp

Bên cạnh diễn xuất Trâm Anh còn có đam mê với ca hát

Thế nhưng vocal của cô nàng chưa đủ để theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp

Ở tuổi 31, Trâm Anh được nhận xét ngày càng "lên hương" nhan sắc. Từ hình ảnh ngọt ngào thời mới bước ra khỏi The Face, cô chuyển dần sang phong cách trưởng thành, sắc sảo và có màu sắc riêng. Không sở hữu chiều cao quá nổi bật nhưng bù lại là gương mặt cân đối, đường nét thanh tú cùng thần thái biến hóa linh hoạt trước ống kính. Có lẽ cũng chính vì thế mà chỉ sau một trailer, Trâm Anh đã đủ sức trở thành cái tên được nhắc đến nhiều không kém hai ngôi sao đình đám là Tăng Thanh Hà và Ma Ran Đô.

Ảnh: FB/Tổng hợp