Ly kỳ World Cup: HLV Argentina nhầm đối thủ là "cậu bé nhặt bóng", Messi và đồng đội nhận cái kết đắng

Buổi họp báo giữa tuyển Đức và Argentina đã phải hủy bởi phản ứng của HLV Diego Maradona.

World Cup 2010 chứng kiến một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất sự nghiệp của Thomas Muller, khi ngôi sao người Đức mới chỉ 21 tuổi.

Trước cuộc đại chiến giữa Argentina và Đức ở vòng tứ kết, HLV Diego Maradona xuất hiện trong buổi họp báo cùng Muller - đại diện phía tuyển Đức. Tuy nhiên, ngay khi ngồi xuống, huyền thoại bóng đá Argentina tỏ ra khó chịu.

“Tôi sẽ không ngồi cạnh một cậu bé nhặt bóng”, Maradona nói.

HLV Maradona dùng bài "tâm lý chiến" với Muller trước trận tứ kết với Đức.

Các phóng viên sau đó nhanh chóng giải thích rằng người ngồi bên cạnh ông là Thomas Muller, tuyển thủ quốc gia Đức. Nhưng Maradona vẫn lạnh lùng đáp lại: “Tôi không biết cậu ta là ai. Tôi cũng không biết đó là một cầu thủ. Đáng lẽ HLV phải ngồi cạnh tôi chứ không phải một cầu thủ”.

Nên nhớ rằng tại World Cup năm đó, Thomas Muller đã thi đấu bùng nổ. Trước vòng tứ kết, tiền đạo trẻ người Đức đã có 3 bàn thắng và 3 kiến tạo, trong đó có 1 cú đúp trong trận thắng tuyển Anh 4-1 tại vòng 1/8. Bởi vậy, có lẽ HLV Maradona chỉ đang cố gắng dùng đòn “tâm lý chiến” với đối thủ.

Muller sau đó đã ghi bàn vào lưới tuyển Argentina.

Vế phía Muller, anh không có bất cứ phản ứng. Cầu thủ sinh năm 1989 giữ im lặng và buổi họp báo sau đó bị hủy bỏ. Nhưng chàng trai trẻ người Đức đã chọn cách đáp trả trên sân cỏ.

Chỉ một ngày sau, đội tuyển Đức “nghiền nát” Argentina với tỷ số 4-0, trong trận đấu mà chính Muller là người mở tỷ số ngay từ những phút đầu tiên. Sau trận đấu, Muller chỉ nhẹ nhàng nói một câu nhưng đủ sức trở thành lời đáp trả hoàn hảo dành cho Maradona:

“Tôi nghĩ bây giờ ông ấy đã biết tôi là ai rồi”.

Tuyển Đức thắng Argentina 4-0 tại tứ kết World Cup 2010.

Không chỉ góp công lớn giúp Đức giành giải Ba tại World Cup năm đó, Muller còn giành danh hiệu Chiếc giày vàng với 5 bàn thắng cùng 3 kiến tạo. Từ một cầu thủ bị xem thường, anh bước ra ánh sáng của sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đây cũng trở thành tiền đề để 4 năm sau, Thomas Muller tiếp tục tỏa sáng với 5 bàn thắng, góp công giúp tuyển Đức vô địch World Cup 2014 trên đất Brazil.