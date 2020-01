Ly kỳ phá vụ án trộm gần 9 tỉ đồng ở nhà nữ đại gia

Ngày 26-1, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, Công an tỉnh Vĩnh Long đang mở rộng điều tra vụ án trộm tiền tỉ xảy ra tại nhà nữ đại gia Nguyễn Thanh H. (42 tuổi; ngụ xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long). Liên quan đến vụ án này, có 3 nghi phạm đã bị khởi tố, gồm: Hồ Đức Thiện (34 tuổi), Trần Đức Thảo (37 tuổi) và Trần Văn Anh (37 tuổi; cùng ngụ tỉnh Nghệ An) về tội "Trộm cắp tài sản"; đồng thời công an cũng đang đấu tranh, làm rõ vai trò của Đặng Văn Đoàn (40 tuổi; ngụ xã Bình Hòa Phước) vì có liên quan đến vụ án.

Căn nhà của nữ đại gia

Vào chiều 4-12-2018, bà H. cùng chồng từ TP Vĩnh Long trở về nhà ở xã cù lao Bình Hòa Phước thì hoảng hốt nhìn thấy 2 két sắt bị cạy, phá. Trong đó, két sắt phòng ngủ của cô con gái bị cắt bằng máy cắt sắt, tạo lỗ thủng lớn, quan sát bên trong nhưng không có tài sản.

Chiếc xe tay ga SH và Air Blade cắm sẵn chìa khóa còn bên trong nhà nhưng kẻ trộm không lấy. Chủ nhà trình báo, tài sản mất trộm, gồm: 3,3 tỉ đồng tiền mặt, 30,5 lượng vàng 24K, 10 lượng vàng SJC, 28 lượng vàng 18K cùng nữ trang đính kim cương trị giá 3,5 tỉ đồng. Tổng tài sản bị mất trộm được trình báo gần 9 tỉ đồng. Trước vụ việc này, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long ký quyết định xác lập chuyên án truy xét.

Két sắt bị phá

Trích xuất hình ảnh camrera của gia đình, các hộ dân xung quanh và trên các tuyến giao thông cùng với công tác quản lý nghiệp vụ, ban chuyên án từng bước dựng lên chân dung đối tượng gây án. Sau khi trộm tiền, vàng, các đối tượng chia nhau và di chuyển qua nhiều tỉnh, thành. Lực lượng công an nắm được thông tin, Thiện (ngụ xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) đã bỏ xứ đi nhiều năm nhưng không rõ đi đâu.

Hồ Đức Thiện lúc bị bắt cùng tang vật

10 ngày sau khi vụ án xảy ra, trinh sát nắm được thông tin Thiện xuất hiện tại xã Quỳnh Châu nên lần theo. Tuy nhiên, khi đến nơi, nghi phạm này lại trốn ra Hà Nội. Trinh sát liên tục di chuyển từ miền Tây đến các tỉnh miền Trung, Hà Nội… nhưng không có dấu vết của Thiện. Sau đó, có nguồn tin báo rằng Thiện đang vào Tây Nguyên và hẹn bạn gái (cùng ngụ Nghệ An, là tiếp viên trong vũ trường) đến Kon Tum. Nhiều mũi trinh sát bí mật theo dõi, phát hiện cô gái này thuê phòng tại khách sạn ở thị trấn Plei Kần (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Đối tượng Trần Văn Anh

Ban chuyên án đã bí mật phối hợp các trinh sát Cục Cảnh sát hình sự phía Nam và Công an tỉnh Kon Tum mật phục. Trưa 25-12-2018, Thiện ngồi ăn uống tại cửa hàng trước khách sạn thì bị bắt giữ khẩn cấp. Tại nơi lưu trú của Thiện, công an thu giữ được 400 triệu đồng tiền tang vật vụ án. Đến ngày 17-6-2019, Trần Đức Thảo và Trần Văn Anh ra đầu thú.

Ba nghi phạm từng có tiền án về tội "Trộm cắp tài sản" và "Đánh bạc". Sau khi ra tù, Thiện vào Bình Dương làm quen với Trần Văn Anh và Thảo. 3 đối tượng này đi trên hai xe máy Exciter từ Bình Dương xuống miền Tây. Sau nhiều lần chạy xe máy ngang qua khu vực căn nhà nữ đại gia, quan sát thấy bà H. cùng chồng lấy ôtô ra ngoài, Trần Văn Anh dừng xe máy giả vờ nghe điện thoại, rồi bước đến bấm chuông nhằm mục đích kiểm tra bên trong có người hay không. Sau đó, Trần Văn Anh thông báo cho Thiện, vòng phía sau đột nhập.

Nghi phạm Trần Đức Thảo

Thiện phát hiện có nhiều camera sau vườn, khu vực bếp… nên đã vô hiệu hóa, cho quay sang hướng khác rồi đột nhập vào nhà gom, tiền, nữ trang vào túi vải. Trộm xong tài sản, Thiện bước ra ngoài gọi cho Trần Đức Thảo, Trần Văn Anh cùng nhau trốn về Bình Dương. Thiện khai nhận số tiền trộm được hơn 2 tỉ đồng, còn nữ trang bán được 600 triệu đồng. Cả nhóm chia tiền xong, sau đó mỗi người trốn một nơi.