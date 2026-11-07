Ly kỳ ngoại binh V.League: Mất việc ở Việt Nam vì tiêu chảy, cầu thủ Hà Lan hóa siêu sao tại Indonesia

Có lẽ chính ngoại binh này cũng không thể ngờ sự nghiệp của mình lại đi theo hướng như vậy!

Tháng 12/2015, Wiljan Pluim đặt chân đến Việt Nam với hy vọng tìm lại sự nghiệp sau quãng thời gian khó khăn ở Hà Lan. Tiền vệ này gia nhập CLB Bình Dương, đội bóng giàu tham vọng bậc nhất V.League.

Tuy nhiên, anh không thể ngờ rằng chuyến phiêu lưu tại Việt Nam lại trở thành một trong những ký ức buồn của đời cầu thủ, trước khi mở ra bước ngoặt đưa mình đến với bóng đá Indonesia.

Wiljan Pluim (áo sọc) đối đầu với Ajax Amsterdam trong trận đấu tại giải VĐQG Hà Lan vào tháng 2/2015. (Ảnh: Getty)

KHÔNG THỂ ĐÁ BÓNG VÌ BỊ… TIÊU CHẢY

Sinh ngày 4/1/1989 tại Zwolle (Hà Lan), Pluim trưởng thành từ lò đào tạo Vitesse Arnhem và từng thi đấu tại giải VĐQG Hà Lan trong màu áo Roda JC Kerkrade, PEC Zwolle và Willem II. Sở hữu chiều cao 1,94 m, tiền vệ này có thể hình lý tưởng nhưng điểm mạnh lại nằm ở kỹ thuật, khả năng xử lý bóng và nhãn quan chiến thuật.

Dù từng có cơ hội thi đấu ở giải VĐQG Hà Lan (Eredivisie), nhưng sự nghiệp của Pluim không phát triển như kỳ vọng. Mùa hè năm 2015, anh không còn nằm trong kế hoạch của HLV Willem II Jurgen Streppel và bị chấm dứt hợp đồng. Sau khoảng 4 tháng không tìm được bến đỗ mới, cầu thủ người Hà Lan quyết định ra nước ngoài tìm kiếm cơ hội. Và CLB Bình Dương trở thành điểm đến tiếp theo của anh vào tháng 12/2015.

Đây là thời điểm đội bóng đất Thủ sở hữu lực lượng rất mạnh, đang là đương kim vô địch V.League và góp mặt ở đấu trường châu lục. Với Pluim, việc được khoác áo một CLB có tiềm lực như vậy là cơ hội để vực dậy sự nghiệp. Nhưng thay vì được ra sân thể hiện tài năng, anh lại gặp biến cố sức khỏe.

Wiljan Pluim không thể hiện được nhiều khi sang Việt Nam, lại còn không may nhiễm bệnh đường ruột. (Ảnh: Getty)

Trong thời gian ở Việt Nam, Pluim bỗng một ngày cảm thấy cơ thể mình không ổn. Anh bị tiêu chảy và liên tục phải ngồi lì trong nhà vệ sinh. Kết quả khám bệnh sau đó cho thấy tiền vệ này mắc bệnh nhiễm trùng đường ruột, phải nhập viện điều trị. Tình trạng này khiến cầu thủ người Hà Lan không thể thi đấu bất kỳ phút nào cho CLB Bình Dương. Mọi hy vọng chứng tỏ bản thân tại V.League nhanh chóng tan biến.

Đến cuối tháng 2/2016, hợp đồng giữa hai bên bị chấm dứt. Pluim một lần nữa rơi vào cảnh thất nghiệp, nhưng lần này anh còn phải đối mặt với khó khăn về sức khỏe và cuộc sống nơi đất khách. Cầu thủ này phải xin tập nhờ tại CLB Đà Nẵng để duy trì thể trạng, mong tìm được cơ hội mới.

Trong những cuộc phỏng vấn sau này, anh từng xem quãng thời gian ở Việt Nam là giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp chuyên nghiệp. Dẫu vậy, Pluim vẫn kiên trì chờ đợi tình hình khá lên.

Wiljan Pluim đấu Heerenven (đội bóng cũ của Văn Hậu) vào năm 2013. (Ảnh: Getty)

HÓA SIÊU SAO TRÊN ĐẤT INDONESIA

Tháng 8/2016, cánh cửa mới mở ra khi PSM Makassar quyết định chiêu mộ tiền vệ người Hà Lan. Đội bóng Indonesia khi ấy đang trong quá trình tái thiết lực lượng và cần một cầu thủ có khả năng tổ chức lối chơi. Pluim được trao bản hợp đồng ban đầu có thời hạn một năm, nhưng không ai nghĩ rằng mối lương duyên này lại kéo dài tới hơn 7 năm.

Thậm chí, những ngày đầu tại Indonesia, Pluim cũng không được người hâm mộ đón nhận một cách dễ dàng. Một bộ phận cổ động viên PSM cho rằng anh chơi bóng thiếu năng lượng, di chuyển chậm và có phần lười biếng. Với thể hình cao lớn, phong cách thi đấu thiên về kỹ thuật và khả năng giữ bóng, tiền vệ này không tạo được ấn tượng tức thì.

Tuy nhiên, ban huấn luyện PSM vẫn kiên nhẫn đặt niềm tin vào Pluim. Anh không phải mẫu cầu thủ dùng tốc độ để vượt qua đối phương hay liên tục di chuyển để tạo sức ép. Giá trị của tiền vệ người Hà Lan nằm ở khả năng kiểm soát nhịp độ, thoát pressing, giữ bóng trong không gian hẹp và tung ra những đường chuyền có tính sát thương cao.

Khi được đặt vào một hệ thống phù hợp, Pluim nhanh chóng chứng minh đẳng cấp. Anh trở thành nhân tố quan trọng trong đội hình PSM Makassar, giúp CLB liên tục cạnh tranh những vị trí cao tại Liga 1. Hai mùa giải 2017 và 2018, đội bóng này đều nằm trong nhóm cạnh tranh chức vô địch. Đến mùa 2018/2019, Pluim cùng các đồng đội giành Cúp Quốc gia Indonesia (Piala Indonesia) sau khi đánh bại Persija Jakarta trong trận chung kết.

Wiljan Pluim trở thành huyền thoại của PSM Makassar. (Ảnh: CLB)

Từ một cầu thủ từng bị xem là không đủ năng lượng để chơi bóng, Pluim dần trở thành linh hồn trong lối chơi của PSM. Anh không chỉ đóng góp về chuyên môn mà còn được trao băng đội trưởng, trở thành chỗ dựa cho các đồng đội và là một trong những gương mặt được cổ động viên yêu mến nhất.

Đỉnh cao sự nghiệp của tiền vệ người Hà Lan đến ở mùa giải 2022/2023. PSM Makassar đăng quang Liga 1, chấm dứt cơn khát vô địch giải đấu kéo dài từ mùa 1999/2000. Trong hành trình ấy, Pluim đóng góp 11 bàn thắng và 10 pha kiến tạo sau 27 trận. Anh được ban tổ chức trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải, vượt qua những ứng viên đáng chú ý như Stefano Lilipaly, Marc Klok và Ondrej Kudela.

Đó là phần thưởng xứng đáng cho cầu thủ đã dành phần lớn sự nghiệp tại Indonesia để cống hiến cho PSM. Tính đến tháng 4/2023, Pluim đã có 164 lần ra sân trên mọi đấu trường cho đội bóng này, ghi 45 bàn và thực hiện 48 pha kiến tạo. Từ bản hợp đồng ngắn hạn ban đầu, anh trở thành một trong những ngoại binh có tầm ảnh hưởng lớn nhất lịch sử CLB.

Tháng 10/2023, hành trình của Pluim tại PSM Makassar khép lại sau hơn 7 năm. Ban lãnh đạo đội bóng quyết định chia tay tiền vệ người Hà Lan vì cho rằng thể lực và tốc độ của anh không còn đáp ứng yêu cầu. Để tri ân những đóng góp của Pluim, PSM tuyên bố treo chiếc áo số 80 mà anh từng sử dụng.

Sau đó, Pluim chuyển sang khoác áo Borneo FC trước khi tuyên bố giải nghệ vào tháng 6/2024, ở tuổi 35.