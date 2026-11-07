Bóng đá Ấn Độ mắc nợ gần 65 tỷ đồng khi rút lui khỏi FIFA ASEAN Cup để mời Brazil, Uruguay đá giao hữu

LĐBĐ Ấn Độ đang gặp khó khăn trong việc thanh toán phí ra sân cho tuyển Brazil và Uruguay sau loạt trận giao hữu tốn kém.

RƠI VÀO CẢNH NỢ NẦN

Liên đoàn Bóng đá Ấn Độ (AIFF) đang đối mặt với bài toán tài chính sau khi tổ chức loạt trận giao hữu quốc tế với Brazil, Uruguay và Panama hồi tháng trước. Theo tiết lộ của The Times of India, trong khi Panama đã được thanh toán đầy đủ, Brazil và Uruguay mới chỉ nhận được 50% khoản phí ra sân theo thỏa thuận. Trước đó, tuyển Ấn Độ đã đồng ý dự FIFA ASEAN Cup 2026, nhưng rồi AIFF quyết định rút lui để tự tổ chức các trận giao hữu này.

Theo nguồn tin trên, AIFF còn nợ LĐBĐ Brazil khoảng 19 crore rupee (tương đương khoảng 2,13 triệu USD, tức 51,68 tỷ đồng) và nợ LĐBĐ Uruguay khoảng 4,7 crore rupee (khoảng 525.000 USD, tức 12,78 tỷ đồng). Tổng số tiền chưa thanh toán lên tới gần 23,7 crore rupee, tương đương 2,65 triệu USD (khoảng 64,46 tỷ đồng).

Trước áp lực từ các nghĩa vụ tài chính, AIFF được cho là đã đề nghị gia hạn thời hạn thanh toán với hai liên đoàn bóng đá Nam Mỹ. Tuy nhiên, phương án xử lý khoản nợ này lại khiến nội bộ liên đoàn xuất hiện bất đồng.

Tuyển Ấn Độ thua Brazil 0-4 ở trận giao hữu vừa qua. (Ảnh: Getty)

Theo The Times of India, Chủ tịch AIFF Kalyan Chaubey đã đề xuất rút trước hạn khoản tiền gửi cố định trị giá 20 crore rupee (khoảng 54,4 tỷ đồng) để thanh toán các khoản còn thiếu. Ông cam kết sẽ tìm nguồn tiền khác để hoàn trả khoản tiền này vào tài khoản liên đoàn sau đó.

Dù vậy, đề xuất không nhận được sự đồng thuận của các thành viên trong cuộc họp trực tuyến. Phó chủ tịch NA Haris nhắc lại rằng Ban chấp hành AIFF từng thống nhất không sử dụng khoản tiền gửi cố định nói trên. Nhiều đại diện các hiệp hội thành viên cũng phản đối việc phá khoản tiền gửi, cho rằng nguồn dự trữ này chỉ nên được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

Đáng chú ý, cựu Chủ tịch AIFF Praful Patel, người đứng đầu liên đoàn giai đoạn 2018-2022 và tham dự cuộc họp, cũng lên tiếng phản đối. Khoản tiền gửi cố định được cho là đã hình thành từ thời ông còn giữ chức chủ tịch.

Sau những tranh luận, các thành viên thống nhất thành lập một nhóm công tác do ông NA Haris đứng đầu để xem xét chi tiết các nghĩa vụ tài chính. Vấn đề chỉ có thể được giải quyết sau khi Ban chấp hành AIFF đưa ra quyết định chính thức.

Tuyển Ấn Độ thua 1-6 trước Urguay. (Ảnh: Getty)

KỲ VỌNG CAO, DOANH THU THẤP

Khó khăn của AIFF bắt nguồn từ bài toán tổ chức những trận giao hữu có chi phí rất cao. Họ từng kỳ vọng loạt trận với các đội tuyển từng tham dự World Cup sẽ mang lại nguồn thu đáng kể, đặc biệt từ bán vé.

Theo The Times of India, AIFF từng đặt mục tiêu thu về khoảng 30-40 crore rupee (khoảng 82-109 tỷ đồng) từ doanh thu vé. Tuy nhiên, lượng vé bán ra không đạt kỳ vọng, một phần do giá vé cao. AIFF sau đó phải triển khai các chương trình giảm giá dành cho cổ động viên của ba CLB lớn tại Kolkata gồm Mohun Bagan SG, East Bengal và Mohammedan Sporting.

Thậm chí, AIFF còn quảng bá chương trình mua một vé tặng một vé cho trận đấu giữa Ấn Độ và Brazil. Những động thái này cho thấy sức hút của các trận giao hữu không chuyển hóa thành doanh thu như liên đoàn mong muốn.

Một vấn đề khác là AIFF có thể phải hoàn trả một phần khoản tạm ứng 25 crore rupee nhận từ đối tác bán vé (khoảng 68 tỷ đồng). Đây là khoản tiền có điều kiện thu hồi, do đó không thể được xem là doanh thu mà liên đoàn chắc chắn được giữ lại.

Tuyển Ấn Độ hòa Panama 1-1. Đây cũng là đối tác duy nhất đã nhận được đủ tiền mời thi đấu. (Ảnh: AIFF)

Trước đó, tuyển Brazil mang tới Ấn Độ đội hình có nhiều ngôi sao hàng đầu như Vinicius Junior, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Endrick và Estevao. Sự xuất hiện của nhà vô địch World Cup 5 lần được kỳ vọng tạo ra cú hích lớn cho bóng đá Ấn Độ. Tuy nhiên, chi phí tổ chức một sự kiện tầm cỡ như vậy cũng tạo ra áp lực đáng kể.

Theo India Today, tổng mức thâm hụt tiềm tàng liên quan đến việc tổ chức ba trận giao hữu với Brazil, Uruguay và Panama có thể lên tới 80-85 crore rupee (218-231 tỷ đồng). Đây là con số lớn hơn nhiều so với riêng khoản tiền AIFF còn nợ hai đội tuyển Nam Mỹ.

Điều đáng lo ngại là những khó khăn tài chính này có thể ảnh hưởng tới các hoạt động thường xuyên của bóng đá Ấn Độ. Trong cuộc họp, một thành viên đã đặt câu hỏi về khả năng duy trì các giải đấu quốc nội, chương trình phát triển bóng đá và những sân chơi như Santosh Trophy nếu liên đoàn phải dành nguồn lực để xử lý khoản thâm hụt.

Loạt trận giao hữu FIFA Days vừa qua để lại gánh nặng tài chính lớn cho LĐBĐ Ấn Độ. (Ảnh: Getty)

AIFF từng quyết định rút khỏi FIFA ASEAN Cup để ưu tiên loạt trận giao hữu với Brazil, Uruguay và Panama. Việc được thi đấu với những đội tuyển danh tiếng mang lại giá trị quảng bá nhất định, nhưng những diễn biến hiện tại cho thấy bài toán hiệu quả tài chính của quyết định này vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết.

Thay vì tạo ra nguồn thu như kỳ vọng, loạt trận giao hữu đang đặt AIFF trước áp lực thanh toán hàng triệu USD và nguy cơ phải sử dụng đến khoản dự trữ vốn được giữ lại cho những tình huống khẩn cấp.