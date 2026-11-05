HLV Brazil tuyên bố đưa tuyển Việt Nam vượt qua vòng bảng World Cup: "Chúng tôi sẽ khiến CĐV tự hào"

HLV Cristiano Roland tin tưởng vào việc sẽ cùng U17 Việt Nam tạo nên cột mốc đáng nhớ ngay trong lần đầu dự U17 World Cup.

"Tôi luôn nói với cầu thủ U17 Việt Nam rằng các bạn hãy luôn đặt tham vọng cao và tích cực hết mực trong những việc mình đang làm. U17 Việt Nam khao khát vượt qua vòng bảng, và với chúng tôi, mỗi trận đấu ở sắp tới sẽ như một trận chung kết.

Vì vậy mọi cầu thủ đều phải cố gắng hết mình, cũng toàn đội chắt chiu từng điểm số. U17 Việt Nam có thể đạt mục tiêu nếu nỗ lực hết mình. Tôi và các học trò sẽ dồn toàn bộ tâm trí, nỗ lực trong từng trận đấu, vượt qua từng cột mốc một”, HLV Roland chia sẻ trong cuộc gặp gỡ truyền thông vào trưa nay (5/11).

U17 Việt Nam đã có gần 2 tháng chuẩn bị cho U17 World Cup 2026, khi bắt đầu hội quân từ tháng 9. Đội trải qua hơn 1 tháng rèn quân tại Hà Nội, sau đó sang Hàn Quốc tập huấn. Tại đây, đội quân của HLV Roland chơi 3 trận giao hữu, với kết quả thua U18 Seoul FC 1-4, thắng U17 Cheonan FC 5-0 và thắng CLB trường Trung học Shinpyeong 4-2.

Vào tối nay, U17 Việt Nam sẽ lên đường sang UAE tập huấn. Đội di chuyển với lực lượng gồm 25 cầu thủ, đồng nghĩa với việc đã có 3 cái tên bị loại sau những ngày tập luyện vừa qua.

HLV Roland quyết tâm cùng U17 Việt Nam tạo nên thêm những cột mốc lịch sử. (Ảnh: HT)

Tới đây, U17 Việt Nam tiếp tục chơi 2 trận giao hữu với U17 UAE và U17 Fiji, sau đó HLV Roland sẽ chốt danh sách 21 cầu thủ dự U17 World Cup 2026. Việc chọn đối thủ đấu tập cũng được ban huấn luyện tính toán kỹ, nhằm giúp toàn đội có sự chuẩn bị tốt nhất. HLV người Brazil lý giải:

"U17 Fiji có những nét tương đồng với U17 New Zealand, đối thủ U17 Việt Nam sẽ gặp ở vòng bảng. Với các trận giao hữu trước đó, chúng tôi cũng dùng nó để mô phỏng những gì cầu thủ sẽ phải đương đầu tại U17 World Cup”.

HLV Roland nói thêm: "Sau 7 tuần chuẩn bị, U17 Việt Nam đã đáp ứng phần nào yêu cầu của tôi. Tuy nhiên, các em vẫn phải cố gắng hơn nữa. Toàn đội vẫn còn thời gian để hoàn thiện. Cường độ chơi của U17 Việt Nam đã tạm ổn, nhưng vẫn cần phải làm tốt hơn nữa.

Chúng ta và đối thủ sỡ hữu những cầu thủ với nền tảng thể chất, chiều cao, lối chơi khác nhau. Do đó, U17 Việt Nam phải chơi bóng thông minh hơn, phải tư duy đứng ở đâu, làm gì trong từng khoảnh khắc. Tôi luôn muốn học trò chạm bóng ít hơn, nhưng phải khôn ngoan hơn. U17 Việt Nam phải nghĩ nhanh, luân chuyển quả bóng hợp lý hơn, từ đó mới tránh được va chạm.

U17 Việt Nam rất nhanh, đây là chiếc chìa khóa mở cửa lối chơi tốt độ. Tất nhiên, đá thế nào với Mali, Bỉ hay New Zealand là cả một quá trình chiến thuật. Cả đội phải chuẩn bị tốt cho cả khoảnh khắc có bóng lẫn không bóng. Tôi muốn học trò tận dụng tốc độ và kỹ thuật để xử lý tình huống theo cách gãy gọn, thông minh nhất".

Ảnh: VFF

Đặc biệt, HLV Roland nhấn mạnh: "Tại World Cup, U17 Việt Nam cần cố gắng thể hiện giá trị, bản sắc Việt Nam. Từ những khoảnh khắc đầu tiên khi tôi bắt đầu nắm đội vào cuối năm 2024, tôi luôn trung thành với mục tiêu đó.

Tôi muốn cầu thủ thấy rằng họ có khả năng và phải tin tưởng vào những gì mình làm. Giữ niềm tin là thứ đòi hỏi cả quá trình, cũng là lý do tại sao U17 Việt Nam đã giành được vé tới U17 World Cup. U17 Việt Nam đã tìm thấy đúng con đường để đi. Và chúng tôi sẽ tiếp tục khiến các CĐV tự hào, giống như những gì đã làm trước đó. Tình yêu của người hâm mộ là động lực bất tận để U17 Việt Nam vượt qua mọi thử thách”.